Правда или предрассудок: 10 мифов о новостройках

За последние десятилетия в нашей стране не только выросла общая культура строительного бизнеса, но и значительно увеличилась его социальная ответственность. Государство со своей стороны установило для застройщиков жесткие границы, в пределах которых они должны работать, не нарушая при этом прав покупателей. Информационное пространство пестрит различными материалами, инструкциями и советами по приобретению жилья. Однако, несмотря на это, люди по-прежнему передают из уст в уста небылицы о том, как строятся новостройки, и лишают себя этим возможности улучшить свои жилищные условия.

Так почему же многие руководствуются заблуждениями и делают необъективные выводы? С этим вопросом мы обратились к главному инженеру Группы компаний «Зеленый сад», которая работает в Рязани уже свыше 18 лет, Владимиру Тимченко.

– Думаю, что здесь кроются две возможные причины, – говорит Владимир Леонидович. – Во-первых, это неосведомленность людей о новых технологиях строительства. Во-вторых, некоторые застройщики при возведении жилья не соблюдают строительные нормы. Допустим, появилась новая технология, и для того, что бы ее «обкатать», необходимо в точности соблюдать весь технологический процесс. Вместо этого, не имея должного опыта и навыков, недобросовестные застройщики пытаются внедрять новые технологии старыми методами работы.

Мы собрали самые распространенные в обществе мифы, касающиеся строительства, и попросили опытного строителя прокомментировать их – подтвердить или опровергнуть.

МИФ 1

Дом растет быстро – жди в итоге неприятных сюрпризов

– Мы с вами должны понимать, что строительная отрасль, как и другие, уже давно шагнула вперед. Технология современного жилищного строительства помогает возводить дома в рекордно короткие сроки без ущерба качеству. Так, средняя скорость возведения монолитного дома – три этажа в месяц, она обусловлена тем, что основные работы по устройству монолитного каркаса здания производятся на строительной площадке. А значит, быстрее к выполнению своих обязанностей смогут приступить и другие специалисты: газовщики, электрики, сантехники и отделочники.

Еще сотню лет назад о бетоне как о строительном материале никто и не знал. Посмотрите, в старых храмах и домах перекрытия, перемычки над окнами сделаны сводчатыми из кирпича. А сейчас большие пролеты по 12-24 метра закрываются плоским перекрытием с использованием монолитного железобетона.

Так что не нужно переживать о качестве строительства, если, купив квартиру по минимальной цене на старте продаж, вы празднуете в ней новоселье уже через полтора года.

МИФ 2

Зимой строить нельзя

– От работы зимой потери несет только застройщик. Технологии, которые применяются во время зимнего строительства, ведут к удорожанию работ. Из-за этого застройщик получает меньше прибыли. Специальные добавки в раствор бетона, а также электропрогрев, позволяют нам вести работы при морозе до -25 градусов, бетон при этом набирает проектную прочность. Растворы, которые применяются при кирпичной кладке, тоже содержат противоморозные добавки, но раствор все-равно замерзает, а оттаивает лишь с наступлением положительных температур и только после этого набирает прочность. Это может привести к нежелательным усадкам, поэтому количество этажей, разрешенных к возведению в зимнее время, ограничено, за этим строго следит Государственная строительная инспекция.

МИФ 3

Монолитный дом хуже кирпичного

– У монолитного строительства сразу несколько преимуществ. Первое – монолитная железобетонная конструкция долговечна. Если средний срок службы кирпичного дома – порядка 100 лет, то у монолитного – 150 и больше. Ограничений по сроку эксплуатации монолитных конструкций пока не выявлено. Второе – в монолитных конструкциях распределение нагрузок более предсказуемо: есть колонны, пилоны, ядро жесткости, которые воспринимают на себя нагрузку. Соответственно в связи с этим провести необходимые расчеты проще. Третье – у монолитных домов, в отличие от кирпичных, нет ограничений по высотности. Мы можем строить небоскребы, как в Америке или Юго-Восточной Азии, по 100 этажей и выше.

МИФ 4

В многоэтажных домах плохая звукоизоляция

– Современные технологии позволили нам решить такую проблему, как плохая звукоизоляция. При устройстве монолитных железобетонных конструкций для уменьшения звукопроницаемости по всем перекрытиям делается межэтажная шумоизоляция – не только в квартирах, но и в местах общего пользования. Например, девушка идет рано утром на работу на каблучках или возвращается поздно вечером из клуба, и люди в квартирах не слышат цоканья по плитке.

