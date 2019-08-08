В Рыбном появится новый парк

В Рыбном состоялось очередное выездное совещание с участием и.о. главы администрации района Андрея Горелова, и.о. главы администрации города Алексея Полукарова и и.о. секретаря местного отделения партии «Единая Россия», депутата районной Думы Владимира Иваничкина. Они встретились с жителями улицы Мира, чтобы обсудить перспективы развития микрорайона.

– Будут решены две основные задачи — расселены аварийные и ветхие дома 1, 3, 3а и создана общественная территория для комфортного проживания людей, — рассказал Андрей Горелов.

По его словам, некоторые жители поняли, что одна проблема будет решена за счет другой.

– Это две разные задачи и совершенно разные проекты, — подчеркнул и.о. главы администрации Рыбновского района. — Снос домов предусмотрен по программе расселения из ветхого и аварийного жилья до 1 сентября 2025 года. Проект по закладке парка на улице Мира в марте прошлого года по итогам рейтингового голосования занял третье место. В этом году он вошел в национальный проект «Жилье и городская среда». На его реализацию выделено порядка 9,3 млн рублей.

Алексей Полукаров добавил, что липовый парк здесь сложился исторически, ему порядка 100 лет.

– Площадка изначально представляла собой заросшую территорию — кустарники, поросль. Средства на ее благоустройство не выделялись. Сейчас начались подготовительные работы по расчистке, — уточнил он.

Жители близлежащих новостроек рассказали, что они рады появлению в шаговой доступности новой зоны отдыха для детей и взрослых.

– Мы за то, чтобы был парк, — высказали мнение молодые родители. — Нам приходится ходить гулять с маленькими детьми на улицу Большую или на набережную Дубянки.

И.о. главы администрации города показал людям проект парка, в котором будут асфальтированные дорожки, лавочки и освещение, малые архитектурные формы, спортивная площадка, тренажеры, детская игровая зона.

– Благоустройство будет продолжено — сделаем парковку. Ждем предложений от жителей на перспективу и развитие зоны отдыха, — обратился Алексей Полукаров к рыбновцам.

Одна из женщин высказала сомнение, не будет ли снос домов мешать созданию нового парку. При этом она отметила, что поддерживает закладку общественной территории.

– Нет, все предусмотрено. Сделаем проездную дорогу между домом 3 и общежитием, — заверил Алексей Полукаров.

По его словам, когда дома расселят, территория парка будет расширяться.

– То есть на их месте не вырастут новые дома, а установят хоккейную коробку. Опять же с учетом мнения граждан, — пояснил он.

На вопрос женщины, что дома 1, 3, 3а не доживут до 2025 года, Андрей Горелов ответил, что на прошлой встрече в администрации говорили об этом, и предложили жителям направить свои жалобы и вопросы.

– Я живу на первом этаже, полы проваливаются. Стена в подъезде треснула. Вы ее первой заделайте, — попросила она и.о. главы администрации муниципалитета.

– Вот именно эти моменты мы и обсуждаем с вами, чтобы помочь, — заключил Андрей Горелов.

Как добавил Алексей Полукаров, проблема усугубляется еще и близостью железнодорожных путей — дом 3 стоит буквально в 20 метрах от главного пути, что влияет на сохранность здания.

– Проживают в основном пенсионеры, поэтому их опасения вполне понимаемы, — считает он.

В завершение встречи Андрей Горелов напомнил рыбновцам, что они могут обращаться в администрацию города и района для решения возникающих проблем.

Лидер рыбновских единороссов Владимир Иваничкин, в свою очередь, заверил, что за ходом и качеством проводимых работ по закладке парка на улице Мира будет вестись многоуровневый депутатский контроль, и предложил собравшимся стать активными участниками общественного контроля.

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