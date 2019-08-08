Афиша на выходные в Рязани: спортивные праздники, богатырские забавы и «Параллели»

День города позади, но интересные события в Рязани на этом не закончились. Впереди новые фестивали, концерты, представления, выставки и отличная погода, а с ними – яркие эмоции и воспоминания. Для тех, кто хочет провести лето максимально насыщенно, публикуем афишу главных событий ближайшей пятницы и выходных.

Пятница

В художественном музее в 16 часов презентуют фотовыставку «Красота планеты Земля» из коллекции главного воздухоплавателя Рязани Льва Маврина. На снимках последнего десятилетия можно увидеть регион и его красоты с высоты птичьего полета, посмотреть, как изменился ландшафт, понаблюдать за подготовкой аэростатов к взлету, эмоциями людей, отправляющихся ввысь. Вход на презентацию выставки свободный. (0+).

Вечером пятницы горожан традиционно ждут на Почтовой. На этот раз там пройдет праздник здорового образа жизни «Рязань – город спортивный», приуроченный ко дню физкультурника. Главная пешеходная улица города превратится в большую спортивную площадку с единоборствами, футболом, стритболом, стрельбой из лука, велотриалом, дартсом и «веселыми стартами». На сцену пригласят лучших спортсменов региона – им вручат награды. Выступят местные танцевальные и музыкальные коллективы, а хэдлайнерами вечера станет группа MangoBits. Начало в 18 часов. Вход свободный. (0+).

На Почтовой всех желающих обучат приемам единоборств. Фото: https://vk.com/letofestivalrzn

Во время спортивной прогулки по Почтовой, не забудьте заглянуть в «Фотодом», где проходит фестиваль современного искусства «Параллели. Театральный роман. Оммаж». В 19 часов там пройдет мастер-класс от актеров рязанского драмтеатра Арсения Кудри и Романа Горбачева. Участие бесплатное. (6+). А в арт-пространстве «Подвал» неподалеку открылась фотовыставка «Сквозь призму меланхолии» Марии Петровой. Ее работы посвящены разным темам, но главная их особенность – передача эмоций и меланхоличность образов. «Подвал» открыт с 15 до 21 часа. Вход свободный. (12+).

Суббота

В этот день рекомендуем всей семьей отправиться в поселок Прибрежный Шиловского района на историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни». Его главная тема в этом году – воспитание воина. Гости праздника увидят театрализованное представление по мотивам русских былин, посмотрят показательные выступления клубов исторической реконструкции и казачьих единоборств, прогуляются по аппетитному ряду «Дары от Добрыни», поучаствуют в старинных русских забавах, смогут пройти лабиринт, забраться в пещеру, запустить воздушного змея, научиться делать посуду из глины, стрелять из лука и фехтовать. Всех желающих пригласят поучаствовать в мастер-классах по лозоплетению и ткачеству, кузнечному мастерству, а также попробовать себя в народных танцах. Завершит праздник выступление фольклорного ансамбля «Смородина», известной фолк-группы «Калевала» и проекта «Народный пляс». Начало в 14:00. Вход свободный. (0+).

Во славу Добрыне в Шиловском районе будет петь «Калевала». Фото: http://kalevala-folk.ru

В рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове» в музее-заповеднике Сергея Есенина выступит ансамбль «Талица». В репертуаре коллектива известные народные песни в оригинальной инструментальной обработке. Начало в 13:00. Вход свободный. (0+).

Тех, кто не собирается в субботу покидать Рязань, приглашают в «Фотодом». В рамках фестиваля «Параллели» здесь пройдет творческий вечер памяти Вилли Мельникова «Рязанимация-2». Александр Гурьянов и Максим Ляшко презентуют компакт-диск «За язык» с записью литературно-музыкального перфоманса, с которым они и Вилли Мельников выступали в Рязани, Петербурге и Москве. Также гости увидят коллекцию костюмов поэта-экспериментатора. Начало в 15:00. Вход свободный. (6+).

Меломанов ждут на Лыбедском бульваре, где пройдет квартирник. На сцене проекта «Арт-субботник» выступят The Cruners, Invariant, Иван Лычков и Дмитрий Кондрашов. В программе: музыка разных направлений в оригинальном звучании. Начало в 18:00. Вход свободный. (0+).

Воскресенье

В рязанском цирке продолжаются показы водного шоу «Остров сокровищ» с морскими котиками, крокодилами, шимпанзе, дикобразами и енотами. Билеты: 500-1500 рублей (дети до 3 лет бесплатно) (0+). В ТРЦ «М5 Молл» все еще работает интерактивная выставка «Твой космос» с множеством аттракционов и приключений для взрослых и детей. Билеты: 390-590 рублей (дети до 3 лет бесплатно) (0+).

Зарядиться энергией перед началом трудовой недели можно будет в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь пройдет концерт «Спорт и мы». На сцену поднимутся Александр Чучунов, Софья Земяхина, Дарья Турбанова, Ирина Татар, артисты вокальной студии «Новый день» и танцевальной студии MADFLAT. На концерте рязанцев познакомят с направлением Zumba – инструкторы проведут мастер-класс и обучат простым, но зажигательным танцевальным движениям. Начало в 18:00. Вход свободный. (6+).

Завершить уикенд можно в кино. На этой неделе стартовали премьерные показы почти трехчасовой комедийной драмы «Однажды в Голливуде» (18+) режиссера Квентина Тарантино (в главных ролях разом и Леонардо Ди Каприо, и Бред Питт). Для семейного просмотра подойдут картины «Дора и затерянный город» (6+), «Король Лев» (6+) и мультик «Руслан и Людмила. Перезагрузка» (6+). Любители ужастиков могут отправиться на «Страшные истории для рассказа в темноте» (16+), а те, кто предпочитает классику, с удовольствием сходят на «Бойцовский клуб» (18+), который покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билетов и расписание показов смотрите на сайтах кинотеатров.

Желаем вам отличных выходных. Проведите их культурно!