МИФ 5

Подъезды в домах мрачные и неуютные

– Даже снаружи подъезды новых домов сегодня в лучшую сторону отличаются от старых типовых многоэтажек. Тут и стеклянная входная группа, и красивые светильники, и дизайнерская отделка стен, стильные и удобные почтовые ящики. Своим домам мы стараемся придать европейский шарм и ухоженность. В жилом комплексе «Еврокласс», например, каждый подъезд отделывается по индивидуальному дизайн-проекту в тематике столицы одного из городов Европы. При этом мы используем очень интересные натуральные и искусственные современные материалы.

МИФ 6

Стены в новостройках всегда кривые

– Да, и стены, и потолки могут быть неровными, но такое отношение к работе встретишь разве что только у случайных застройщиков. У крупных строительных компаний, которые давно на рынке и имеют имя и репутацию, есть своя служба строительного контроля. После окончания каждого этапа работ ее специалисты проверяют выполнение всех норм. И если находят недостатки, в том числе недостаточно выровненные стены, их сразу же устраняют.

МИФ 7

Планировки в квартирах однотипные

– В основе планировочных решений в многоквартирных домах так или иначе лежат унифицированные проекты. Но в Группе компаний «Зеленый сад» покупатель может заказать индивидуальную планировку еще на стадии строительства вплоть до объединения двух квартир. В этом случае застройщик вносит изменения в проект и проводится новая экспертиза. Заинтересованный в покупателе застройщик всегда идет навстречу своему клиенту. У нас есть много программ лояльности: например, «Быстрый ремонт», когда мы отдаем квартиру в чистовой отделке и даже с мебелью, жильцам нужно только холодильник продуктами заполнить и белье постельное застелить. Также мы по желанию клиентов дооснащаем квартиры коммуникациями, например монтируем теплый пол. Еще на стадии строительства переносим перегородки, устанавливаем дополнительные розетки. Можно сказать, что сегодня застройщики научились сочетать универсальность с оригинальностью планировочных решений. Благодаря этому в том числе удается удерживать относительно невысокую стоимость жилья.

МИФ 8

Раньше потолки были высокие, а сейчас низкие

– Если вспомнить, то и в советское время была градация жилья. В домах для номенклатуры потолки были действительно высокие. А для простых обывателей – 2,4 м. Сегодня утвержденный стандарт для жилья эконом и комфорт-класса – 2,5 м. В премиум-классе потолки будут выше трех метров. И потом, согласитесь, купив однокомнатную квартиру площадью 35-40 кв. м, не очень уютно чувствовать себя с потолками высотой 3 метра. Это нарушает пропорциональное соотношение площади и высоты помещения. На самом деле покупателю еще на начальном этапе нужно определиться с тем, что он хочет приобрести, и уже исходя из этого выбирать себе класс жилья.

МИФ 9

Обслуживание новых домов стоит дорого

– Сегодня практически все дома, построенные группой компаний «Зеленый сад», имеют класс энергоэффективности В и В+. Она складывается из нескольких слагаемых. Во-первых, устройство ограждающих конструкций выполнено с применением новых современных технологий. Снизить теплопотери дома позволяет использование поризованного керамического камня, произведенного из природных материалов, а также базальтовых минераловатных плит. При заполнении оконных проемов используются энергоэффективные стеклопакеты со специальным покрытием. Во-вторых, установка энергосберегающих бесшумных лифтов. Лучшие в мире лифты компании Otis, которые мы устанавливаем, позволяют экономить на электроэнергии в месяц от 20 до 50 киловатт в расчете на секцию. Кроме того, наши дома мы оборудуем датчиками движения в местах общего пользования, насосными установками для повышения давления воды с частотными двигателями.

МИФ 10

Покупать новостройку – рисковать деньгами

– Введение Федерального закона № 214 об участии в долевом строительстве позволило защитить покупателей жилья от действий недобросовестных застройщиков. А с 1 июля этого года вступили в силу поправки в закон. Теперь застройщики не будут сразу получать средства дольщиков, а значит, не смогут неразумно тратить привлеченные средства или злоупотреблять ими впоследствии, срывать сроки сдачи объектов. Деньги будут храниться у уполномоченных банков на эскроу-счетах до того момента, пока в руках покупателя не окажется ключ от новой квартиры. Строительство будет вестись на средства, привлеченные через банковские кредиты, а также на собственные средства компании. Такая схема называется проектным финансированием.

Вместо послесловия

Верить или нет, выбирать новое или держаться старого, улучшать свои жилищные условия или бояться заблуждений – дело каждого из нас. А мы, в свою очередь, продолжаем изучать суждения, связанные со строительной отраслью и рынком недвижимости, чтобы в следующих номерах дать вам однозначный ответ на вопрос: что правда, а что – миф?

На правах рекламы.