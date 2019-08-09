2019-08-09T16:28:43+03:00
Политика

Денис Сидоров: «Рязанская ВДНХ – новый формат технопарка»

По мнению первого секретаря обкома КПРФ, стараний активистов мало – необходимо привлечение государственных средств
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От былой красоты ансамбля остались лишь воспоминания.От былой красоты ансамбля остались лишь воспоминания.
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3 августа в рамках проведения Дня города Рязани была открыта интересная площадка на территории Торгового городка. Вот только примечательна она была не своими ровно подстриженными газонами, чистыми дорожками, свежевыкрашенными торговыми павильонами, уютом и ухоженностью.

Когда-то, в далеком 1955 году, по примеру знаменитой московской площадки ВДНХ, в Рязани построили свои выставочные павильоны для сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставки. Проект завершили в рекордные сроки. Всего за два месяца усилиями простых советских тружеников рязанских заводов была расчищена от мусора и осушена болотистая местность на окраине Рязани.

Сейчас Торговый городок нельзя назвать окраиной города. Его окружили новые высотки с новенькими детскими площадками, спрятав уникальный комплекс от горожан. Былое величие комплекса сменилось упадком и разрухой. Центральные аллеи заросли кустарником, павильоны превратились в мусорки, а богатая лепнина осыпалась с фасадов. По закону о культурном наследии эта территория не может быть застроена, отдана в частное владение, а значит, она не представляет никакого интереса для нынешних властей, считающих, что история и культура нашего родного города не рентабельна. Мы уже потеряли уникальный деревянный фонд в центре Рязани, который старательно уничтожался огнем. В итоге Рязань не стала городом-достопримечательностью «Золотого кольца».

И все же жители Рязани, собственноручно занявшиеся расчисткой территории от кустарников и мусора, считают, что у Торгового городка есть будущее. Несколько месяцев подготовки территории и вот уже волонтеры предложили новый туристический центр в черте города, обратили внимание горожан на уникальность архитектурного комплекса. Они провели интересную экскурсию, открыли в центральном павильоне экспозицию «Музея СССР», организовали праздничный концерт и ремесленную ярмарку. Старшее поколение предавалось ностальгическим воспоминаниям, а молодежь восхищалась великим замыслом, самоотверженностью и сплоченностью людей.

Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров, посетивший это мероприятие, отметил:

– В Рязани мог бы появиться еще один туристический центр, привлекавший бы к нам гостей, и ставший наряду с родиной Есенина, музеем академика Павлова и Рязанским кремлем визитной карточкой города. Но стараний городских активистов явно мало, необходимо привлечение государственных средств, так как длительное игнорирование властями привело к частичному разрушению павильонов, и сейчас простого косметического ремонта недостаточно. А ведь эта территория вполне может стать рабочим пространством для творческих людей, новым форматом технопарка, центром фестивальной жизни Рязани и просто одним из немногих мест отдыха рязанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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