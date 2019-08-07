СОГАЗ­-Мед: женское здоровье под особым контролем

Лето – жаркая пора, когда хочется как можно чаще быть на природе и на солнце. При этом для представительниц прекрасной половины человечества пляжный отдых является излюбленным способом проведения отпуска. Безопасно ли дамам находиться под прямыми лучами солнца? Об этом рассказали эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед».

КОГДА ПОРА ИДТИ К ДОКТОРУ

Специалисты предупреждают о том, что длительное нахождение под прямыми солнечными лучами небезопасно. Данные экспериментальных исследований показали, что ультрафиолетовое излучение является канцерогенным для человека и приводит к развитию базалиомы, плоскоклеточного рака и меланомы кожи. Если на коже появляется пигментированное образование или имевшаяся ранее родинка меняется по внешним признакам, увеличивается, покрывается корочкой или кровоточит, не игнорируйте этот факт, обратитесь к врачу дерматологу и онкологу.

СОГАЗ-Мед напоминает, что после введения новых Правил обязательного медицинского страхования (ОМС) пациенты с впервые выявленными онкологическими заболеваниями или подозрениями на них находятся в зоне особого внимания. Теперь страховые медицинские компании обязаны контролировать, чтобы все необходимые исследования и консультации проводились в срок, установленный порядком, и помогать пациенту в своевременном получении качественной медицинской помощи.

Специалисты страховой медицинской компании будут сопровождать пациентку с момента постановки врачом диагноза: «подозрение на злокачественное новообразование» до назначения лечения, а также при нерегулярном диспансерном наблюдении у врача. Кроме того, усиливается экспертный контроль за своевременностью и качеством оказания онкологической помощи.

ОНКОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ МОЛОДЕЕТ

За последние 10 лет отмечается рост заболеваемости, и рак молочной железы находится на 1 месте среди причин смертности женского населения. Если раньше онкология молочных желез считалась заболеванием зрелых женщин, то сейчас у этого заболевания нет возрастных особенностей.

Помимо акушерских и гинекологических факторов риска развития опухолей молочных желез, имеет значение генетическая предрасположенность и мутации определенных генов. Прохождение УЗИ молочных желез и маммографии в рамках профилактических осмотров и диспансеризации позволяет выявлять опухоли как доброкачественного, так и злокачественного характера на ранних стадиях, что крайне необходимо для своевременного назначения лечения. При наличии медицинских показаний и факторов риска развития рака молочной железы врач может дать направление на маммографию в любом возрасте независимо от периода прохождения профилактических осмотров. Кроме того, каждой женщине необходимо регулярно проводить самообследование молочных желез для исключения узелковых образований.

К возможным симптомам онкологических заболеваний женских половых органов относятся:

– кровотечения (вне менструального цикла, чаще «контактные», в менопаузе);

– изменение общего самочувствия (слабость, усталость, дискомфорт и выделения);

– резкое снижение веса.

Рак шейки матки

Рак шейки матки – одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Развитие данного заболевания не связано с наследственными факторами риска. Превращение в злокачественное образование возникает на фоне доброкачественных и предраковых процессов шейки матки. Риск заболеть раком шейки матки выше при раннем начале половой жизни, частой смене партнеров, наличии инфекций половых путей, вируса папилломы человека (ВПЧ) и травматических повреждений шейки матки в родах и при абортах. Пик заболеваемости приходится на возраст до 40 лет. Поэтому обязательными профилактическими мероприятиями являются цитологическое исследование мазка на наличие атипических клеток 1 раз в год и кольпоскопическое исследование при изменениях специальным прибором, представляющим собой бинокуляр с освещением («аналог микроскопа»).

Рак тела матки

Рак тела матки – самая частая злокачественная опухоль женских половых органов и 2-я по частоте после рака шейки матки. Максимальная заболеваемость в возрастной группе 55-59 лет. К факторам риска развития данной патологии относятся отсутствие родов, эндокриннообменные нарушения, поздняя менопауза, возраст старше 55 лет. Раннее проявление симптомов заболевания в виде кровотечения, возможность визуализации опухоли с помощью методов ультразвуковой диагностики и анализ результатов гистологического исследования материала позволяют выявить рак тела матки на ранних стадиях почти у 80 % больных. Эти методы диагностики и своевременное оперативное лечение в большинстве случаев обеспечивают положительный результат лечения.

Рак яичников

Злокачественная опухоль ткани яичника характеризуется быстрым ростом и появлением метастазов. Из-за бессимптомного течения заболевания рак яичников диагностируется довольно поздно. В качестве факторов риска развития рака яичников рассматриваются: отсутствие беременностей, длительная заместительная гормонотерапия и наследственные мутации генов. Проблема своевременной постановки диагноза заключается в отсутствии характерных симптомов на ранних стадиях. Средний возраст женщин на момент постановки диагноза – 59 лет. Если появились подозрения на любую опухоль яичника, то пациентке обязательно дается направление на УЗИ, КТ/МРТ и анализ крови для определения онкомаркеров, а затем в зависимости от результатов – на консультацию к онкологу и обязательное оперативное лечение.

ЛЕЧЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО

Раннюю диагностику раковых заболеваний может обеспечить онконастороженность самих женщин и регулярное посещение врача акушера-гинеколога даже при отсутствии симптомов заболеваний. Многие онкологические заболевания успешно поддаются лечению при обнаружении на ранней стадии. Именно на своевременное выявление и раннюю постановку диагноза направлены все мероприятия, в первую очередь диспансеризация и профилактические осмотры, которые входят в программу ОМС. В бесплатную диспансеризацию, проводимую медицинскими организациями, входят такие исследования, как:

– осмотр фельдшером, врачом-гинекологом – ежегодно с 18 лет;

– взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в возрасте от 18 до 64 лет 1 раз в 3 года;

– маммография в возрасте от 40 до 75 лет 1 раз в 2 года;

– исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом раз в два года с 40 до 64 лет, с 65 до 75 лет – ежегодно.

Диспансеризация проводится в 2 этапа. Если в процессе прохождения первого выявляются отклонения, то пациентка направляется на дополнительные обследования для уточнения диагноза.

КАК ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены по ОМС. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Предотвратить онкологическое заболевание можно, главное – вовремя обращаться к врачам. К сожалению, часто болезнь на начальных стадиях никак не проявляет себя, именно для этого нужно своевременно проходить профилактические обследования и внимательно относиться к сигналам организма.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с прохождением диспансеризации, получением медицинской помощи или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный).

Подробная информация на сайте www.sogazmed.ru

На правах рекламы.