2019-08-19T18:41:46+03:00
Политика

В Солотче прошел межрегиональный слет комсомольского актива ЦФО

Гости высоко оценили прошедшее мероприятие и поблагодарили рязанских товарищей за теплый и радушный прием
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Фото: РОО КПРФ.Фото: РОО КПРФ.
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С 16 по 18 августа в Рязанской области прошел межрегиональный слет актива комсомола Центрального федерального округа. Кроме хозяев мероприятия, в нем приняли участие делегации из Белогородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской областей и города Москвы. С приветственными словами к собравшимися обратились первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров, лидер рязанских комсомольцев Евгений Морозов, секретарь обкома КПРФ Эвелина Волкова, член президиума ВЖС «Надежда России» Лилия Кривцова и член поискового движения Алексей Царев.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

После торжественного открытия и подъема флагов коммунистической партии и комсомола активисты Рязанского отделения «Поискового движения России» провели для ребят мастер-классы по сборке и разборке оружия, стрельбе, а также продемонстрировали экспозицию оружия советской эпохи. Завершился первый день слета игрой «Выборы», которую организовали член ЦКРК ЛКСМ РФ Елена Межуева, комсомолки Анжелика Соловьева и Александра Губанова.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Ранним утром следующего дня участники слета в полном составе выехали в Москву, чтобы принять участие в шествии и митинге «За честные и чистые выборы». После возвращения в Рязань у ребят осталось не так много времени. Единственную в этот день лекцию на тему работы в социальных сетях провел для них Марат Музаев – заместитель руководителя Центра политической учебы при ЦК КПРФ. А затем конкурсом на лучшую песню или прочтение стихотворения, в котором приняли участие представители всех региональных делегаций, закончился второй день слета.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Программа третьего заключительного дня включала в себя встречу слушателей с членом Центрального Комитета комсомола Анастасией Ефремовой; секретарем ЦК КПРФ, первым секретарем ЦК ЛКСМ РФ Владимиром Исаковым и председателем ЦКРК комсомола Кариной Смотраковой. Анастасия рассказала ребятам о системе грантовой поддержки, а также об опыте ряда региональных отделений в получении различного рода грантов и субсидий. А Владимир и Карина в формате беседы пообщались с комсомольцами и ответили на множество интересных вопросов.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Прежде чем закрыть слет, Владимир Исаков наградил активных и отличившихся товарищей, участников конкурсов грамотами Центрального Комитета. Евгений Морозов поблагодарил гостей и организаторов за плодотворную работу. А Денис Сидоров выразил надежду, что ребятам еще не раз удастся нанести визит рязанским коммунистам и комсомольцам.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Под звуки Гимна СССР руководители делегаций спустили с флагштоков знамена, закрыв тем самым межрегиональный слет актива комсомола ЦФО в Рязанской области.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Сделав общее фото, ребята отправились на центральную площадь города, носящую имя вождя мирового пролетариата, чтобы возложить цветы к памятнику В.И. Ленина. Здесь же, успевшим подружиться и сплотиться за три дня комсомольцам, пришло время прощаться. Гости высоко оценили прошедшее мероприятие и поблагодарили рязанских товарищей за теплый и радушный прием. Часть делегаций сразу же разъехалась по своим регионам, другая часть отправилась на прогулку по вечерней Рязани и осмотр местных достопримечательностей.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

Фото: РОО КПРФ.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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