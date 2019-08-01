На каждого рязанца в городе хватит «Добрых дел»

Современная жизнь напоминает круговерть: дом-работа-семья. Квартиры малогабаритные, молодожены стремятся побыстрее съехать и жить самостоятельно. Родственники дружат издалека и встречаются только по праздникам. Но годы идут, и полные сил постепенно становятся все менее энергичными, уходят с работы и оказываются одинокими. Они нуждаются в повседневной помощи: навести порядок в квартире, закупить продукты, поменять лампочку. Еще важнее психологическая поддержка, когда кто-то может выслушать и рассказать что-то интересное и необычное из современного мира. Родственники могут жить в другом городе, на разных концах одного города, работать или учиться допоздна. И пожилые люди терпят, привыкают жить «от встречи до встречи», потихоньку угасая. Иногда дойти до поликлиники и аптеки тоже проблематично, и здоровье пускается на самотек.

КОГДА СОЦРАБОТНИК СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ РОДСТВЕННИКА

В Рязани с ноября 2016 года работает Центр социальной помощи «Доброе дело». Поддержку готовы оказать 104 социальных работника. На настоящий момент в Центре обслуживаются свыше 1000 пенсионеров и инвалидов.

Галина Станиславовна Рябова благодарит обстоятельства, которые привели ее к настоящей дружбе.

- Не было бы счастья, да несчастье помогло, - как начинает она свой рассказ.

Сначала подопечным центра был ее пожилой отец. Сама уже на пенсии, она старалась ухаживать по мере сил. После очередной госпитализации отец стал совсем плох. При выписке лечащий врач дала совет подключить других родственников или социального работника и дала контакт Центра социальной помощи «Доброе дело». Впервые за долгое время Галина Станиславовна смогла вздохнуть свободнее.

Наша рассказчица Галина Станиславовна Рябова рада, что вовремя обратилась за помощью.

Прошло время. Она осталась одна, появились сложности со здоровьем, хотелось ощутить рядом человеческое тепло и заботу. Вспомнилась то чувство облегчения и спокойствия, когда в ее доме впервые появилась социальный работник. Квалифицированная, участливая, доброжелательная, на которую можно было положиться. И рука сама потянулась набрать известный номер…

Вот уже два года, как у Галины Станиславовны есть «ее Наташа», так с улыбкой называет пенсионерка своего социального работника Наталью Войцеховскую.

- Наташа очень отзывчивая, все делает с душой. Ее даже не нужно просить что-то сделать. Она с полувзгляда понимает, где и что нужно привести в порядок. Может забежать, даже если случайно оказалась рядом с моим домом. Звонит, спрашивает: «Может, нужно что-нибудь купить или сделать?» Быстрая, энергичная, доброжелательная.

В гостях у Галины Станиславовны заведующая Центра «Доброе дело» Ольга Александрова.

Когда нужно было срочно сдать недостающие анализы для госпитализации, я сразу позвонила Наташе. Она взяла направление, переговорила с врачом, и мы успели! После операции она навещала в больнице, помогала вставать с постели, есть.

- Наталья стала действительно близким и родным человеком, к которому я могу обратиться за поддержкой. Мы поздравляем друг друга со всеми праздниками!

Когда Галина Станиславовна встречается со своими подругами, и они начинают немного ворчать на современные нравы и молодежь… она говорит:

- Да что вы понимаете, а моя…

- Наташа, – хором подхватывают гости и смеются.

ПРОДУКТЫ, ЛЕКАРСТВА, УБОРКА и ВЫХОД В СВЕТ

Галина Рябова попросила написать, что многие пенсионеры опасаются даже узнавать о социальной помощи, думая, что это запредельно дорого. Стоимость услуг в Центре «Доброе дело» вполне адекватная, зависит от размера дохода подопечного и рассчитывается по государственным тарифам.

Расчет идет согласно Постановления Правительства Рязанской области от 03.12.2014 № 348 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания», утвержденного Министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области.

Бесплатно обслуживаются участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагеря и вдовы погибших участников ВОВ, а также граждане, доход которых меньше полуторной величины прожиточного минимума.

Есть возможность индивидуального подхода. Можно выбрать программу по уходу, подходящую конкретно вам (количество посещений, какую работу необходимо будет постоянно делать). Можно обратиться или к своему социальному работнику, или заведующей с просьбой сделать что-то внеплановое, но очень нужное. К вам прислушаются и найдут выход.

На своем сайте центр обращается с просьбой о благотворительной помощи к строительным организациям, предпринимателям, неравнодушным рязанцам.

- Люди очень разные, кто-то относится с недоверием, кто-то рад помочь, если есть такая возможность, – рассказывает генеральный директор Ольга Постникова. - Мы очень благодарны всем отозвавшимся. Рязанцы отдавали оставшиеся от ремонта строительные материалы: обои, панели, краску.

Строительные организации помогают «рабочими руками». Например, в июне этого года Алексею и Сергею Канопкиным из поселка Соколовка починили крышу.

- У многих наших подопечных проблемы с передвижением, поэтому, когда нам отдают ходунки, инвалидные коляски, трости – мы рады, что можем их передать по прямому назначению и облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями.

Заместитель директора Центра «Доброе дело» Галина Юзефович с баннером «Дневники памяти».

Центру помогают волонтеры: учащиеся строительного колледжа и автотранспортного техникума, студенты РГУ им. С. Есенина и филиала Московского университета имени Витте.

Сотрудники центра для своих подопечных организуют «выход в свет» - посещение театров, филармонии, цирка, вечера встреч со школьниками.

Для выставки боевой славы сотрудники центра беседовали с ветеранами ВОВ и детьми войны, сделали качественные баннеры с их биографиями.

В центре считается, что проявить сострадание, заботу, быть терпеливыми и отзывчивыми, чтобы их подопечные не чувствовали себя одинокими и беспомощными – это норма для социального работника.

Пример Галины Станиславовны Рябовой далеко не единственный. Между опекаемыми и социальными работниками Центра возникают добрые отношения и взаимопонимание.

Для многих пожилых одиноких людей, особенно с ограниченными возможностями, обращение в Центр социальной поддержки - по сути, спасение. Это глоток свежего воздуха, возможность не только получить помощь согласно утвержденному списку необходимых услуг, но и общение, включение в жизнь, решение и мелких бытовых вопросов, и более серьезных. Ситуации, которые кажутся безнадежными и слишком тяжелыми, могут быть решены – главное, обратиться вовремя.

НА ЗАМЕТКУ

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Доброе дело» (АНО «ЦСП «Доброе дело»)

390046, г. Рязань, ул. Горького, д.15

тел.: 8 (4912) 52-13-55

8 (4912) 52-53-34

390044, г. Рязань, Московское ш., д.20 оф.403 (4 этаж)

тел.: 8 (4912) 77-94-30

e-mail Centr.DobroeDelo@yandex.ru

сайт http://centrdobroedelo.ru

https://vk.com/dobroedelo062

https://ok.ru/group/53997960757402

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