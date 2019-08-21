Евгений Бородин: «У нашего покупателя должно быть ощущение, что он заправляется топливом прямо на заводе»

В ходе недавно проведенной «Комсомолкой» экспертизы автомобильного топлива лидирующее положение заняла сеть АЗС «Импульс». Мы встретились с ее управляющим партнером Евгением Бородиным и выяснили, как небольшая сеть смогла добиться столь впечатляющего успеха.

О поставщике, ценовой политике и купюроприемниках

Евгений Бородин рассказал, что недавно компания поменяла поставщика топлива:

- Мы получаем бензин с Московского нефтеперерабатывающего завода, который в последнее время потратил 250 миллиардов рублей на реконструкцию. Программа модернизации завода начала действовать в 2013 и закончится в 2020 году. На МНПЗ применяется технология нижнего налива, что значительно снижает потери от испарений. Чем меньше таких потерь, тем больше в топливе легких фракций. Это то самое ценное, что обеспечивает легкий пуск двигателя и быстрый прогрев.

Важную роль играет и ценовая политика. Если раньше цены на АЗС «Импульс» были такими, что не каждый отваживался там заправиться, то сейчас ситуация изменилась.

- Ценовая политика компании такова: у нас цифры чуть выше, чем у «Роснефти». Сейчас у нас АИ-95 дороже на 11 копеек, на 70 – по АИ-92 и на рубль по дизельному топливу, - рассказал Бородин.

А вот как объясняет, почему он заправляется именно на «Импульсе», ставший одним из 17 тысяч постоянных покупателей Алексей Племяничев:

- Сначала я ездил на заправку около дома – бензин там хороший, но дорогой. На «Импульсе» оптимальное сочетание цены и качества. Еще меня здесь привлекает сервис, потому что на АЗС всегда порядок, словно в лабораторию заходишь.

Алексей Племяничев - один из 17 тысяч постоянных клиентов.Фото: Павел АВЕРИН

Некоторое время назад у сети АЗС были затруднения с проведением оплаты. Купюроприемники «шалили», не принимая деньги определенного номинала. Сейчас эти шероховатости устранены, сообщает топ-менеджер «Импульса»:

- Была проблема с прошивкой оборудования. 200 и 2000 рублей – новые купюры. Мы оказались заложниками ситуации: двухтысячные принимались, а двухсотрублевые – через раз. Сейчас эти затруднения сняты. На автоматических АЗС у нас принимается бесконтактная оплата. Можно картой, смартфоном, часами – всем, что поддерживает технологии NFC.

Об акциях, скидках и бонусах

Раньше у сети АЗС «Импульс» был свой тренд проведения акций. На всех заправках последние три дня месяца делали фиксированную скидку – 1 рубль 40 копеек. В те времена программа лояльности выглядела так: купил до 40 литров – скидка 40 копеек, от 40 до 140 – один рубль, свыше 140 – 1,40 руб.

- Чтобы покупатель бензина смог достичь порога и получить особую скидку на следующий месяц, мы всем клиентам давали скидку рубль сорок, чтобы они могли купить больше топлива. И в следующем месяце уже получить скидку в один рубль или в один рубль сорок копеек с каждого литра. Так мы стимулировали клиента, - вспоминает наш собеседник.

Но нестабильность рынка бензина в 2018 году продиктовала свои условия. Даже при программе лояльности на «Импульсе» вынуждены были поднимать цены.

- У нас два вида карт: бонусные и дисконтные. В виде пластика и виртуальные – их можно привязать к мобильному приложению. Дисконт – это «здесь и сейчас», а бонус – это накапливать, а затем тратить. Как на бензин, так и на сопутствующие товары. Уровень лояльности у дисконта и бонуса – одинаковый. Пластиковая карта стоит 100 рублей, мобильное приложение бесплатно. Более популярна дисконтная система, - разъяснил нюансы Евгений Бородин.

«Перестали торговать оберткой и начать продавать конфетку»

Исходя опять же из нестабильности рынка, тренд работы на АЗС «Импульс» изменился.

- Пусть скидка даже 1 рубль. Но среднестатистическому рязанцу, мы считали, нужно 4 литра в день, и в месяц он покупает от 80 до 100 литров – выгода в 100 рублей незначительна для покупателя. Но для нас она имеет значение – бьет по бюджету ритейлера, коим мы являемся. Если 100 рублей умножить на число постоянных клиентов, то мы получаем сумму в 1 миллион 700 тысяч рублей. Для нашей небольшой компании это ощутимая цифра.

И тогда руководство «Импульса» решило перестать «торговать оберткой» и начать «продавать конфетку». Сделать уникальное торговое предложение: высочайшее качество топлива, отличное от всех АЗС Рязани. И так появился REACTOR.

АЗС "Импульс" практически не пустуют. Фото: Игорь Гришин.

В чем здесь «фишка»? «Импульс» - ритейлер, а не производитель, и не может регулировать само качество.

