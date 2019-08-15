2019-08-15T21:16:57+03:00
Здоровье

Третий случай за 20 лет: врачи спасли беременную рязанку с серьезным заболеванием и ее малыша

Своевременное использование высоких технологий обеспечило безопасность матери и ребенка
Павел АВЕРИН
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Врачи под руководством Сергея Бирюкова спасли жизнь матери и будущего ребенка. Фото:соцсетиВрачи под руководством Сергея Бирюкова спасли жизнь матери и будущего ребенка. Фото:соцсети
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Около месяца назад 22-летняя жительница областного центра на 36 неделе беременности поступила в Рязанский кардиодиспансер. У нее диагностировали большой тромб в левой ноге, который находился в свободном положении в вене. При родах он мог попасть в легкие, перекрыть доступ крови к кислороду и стать причиной летального исхода. Такое состояние в медицине называется тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). Она является третьей по частоте причиной внезапной смерти после инфарктов и инсультов. В народе о такой ситуации говорят: «Тромб оторвался».

Специалисты Рязанского кардиодиспансера провели ряд консилиумов. И приняли решение использовать высокотехнологичный метод — установить кава-фильтр. Это своеобразная ловушка в виде зонтика, которую вводят через небольшой прокол вены под ключицей в нижнюю полую вену – главную – по которой движется кровь к легким. Кава-фильтр свободно пропускает кровь, но задерживает тромб, если он отрывается.

Вот так выглядит "зонтик", спасающий жизнь тем,у кого проблема с тромбами. Фото: архив РАМН.

Вот так выглядит "зонтик", спасающий жизнь тем,у кого проблема с тромбами. Фото: архив РАМН.

Но у врачей оставались опасения: в той зоне, куда нужно было поставить «зонтик», вена была сильно сдавлена увеличенной маткой беременной женщины — была вероятность того, что он не сможет полностью раскрыться и выполнить свою функцию. Поэтому сразу после его установки будущую маму перевели в профильное медучреждение. В этот же день ей сделали кесарево сечение под контролем кардиохирургов.Как итог успешной работы медиков, мать и ребенок в хорошем состоянии выписаны домой.

- Через три недели контрольное УЗИ вен показало, что тромб прирос к стенке, и опасность его отрыва миновала. После этого мы удалили кава-фильтр, он уже выполнил свою задачу. Женщина будет находиться под регулярным наблюдением хирургов кардиодиспансера. Это третий аналогичный случай в регионе за последние 20 лет, - приводит слова кандидата медицинских наук, заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергея Бирюковап пресс-служба регионального минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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