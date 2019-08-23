2019-08-23T20:43:07+03:00
Политика

Сергей Филимонов рассказал о деятельности региональной дискуссионной площадки

Первый заместитель секретаря рязанского отделения партии «Единая Россия» выступил с докладом на заседании президиума регионального политсовета
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Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
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Рязанцы партийцы подвели итоги работы региональной дискуссионной площадки за первое полугодие. С отчетом на заседании президиума регионального политсовета 22 августа выступил первый заместитель секретаря рязанского отделения партии «Единая Россия» Сергей Филимонов.

- Региональная дискуссионная площадка была создана 25 февраля, утверждены координатор и сокоординаторы трех направлений — «Благополучие человека», «Лидерство и развитие» и «Единство и суверенитет, — отметил он.

Сергей Филимонов напомнил, что в «Единой России» всегда действовали внутрипартийные платформы — патриотическая, социальная, либеральная и предпринимательская. На XVIII съезде «Единой России», который проходил в декабре прошлого года, по предложению регионов было принято решение перевести работу платформ в соответствие с основополагающими ценностями, закрепленными в преамбуле Устава партии.

- Это благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет. Таким образом были сформированы три федеральные площадки, — добавил региональный координатор и рассказал об основных задачах, которые они решают.

- Дискуссионная площадка по сути является партийным инструментом для ведения диалога с гражданским обществом, — считает Сергей Филимонов. — Направление «Благополучие человека — это не только социальные темы, а также экология, достойная оплата труда, комфортная среда, свобода творчества и другое. Лидерство и развитие — лидерство во всех сферах. Единство и суверенитет — патриотизм, работа с молодежью, суверенитет и единство страны, межнациональные отношения.

Он рассказал, что на первой дискуссии, которая состоялась 12 апреля, были выработаны предложения о механизмах успешной реализации Послания президента на территории Рязанской области.

- Другие площадки были посвящены информационному пространству региона, актуальным вопросам сетевой повестки и субъектам ее формирования. Дискуссии проходят при широком участии представителей гражданского общества, используются различные форматы проведения, — подчеркнул Сергей Филимонов. — Интересным был круглый стол о деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории региона. Были выработаны конкретные предложения по внесению изменений в действующие законодательные акты и нормативные документы.

Фото: "Единая Россия".

Фото: "Единая Россия".

По его словам, во втором полугодии запланировано провести 6 дискуссий.

- Так, 23 августа состоится круглый стол «Антибюрократическая учительская инициатива», будет широкая дискуссия по обсуждению проблем, связанных с проведением закупок для государственных и муниципальных нужд. Нам необходимо сформировать предложения по их устранению и внести изменения в законодательство, — уточнил координатор региональной дискуссионной площадки.

Сергей Филимонов обратился к депутатам Рязанской областной Думы с просьбой оказать содействие в выработке этих предложений и формировании конкретных текстов поправок к федеральному закону.

В завершение отчета он отметил, что необходимо повысить эффективность проводимых дискуссий.

- Мы должны показывать позицию партии по актуальным общественным вопросам и предлагать конкретные действия по законодательным инициативам. И очень важно — правильные инициативы не только рассматривать, но и реализовывать. Это главное и основное в работе площадок, — подчеркнул Сергей Филимонов.

Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин обратил внимание координатора, что выработанные предложения нужно направлять в партийное объединение в областной Думе.

- Чтобы фракция могла либо в рамках своих полномочий, компетенций принимать решения на региональном уровне, либо направлять итоговую резолюцию дискуссионной площадки на федеральный уровень, — уточнил он.

Также Сергей Филимонов рассказал, что рязанцы принимают активное участие в федеральных дискуссиях.

- Мы предполагаем на ближайших площадках выступить со своими инициативами, продолжить взаимодействие с ЦИКом и предоставлять свои предложения по тем или иным федеральным темам, которые обсуждаются, — пояснил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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