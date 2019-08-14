2019-08-14T17:31:30+03:00
Происшествия

Волновался за детей: бывший муж убитой воспитательницы детсада рассказал, почему пришел к ней с ножом

Отвезя так ничего и не понявших малышей в другое место, мужчина сам вызвал полицию (ВИДЕО)
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр сюжета телекомпании «Город»Фото: Кадр сюжета телекомпании «Город»
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В Рязани продолжается расследование уголовного дела об убийстве молодой женщины. Напомним, 4 августа 32-летняя воспитательница детсада скончалась в собственной квартире – смерть настигла ее в ванной за разбором белья.

Телеканал «Город» опубликовал сюжет, часть которого – видео, сделанное в той самой квартире: с задержанным по делу беседует следователь.

По словам 34-летнего рязанца, он пришел к бывшей супруге с просьбой отпустить его погулять вместе с их общими детьми. Женщина ответила отказом, ссылаясь на то, что он «плохо выглядит». Старшая дочь, услышав, что с папой ее не отпускают, расплакалась.

Тогда мужчина вместе с экс-супругой пошел на кухню – решил пообщаться уже без детей, надеялся ее уговорить. Однако сделать этого не получилось – она вновь отказала. А после продолжила хлопотать по хозяйству: отправилась в ванную. Мужчина пошел следом. Вспомнив при этом, что с собой у него есть нож.

– Я бросил его в сумку. У меня были уже мысли…. Чтобы убить ее, – пояснил он.

– Что вас подтолкнуло к этому? – спросила следователь.

– Ее неадекватное состояние, страх за своих детей. Я за них очень переживал. Настолько, что перестал контролировать… Я уже подал иск в суд на определение времени общения. Она старалась сделать все, чтобы вывести меня из себя… У нее получилось, – добавил рязанец.

Дальше он описал, как все произошло: когда женщина разбирала белье, он подошел сзади и ударил ее ножом в шею. Сколько раз – не помнит. Позже криминалисты пояснят: несколько.

В себя пришел, когда упавшая на пол экс-жена уже была мертва. Дальше высыпал на труп белье из корзины, закрыл в ванную дверь, вызвал такси и увез детей. Позже вернулся, сам вызвал полицию и сознался в преступлении.

Сейчас мужчина находится под стражей. Дети у родственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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