- Все, на что мы можем повлиять, мы повлияли. Первое – выбрали лучший в России завод-изготовитель, второй фактор – бережная транспортировка и хранение. Все наши усилия были направлены на то, чтобы у покупателя было ощущение, что он заправляется топливом прямо на заводе, - подчеркивает Бородин.

На АЗС «Импульс» решили отказаться от присадок, их не используют. Вместо этого сохраняют то хорошее, что есть у топлива с завода.

- Заводы – молодцы: и наш, и московский. Нам нужно бензин лишь хранить, как молоко в тетрапаке, и донести до бака потребителя. Чем первозданнее он в бензобаке, тем выше динамика и ниже расход, - разъяснил руководитель сети АЗС. – У наших бензовозов не открываются люки, как у других – они закрытые. Снизу к системе налива подключается трубопровод и труба рекуперации – бензовоз наполняется. Весь пар, который есть, уходит обратно в емкость нефтебазы. Так сохраняются легкие фракции.

Как связано качество топлива и… гонки на квадроциклах

Евгений Бородин еще недавно профессионально занимался мотоспортом в классе квадроциклов.

- Мы занимались трофи-рейдами. Жаль, что не хватило одной победы до звания кандидата в мастера спорта. Получил серьезную травму. Карьера моя, надеюсь, просто приостановилась, но не прервалась, - вспоминает наш собеседник.

Что такое квадроцикл? Это бак в 20 литров; дополнительно еще пять литров в канистре, не больше, потому что он все равно застревает и его толкать надо – значит, чем легче, тем лучше. И отсутствие понятия «расход топлива». Это может быть и 10 литров, и 50, в зависимости от того, какую трассу гонщик на квадроцикле преодолевает.

- Я всегда думал: «Гонка примерно на 80 километров, по непроходимым лесам и болотам, если техника встанет, то эвакуировать ее – целая проблема». И я задумался о том, как сделать так, чтобы бензина хватало. Знакомые из академии нефти и газа мне подсказали: чем лучше ты сохранишь его в первозданном виде, тем меньше его потребуется, чтобы та или иная техника реализовала свою мощность.

Так родилась идея, осталось воплотить ее в жизнь.

Новая технология хранения и расход топлива

На нефтебазах в резервуарах есть понтон, который уменьшает испарения. Во-первых, это экономический эффект, когда потери от испарения увеличиваются; во-вторых, если бы понтона не было, то качество топлива снижалось. Бородину захотелось подобное сделать и на резервуарах АЗС. Но есть принципиальное отличие: на нефтебазах они вертикальные, а на заправках – горизонтальные. И понтон сделать невозможно. Таким образом появилась технология «Сoverball».

- Пока она не запатентована, суть ее раскрывать не буду, - улыбнулся Бородин, пояснив только, что в резервуар… высыпаются шарики из специального состава, не реагирующего с топливами, – отсюда и название.

Евгений Бородин – предельно конкретный человек, как и положено серьезному бизнесмену. Поэтому в качестве примера плюсов нового тренда привел себя:

- На моей машине был расход 8,3, а стал 6,8 литра на 100 километров. Мне в месяц необходимо в среднем 120 литров бензина. При изменении расхода топлива я сэкономил 970 рублей. В год получается почти 12 тысяч – неплохо. При скидке в 1 рубль, экономия составляет только 120 рублей. Вот в чем преимущество.

Что и подтвердил водитель большегруза Владимир Оськин, невольно похвалив новый тренд сети АЗС «Импульс»:

- Уже давно заправляюсь именно на этих заправках, расход топлива заметно уменьшился в последнее время. Новое топливо у вас?

Разговор наш длился около часа, и Бородин ни разу, рассказывая о чем-то, не использовал местоимение «я» - только «мы»:

- Мы – это я, это управляющие АЗС, операторы и заправщики. В нашей компании трудится больше ста человек. У нас молодая инициативная команда, средний возраст составляет 35-40 лет.

От себя добавим, что эта сотня людей успешно двигается в направлении улучшения качества топлива и повышения уровня сервиса.

А еще был случай

Евгений Бородин рассказал истории из жизни АЗС:

- Один рязанский мальчишка приехал к нам колесо подкачивать. Парень пробил колесо на велосипеде. Его отправили в веломагазин, который находится неподалеку от нашей АЗС. Вернулся он с новой камерой. Работники АЗС установили ее, накачали, и парень довольный укатил. Обещал, что скоро приедет уже на четырех колесах – заправляться.

Лиса живет припеваючи на АЗС в Кирицах. Фото: архив сети АЗС "Импульс".

- Собака Лиса всегда жила на АЗС на Московском шоссе, но уж очень ей не нравились велосипедисты. Тогда мы приняли решение отправить ее на заправку в Кирицах. Там ей сделали двухкомнатную будку премиум-класса, утепленную, из оцилиндрованных бревен. Сейчас она там живет припеваючи.