В Рязани найдено неизвестное фото шахматного чемпиона?

Фото своей прабабушки Глафиры Алехиной нашел, разбирая семейные архивы, рязанец Константин Тарунтаев. Он вспоминает: еще при жизни она рассказывала, как гимназисткой сфотографировалась со своим родственником Александром Алехиным, который впоследствии уехал за границу и стал чемпионом мира по шахматам.

На хорошо сохранившемся, хотя и обтрепавшемся по краям фото – сидящая девушка в школьной форме, рядом с которой стоят двое подростков. Глафира Алехина, оставившая потомкам это фото, в детстве жила в Туле и была дочерью промышленника, выпускавшего детали для государственных оружейных предприятий. Она рассказывала, что училась в элитной гимназии, где получила три похвальные грамоты с вензелем императора Николая II. В годы советской власти образованную женщину взяли работать в профсоюзные органы – сохранились ее фотографии с разных съездов и конференций.

В «Родословце дворянского сословия Тульской губернии» за XIX век встречается 6 мужчин и 2 женщины с фамилией Алехины. Жили их родственники и в других регионах страны. Например, отец будущего шахматного чемпиона Александр Иванович Алехин был дворянином Воронежской губернии, почетным мировым судьей, депутатом IV Государственной думы Российской империи (1912-1917). Однако его жена Анисья была богатой москвичкой, наследницей Трехгорной мануфактуры – и семья имела жилье в Москве. Переезды между Воронежем и Москвой совершались либо через Тулу, либо через Рязань. Поэтому визит юного шахматиста в город оружейников был вполне возможен.

Осталось лишь найти окончательное подтверждение или опровержение, что на фото рядом с гимназисткой стоит именно Александр Алехин. Возможно, своими соображениями поделятся читатели «Комсомольской правды».