«Ростелеком» поддержал «Форум Древних городов» в Рязани

«Ростелеком» выступил официальным цифровым партнером «Форума Древних городов» в Рязани. Компания обеспечила онлайн-трансляцию торжественного открытия Форума и оперы И.П. Чайковского «Иоланта», а также развернул на территории проведения мероприятия бесшовную сеть Wi-Fi. В Год театра форум собрал представителей театрального искусства из 54 городов России и 35 стран мира.

В культурную программу вошли архитектурные и живописные выставки, интерактивные мастер-классы, показательные выступления, спектакли драматических, кукольных, музыкальных и уличных театров. В рамках деловой программы прошли конференции: «Древние города и современные вызовы», «Образование без границ» и «Проблемы исследования социокультурной среды древних городов». На Форуме впервые состоялось заседание Ассоциации древних городов, на котором главы регионов представили проекты по вопросам сохранения и развития древних городов.

- Одна из главных задач Форума – акцентировать внимание на вопросах, актуальных для древних городов, - отметил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. - В Рязань приехали гости из 35 стран мира – в два раза больше участников, чем в прошлом году. Это говорит о том, что людей объединяет интерес к сохранению культурного наследия своего региона. Форум длился пять дней, и самые яркие моменты мы транслировали онлайн для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии. «Ростелеком» обеспечил техническую возможность, за что мы выражаем компании благодарность.

- Мы ценим и часто поддерживаем мероприятия, направленные на развитие культурного достояния Рязанского региона. Лучше всего потенциал события раскрывает его широкое освещение в Сети и на телевидении, - подчеркнул директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. - «Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию «Форума древних городов», а для цифрового комфорта гостей и участников мероприятия мы развернули своё стандартное решение «Управляемый Wi-Fi». Оно позволило накрыть бесшовной беспроводной сетью доступа всю территорию проведения фестиваля.

Сервис «Управляемый Wi-Fi» – один из наиболее популярных решений бизнес-сегмента «Ростелекома» – отвечает всем требованиям законодательства и позволяет абоненту настраивать сеть в зависимости от потребностей. Пользователь услуги может самостоятельно размещать на приветственной странице актуальную информацию, а в личном кабинете просматривать статистику посещений. Подробную информацию о сервисе можно найти на его официальном сайте или в офисах цифрового провайдера.

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