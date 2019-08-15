Семь из восьми – по графику ремонта дорог рязанские власти недовольны почти всеми подрядчиками

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области обсудили сроки выполнения работ подрядчиками. На совещании, помимо чиновников, собрались и руководители дорожных предприятий, а провел встречу заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий, сообщает пресс-служба минтранса.

Сейчас, в разгар сезона, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы ведутся на 46 объектах области. И на части из них подрядчики отстают от графика. По словам представителей этих организаций, виной тому трудности, возникающие с техникой, поставкой материалов, и, само собой – погодой.

Власти это не устраивает. Как заявил недавно Евгений Беленецкий, из восьми крупных подрядчиков по темпам работы у нет вопросов только к одному.

Чтобы это исправить и добиться выполнения графика – и сейчас, и в будущем – зампред предлагает объединить усилия разных предприятий: не хватило техники, людей или материалов у одного – подключать к объекту другого. А оформлять такие подспорья субподрядами.

Но, пожалуй, самое главное – конкурсы по работам на будущий год власти хотят провести уже в этом. Обычная же рязанская практика – проводить их в год ремонта.

Пока процесс запустят, пока продолжат, пока заключат контракт, и переведут деньги подрядчикам… в итоге весенняя погода упущена, а цены на материалы выросли. Планировать работы в таких условиях дорожникам, разумеется, сложнее.

Теперь же конкурсы на дорожные работы 2020-го собираются провести заранее. И не просто загодя, а уже с этой осени. Тогда, если позволит погода, часть работ можно будет сделать уже в 2019-м. К примеру, расчистить участки.

– В этом случае подрядчик сможет подготовить материально-техническую базу в межсезонье: битум, песок и щебень зимой существенно дешевле. Кроме того, перевозка материалов при отрицательных температурах причиняет меньше вреда дорогам, – заявил Беленецкий.

Будем наблюдать: такие планы у региональных властей были и раньше, однако из-за позднего поступления федеральных денег, выделяемых как раз на дороги, так и не сбылись.

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