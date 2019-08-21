Строители и художники получили заслуженные награды

В четверг, 8 августа, Рязанский музыкальный театр превратился в настоящую выставку производственных достижений одной из самых важных отраслей рязанской экономики. Там собрались руководители и работники предприятий строительной отрасли, чтобы отметить свой профессиональный праздник.

На торжественное мероприятие прибыли первые лица Рязанской области и города Рязани. Губернатора Николая Любимова, подошедшего к экспозиции достижений Группы компаний «Зеленый сад», встретил директор по общим вопросам Андрей Оришкевич.

– Наш разговор шел о ходе строительства объектов и о наших новых проектах, – поделился он затем с «Комсомольской правдой». – Николай Викторович интересовался также, сохраняется ли прежний объем работ, какова динамика зарплат сотрудников. Мы рассказали, какие усилия предпринимаются в этих направлениях.

ЛЮДИ ТРУДА – ГЕРОИ СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ

В фойе второго этажа гостей праздника ждал еще один сюрприз: выставка десятков живописных полотен, которые были созданы мастерами изобразительного искусства в рамках конкурса «Работа строителей глазами рязанских художников». Конкурс был проведен Союзом строителей Рязанской области, Группой компаний «Зеленый сад» и Союзом рязанских художников.

Картина под названием «Передовики»

– Мне интересно, как оценят зрители мои акварели, – призналась художник Екатерина Гончарова, пришедшая на выставку. – Это хорошо, что в обществе снова есть спрос на портреты обычных наших современников, людей труда.

Художница Екатерина Гончарова с художественными работамиФото: Владимир ФРОЛОВ

В процессе создания картин приняли участие обычные строители, работники «Зеленого сада» на своих рабочих объектах. На одной из картин гости праздника могли увидеть прораба, ставящего задачу рабочим, на другой – арматурщиков на «верхотуре», на третьей – водителя, привезшего груз на стройку…

– Рязанские строители заслужили, чтобы их созидательный труд нашел отражение на полотнах мастеров живописи, наш совместный проект направлен и на популяризацию, повышение престижа профессии – считает Андрей Оришкевич.

Осмотр выставки живописи, посвященной рязанским строителям

– Это прекрасная оригинальная идея, – подтвердил первый заместитель председателя Рязанской облдумы Александр Шевырев. – К фотовыставкам мы привыкли. А здесь изобразили настоящими красками повседневную работу, показали красоту труда.

НАГРАДЫ НАШЛИ САМЫХ ДОСТОЙНЫХ

8 августа оргкомитет подвел итоги состязания 14 художников, чьи работы были выставлены в музыкальном театре. Победителем стал Денис Чернов с полотном «Не кочегары мы, не плотники», второе место – у картины Александра Оконечникова «Передовики», третье – у работы «Рабочий полдень маляра» Галины Сметаниной и Анатолия Ларюнина. Специальный приз по итогам интернет-голосования будет вручен портрету, выполненному заслуженным художником России Виктором Агеевым.

Картина под названием «Не кочегары мы, не плотники»

Впрочем, не только призеры, но и все участники конкурса получили за свой труд заслуженное вознаграждение от благодарных строителей. Принимали в этот день награды и сами строители. На обновленной Доске почета строительного комплекса Рязанской области, в сквере на улице Циолковского, перед зданием театра, размещено фото плотника-бетонщика «Зеленого сада» Сергея Анисимова – передовика производства по итогам года. А председатель Союза строителей Рязанской области Лема Шаипов наградил орденом «За заслуги в строительстве» директора по общим вопросам Группы компаний «Зеленый сад» Андрея Оришкевича.

Плотник-бетонщик «Зеленого сада» занесен на Доску почета

ВАЖНО!

Кто еще из лучших сотрудников группы компаний «Зеленый сад» был награжден ко Дню строителя

Почетный знак «Строительная слава» – высшую общественную награду работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденную Российским Союзом строителей, – получил Александр Семенков, заместитель главного инженера группы компаний «Зеленый сад».

После награждения знаком «Строительная слава»

Грамоты, подписанные президентом Российского Союза строителей Владимиром Яковлевым, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительной отрасли Рязанской области получили:

Виктор Чижов – водитель ООО «Зеленый сад – Автослуга»;

Алексей Марьяшин – бетонщик ООО «Строительные технологии»;

Алексей Щекин – арматурщик ООО «Строительные технологии».

Почетными грамотами Союза строителей Рязанской области за высокие показатели в труде и в связи с профессиональным праздником «День строителя» награждены:

Алексей Вербицкий – водитель ООО «Зеленый сад – Автослуга»;

Алексей Матюнькин – газоэлектросварщик ООО «Строительные технологии»;

Николай Старков – слесарь-сантехник ООО «Строительные технологии».

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