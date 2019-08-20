Через прошлое в будущее: в Рязани состоялся II Международный форум древних городов

С 14 по 17 августа Рязань во второй раз стала площадкой Международного форума древних городов. В этот раз лейтмотивом стало театральное искусство. К нам приехали 55 делегаций городов старше 500 лет из более чем 30 стран мира. Форум был поддержан российской комиссией по делам ЮНЕСКО, министерством иностранных дел России и федеральным министерством культуры.

«Культура может только объединять»

Вечером 14 августа официальное открытие Форума древних городов состоялось в формате опен-эйра на Лыбедском бульваре перед рязанским цирком. Со сцены к рязанцам и гостям города по-русски и по-английски обратился губернатор Николай Любимов.

– Бережно сохранять память о прошлом, заботиться о будущем – вот задача, которую мы общими усилиями решаем сегодня. Самое важное, создавая в древних городах современную инфраструктуру, нам нужно научиться бережно хранить великое историческое наследие и грамотно использовать его конкурентные преимущества. Мы стараемся делать именно так в развитии Рязани, – отметил губернатор.

Официальное открытие Форума древних городов состоялось в формате опен-эйра.

По словам статс-секретаря – заместителя Министра культуры РФ Аллы Маниловой, очень важно, что в Год театра в России фундаментом форума стала именно культура, и театральное искусство как ее составляющая.

– Культура может только объединять. Рязань – удивительный город, с уникальной архитектурой, где родились многие великие деятели русской культуры, живут доброжелательные, очень образованные люди, – сказала Алла Манилова. – Церемония открытия форума сделана прекрасно. Очень выразительно, лаконично, точно на сцене была пройдена вся история театра, и никому не нужен был перевод. У форума есть все шансы стать одним из сильных российских и международных брендов.

Все флаги в гости – за деловым сотрудничеством

15 августа одним из центральных мероприятий Форума древних городов стали «Дни международного бизнеса в Рязанской области», организованные правительством области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В деловой программе приняли участие более 100 руководителей рязанских компаний и представители 22 зарубежных стран.

Участников «Дней международного бизнеса» приветствовал губернатор Николай Любимов.

– Важно, что деловой форум привлек внимание большого количества авторитетных представителей бизнеса, экспертного сообщества, органов власти из России и зарубежных стран. Встречи в таком формате для нас очень важны. Особенно сейчас, когда экономические вызовы и риски стимулируют к поиску нестандартных решений, – отметил Николай Викторович.– Сегодня мы формируем наши планы в соответствии со стратегией развития Рязанской области и всей страны. Одной из ключевых задач в экономике, которую мы будем решать в ближайшие несколько лет, является развитие нашего экспортного потенциала и расширение возможностей региона в этом направлении.

В течение двух дней бизнесмены обсуждали практики работы в разных странах мира, знакомились с экспортными предприятиями Рязанской области, приняли участие в работе «Биржи контактов».

На Форум съехались представители 55 городов.

Диалог на высоком уровне

16 августа состоялось пленарное заседание Ассоциации древних городов, ставшее главным официальным мероприятием программы II Международного форума древних городов.

В работе приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, представители министерства иностранных дел и 36 городов со всего мира.

– Мы рады, что наша инициатива о создании Ассоциации нашла широкую общественную и экспертную поддержку, за что мы всем очень благодарны. Надеемся, что это объединение будет иметь в перспективе большое значение в деле укрепления межрегиональных, международных связей, консолидации усилий по решению общих проблем, – сказал губернатор Николай Любимов, приветствуя участников заседания.

Советник по культуре при муниципалитете кипрского города Ларнака Моника Мелеки продемонстрировала отличное знание русского языка, поблагодарив рязанцев за предоставленную возможность встречи с представителями древних городов:

– Для меня огромная честь сегодня здесь находиться. Благодарю Николая Викторовича Любимова за предоставленную возможность для диалога, интересных встреч и обмена опытом в вашем прекрасном городе.

«Людям здесь очень интересно»

Губернатор послушал лекцию урбаниста, социального инженера и исследователя городов Святослава Мурунова.

Утром 17 августа программа форума продолжилась в Торговом городке, где развернула свою работу «Школа древних городов». Губернатор послушал лекцию урбаниста, социального инженера и исследователя городов Святослава Мурунова.

– Видно, что людям здесь очень интересно. Вы создаете что-то новое и полезное для развития древних городов, при этом учитывая их историю. Звучат конкретные разумные предложения, в том числе о будущем Торгового городка, который еще называют рязанским ВДНХ. Это место было знаковым для жителей не только города, но и всей области. Мы хотим, чтобы Торговый городок вновь стал гордостью рязанцев, – отметил Николай Любимов.

Сохраняя рязанские традиции

Из Торгового городка губернатор Николай Любимов приехал на Театральную площадь, которая стала центром Международного кузнечного фестиваля «Секреты средневековых мастеров». Сюда съехались 60 кузнецов из 40 регионов России и 7 зарубежных стран, в том числе из Аргентины, Дании, Австрии и Тайланда.

Традиционный фестиваль кузнецов перебрался в Рязань из села Истье.

Николай Любимов ознакомился с работой и творениями мастеров, пообщался с ними.

– Это наши традиции. И именно поэтому мы сохраняем то, что было характерно для Рязанской земли. Несмотря на дождливую погоду, сюда пришли много людей, что еще раз подтверждает большой интерес к древнему ремеслу, – сказал губернатор.

И даже дождь не стал помехой

17 августа еще около 17 часов многие не верили, что церемония закрытия Форума древних городов пройдет так, как было запланировано – в Рязани лил сильный дождь. Но едва он немного стих, от Театральной площади по улице Ленина в сторону Лыбедского бульвара двинулось многонациональное шествие. За театральными масками разных стран мира волонтеры несли эмблемы 55 городов, представленных на форуме. А хорошее настроение даже в плохую погоду помогли сохранить артисты с трубами и пищалками, преодолевшие весь путь на ходулях.

На закрытии рязанцев ждало театрализованное представление.

Перед рязанским цирком состоялся финал масштабного культурного марафона.

– Форум подтвердил, что несмотря на все сложности политического развития наших государств, у людей сохранилась огромная потребность общаться друг с другом. Есть четкое понимание того, что искать пути решения проблем нужно вместе через укрепление международного сотрудничества, – сказал губернатор. – Жизнь подтверждает, что эффект от санкций далеко не тот, на который рассчитывают их сторонники, а зачастую приносит прямо противоположный результат. Дружба между народами сильнее всяких запретов. Надеюсь, что результаты форума послужат важным шагом для совместного движения вперед к развитию культурного и исторического потенциала наших древних городов, туризма, экономики, социальной сферы.

Завершением церемонии стало выступление актеров уличных театров и неожиданно яркое для дождливого вечера огненное шоу.

СКАЗАНО!

Эрминио Рекехо, участник форума и автор выставки вещей античного быта в библиотеке имени Горького, Мадрид (Испания):

– Организация этого форума просто фантастическая. И очень нравятся люди, которые здесь, атмосфера – все прекрасно.

Даниэла Василинович, участник форума, Ниш (Сербия):

– Мы смогли обменяться опытом, увидеть, как другие города сохраняют свою историю, свои старые здания. Увидев, как работают другие, мы сможем применить это в нашем городе.

Маттео Фугацци, участник форума и архитектор, Милан (Италия):

– Приятно было познакомиться с Рязанью. В ней есть та душа, которая позволяет городу жить и развиваться.