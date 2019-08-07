Рязанцы и светофоры: «Комсомолка» изучила их отношения

Мало кто знает, что 5 августа – День светофора. Именно в этот день первый регулирующий аппарат появился в 1868 году в Лондоне, недалеко от здания Британского парламента. Управлялся он вручную и имел две семафорные стрелки: создатель светофора, Джон Пик Найти, был специалистом как раз по железнодорожным семафорам.

СВЕТОФОР КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСА

Первый троллейбус прошел по улицам Рязани в 1949 году, а в 1953 году именно для лучшей организации движения пассажирского транспорта были установлены четыре первых светофора. Вначале их и эксплуатировало Управление рязанского троллейбуса. Появились они на перекрестках улиц Ленина и Маяковского, Ленина и Революции (ныне Соборной), Ленина и Свободы, а также на углу улицы Каширина и Первомайского проспекта.

В 1958 году отдельная группа, занимавшаяся внедрением и содержанием светофоров, была создана в городских электросетях, а через 12 лет появилась отдельная служба регулирования уличного движения. В 1975 году в Рязани стояло уже 22 светофора, и с 1 августа было решено создать при УВД специализированный монтажно-эксплуатационный участок (СМЭУ) Госавтоинспекции по установке, эксплуатации и внедрению технических средств регулирования дорожного движения.

Советская эпоха в нашем городе завершилась вводом автоматизированной системы управления дорожным движением на 55 перекрестках – она появилась в 1990 году. Сегодня в Рязани и области установлены 124 светофора, 37 из них – современные светодиодные.

ПОЧЕМУ НА ПЕРЕКРЕСТКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ РЕГУЛИРОВЩИКИ

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) работает ветеран службы Владимир Чиркин. Практически вся его жизнь связана со светофорами. Паренек из рабочей семьи в 10 лет остался без отца, и мать, Клавдия Федоровна, вырастила сына одна.

– Времена были трудные, и ей тяжело было одной меня поднимать, – вспоминает он.

Чиркин начал работать после окончания училища в 1978 году – монтажником-наладчиком испытательного оборудования. Потом служил в армии. После увольнения в запас вернулся в Рязань и продолжил работу в НИИГРП, но в 1992 году окончательно сменил работу и всю оставшуюся жизнь «провел со светофорами»...

– Это сейчас перед нами экраны и тишина, – вспоминает ветеран ЦОДД Рязани, – а тогда была куча старого оборудования, которое требовало ремонта. В день приходилось работать на 10-12 объектах светофорной сигнализации.

Чиркин долго и увлеченно рассказывает о том, что перекресток – это не просто две улицы, а комплекс оборудования, подключенного к центру. За трудовую деятельность Владимира Михайловича уже сменилось 4 поколения аппаратуры, размещавшейся на таких перекрестках.

– А вот принципиально комплекс практически не изменился, – подтверждает он истину, что стабильность еще не является признаком регресса. – На перекрестке есть светофоры, есть аппаратура, которая ими управляет, и есть связь с нашим центром. Именно отсюда идет управление с помощью цифрового сигнала. Даже если связь исчезнет, то светофор на перекрестке работать не перестанет – он полностью автономен.

Перекресток нужно переходить только по прямой. Подростки, шагающие наискосок - нарушители ПДД.Фото: Павел АВЕРИН

Но регулировщики нет-нет, да и появляются на перекрестках. Отчего же это происходит? Аппаратура сбоит, сигнал плохо проходит? Но ведь используются оптико-волоконные системы… Ответ оказался неожиданно простым. Все дело в электропитании – однолучевом, у которого резервирования нет.

– Бензоэлектрические генераторы слишком дороги, – качает Владимир Чиркин головой. – Проще заменить регулировщиком.

Сегодня продумывается вопрос двухлучевого электропитания от разных подстанций: тогда, если выйдет из строя одна, то светофоры будут «запитываться» от другой.

СВЕТОФОР – ЧАСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

– Вот вы, например, каждое утро едете из Солотчи, и на перекрестке с улицей Грибоедова попадаете в солидную пробку, – комментирует мой вопрос Чиркин. – Это происходит, потому что пропускная способность данного перекрестка не предназначена для такого мощного потока транспортных средств, которые пересекаются именно в этой точке: и из Солотчи, и из Песочни.

Подобные проблемы, по мнению ветерана ЦОДД, можно решить строительством объездных дорог.

– Светофор должен быть связан с градостроительной политикой, – уверен Чиркин. – А у нас с организацией движения не всегда связано даже строительство новых жилых комплексов.

В качестве примера он приводит новые ЖК, в которых живут сотни людей, но из которых только два не слишком широких выезда. Чтобы из-за подобных ситуаций не возникало «вечных проблем», между специалистами ЦОДД и градостроителями необходимо линейное взаимодействие на уровне консультаций.

Впрочем, не все так плохо в Рязани. Сейчас происходит развитие интеллектуальной транспортной системы – на перекрестке стоят детекторы, производящие обсчет потока, и в зависимости от показателей меняется длительность красного или зеленого сигнала светофора.

А что же хочет пожелать ветеран ЦОДД Владимир Михайлович Чиркин стоящему на перекрестке рязанцу? Здоровья, удачи?

– Дождаться разрешающего сигнала светофора и перейти спокойно, – говорит сотрудник с 27-летним стажем.

– Все-таки работа накладывает отпечаток на характер человека…

– Конечно. Кстати, вот еще у одного сотрудника нашего ЦОДД Романа Комиссарова день рождения 5 августа, в День светофора. Это, наверное, уже судьба!

Пешеходный переход - не велосипедная дорожка, двухколесного друга надо вести рядом с собой.Фото: Павел АВЕРИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Бакин – ведущий инженер адаптивной системы управления движением в Рязани (АСУДД):

– Сегодня наша система организована с помощью 54 светофорных объектов по основным магистралям от Московского шоссе до центра, а затем – от перекрестка улиц Ленина и Соборной до выезда на Ряжск на Куйбышевском шоссе. В настоящий момент дороги в Рязани не расширяются, их качество оставляет желать лучшего. Поэтому задача нашей системы – создать возможность для водителей легче двигаться по улицам, невзирая на увеличение транспортного потока. До ввода в 2014 году АСУДД особенно страдал от перегруженности Первомайский проспект. В связи с этим сотрудники ГИБДД выходили на перекрестки и регулировали движение. Когда построили объездные дороги, частично проблема была решена. Но все равно не справляются наши улицы с таким высоким темпом роста транспорта.

СПРАВКА «КП»

В 2018 году, по данным ГИБДД Рязанской области, зафиксировано 373 проезда на запрещающий сигнал светофора, а с начала 2019 года по 5 августа водители уже 435 раз нарушили этот пункт ПДД.