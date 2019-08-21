Денис Сидоров направил письмо губернатору в связи с разрушением памятника Ленину в Касимове

Первый секретарь обкома КПРФ Денис Сидоров направил письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову в связи с разрушением памятника В.И. Ленину в Касимове. Лидер рязанских коммунистов просит главу областного правительства «дать поручение главам администраций районов области произвести анализ состояния находящихся на их территории всех памятников и бюстов Ленину, поставить их на баланс в реестр муниципальной собственности и при необходимости провести их ремонт».

Напомним, ранее в Касимове рухнул памятник вождю мирового пролетариата, длительное время находившийся в аварийном состоянии. Это произошло несмотря на обращение касимовских коммунистов в районную администрацию

В письме Денис Сергеевич отмечает: «касимовские коммунисты еще в январе текущего года писали запрос в администрацию города Касимова с просьбой обратить внимание на состояние памятника и принять меры для его ремонта. Однако, им был дан ответ, что памятник «не значится в реестре муниципальной собственности», в связи с чем «произвести ремонт данного объекта не представляется возможным». Считаю, что бездействие местной администрации в отношении ремонта памятника В.И. Ленину в городе Касимове напрямую послужило причиной его разрушения».

Фото: КПРФ.

Фото: КПРФ.

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