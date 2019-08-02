Льготы у «новых рязанцев» отняли, а дороги не проложили

25 лет назад, в 1994 году, Рязань пережила последнее крупное увеличение своей территории. Постановление № 128 главы администрации Рязанской области от 3 марта 1994 года «Об утверждении административных границ» передавало в состав города соседние сельские территории Канищево, Семчино, Недостоево, Карцево, Качево, Мордасово, Соколовку, ШереметьевоПесочню, ЧерезовоПесочню, Храпово, Божатково и удаленную на 20 км Солотчу. Городским властям было велено принять все коммунальные объекты, но оставить жителям прежние льготные тарифы.

Прошла четверть века. Стали ли эти бывшие села городом? Достаточно зайти в любое из них, чтобы увидеть, что прежний уклад жизни там во многом сохранился.

В 200 МЕТРАХ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Микрорайон Канищево один из самых крупных в Рязани по населению. В самом его конце, за перинатальным центром, вплотную к Семчину, возводятся уже 9-й и 10-й кварталы городской застройки. По улице Интернациональной через остановку «3-й квартал» проходит 2 троллейбусных, 3 автобусных и 10 микроавтобусных маршрутов. Но в 200 метрах оттуда начинается улица Школьная, на которой ничего не менялось уже три или четыре десятилетия.

Проселочная дорога по центру улицы. Зеленые лужайки перед одноэтажными домиками. На табличках у крыльца не только номера домов, но часто и фамилии владельцев. В конце улицы краснокирпичное здание бывшей начальной школы и два поворота: налево на дамбу через большой овраг, направо на улицы Весенняя и Чапаева.

С ТРАНСПОРТОМ ЛИШЬ СТАРУШКАМ НЕУДОБНО

Общественного транспорта действительно много, вот только в сельскую часть поселков он не заезжает, ограничиваясь улицами Интернациональной, Семчинской и Сельских Строителей в современных микрорайонах. 53-й маршрут пытались направить на улицу 1 мая (до Спасо-Преображенской церкви), и эту конечную остановку даже писали на информационных табличках. Но перевозчики не хотели туда сворачивать: на людных улицах с 9-12-этажками пассажиров, конечно, больше.

С высоты бывшее село не очень-то похоже на новый городской районФото: Владимир ФРОЛОВ

Нам-то не сложно пройти 300 метров от дома до остановки, говорит Екатерина Сергеевна с улицы Свободы в Семчине, а вот старушкам с клюшками за справкой какой-нибудь поехать трудновато.

К нам маршрутка точно не поедет, ведь у нас и асфальта нет, говорит Василий Андреевич, живущий в Канищеве на улице Весенней. Правда, каждый раз, как приближаются выборы, приезжает какой-нибудь кандидат и говорит: «Я уверен, что надо уложить на ваших улицах асфальт».

Хорошо асфальтированы в Канищеве только два участка: улица Колхозная до современного жилого комплекса «Красная горка» да улица Хрюкина до дома, в котором жил герой Великой Отечественной. В остальных местах помогает подсыпаемая щебенка и каменная крошка.

Городские улицы без асфальтового покрытия – норма в бывших селахФото: Владимир ФРОЛОВ

ЗАЧЕМ ПРИСОЕДИНЯЛИ?

Вся инфраструктура, которой пользуются жители Канищева, Семчина и Недостоева, та же, что и для жителей соседних многоэтажек: дороги, общественный транспорт, супермаркеты, школы (сельские закрылись еще в XX веке), поликлиники, аптеки, банковские офисы, кафе. Понятно, что до всего этого рукой подать – 100-300 метров. Но ведь если бы села остались бы в подчинении Рязанского района, все обстояло бы в точности так же…

В постановлении 1994 года говорилось о сохранении «сельских» коммунальных тарифов. Но уже через несколько лет жители платили, как все рязанцы.

Ладно, мы и не надеялись, что эти льготы много лет продлятся, вздыхает Павел Сергеевич из сельской части Недостоева. Но вот теперь еще вводят плату за мусор. А кто у нас мусорит? Горожане! Те, кто из многоэтажек ходит в наши овраги и луга погулять, отдохнуть.

Некоторые до сих пор спрашивают, зачем присоединяли села. Губернатора Геннадия Меркулова, подписавшего документ, уже не спросишь. Без разъяснений виден лишь один ответ: чтобы был простор для роста города. На бывшей сельской земле только в Канищеве стоят 26 жилых домов, в основном многоэтажные. Около Семчина на свекольных полях распущенного колхоза «Искра» строятся все новые и новые здания жилых комплексов «Видный», «Ломоносов» и «Юный». А через большой овраг Канищева проложен в начале XXI века самый новый городской канализационный коллектор. Так что шаги истории не остановить.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владимир Якунин, бывший глава сельской администрации Канищева и депутат Рязанской облдумы:

25 лет назад сельской администрации в Канищеве подчинялось 3 библиотеки, 3 медицинских пункта, в каждом из которых работал фельдшер. Сегодня все они закрыты. Сельчане ходили в 3 сельских кооперативных магазина. Сегодня их уже нет. Асфальт на нескольких улицах тоже положили еще силами Рязанского района. Правда, когда случалась авария на водопроводе, проблемы уже тогда решал городской «Водоканал» так было быстрее. Еще с присоединением к городу поменяли электрические линии.

Мария Бобкова, начальник отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации города Рязани:

В областной программе поддержки местных инициатив активное участие принимают поселковые ТОСЫ. У частного сектора свои вопросы и проблемы. Но благодаря местным инициативам появились важные проекты благоустройства и развития поселков в черте Рязани. Можно привести в пример поселок Канищево с проектом благоустройства у пруда на улице Садовой. Была заасфальтирована дорожка, проведены земляные работы, удаление аварийных деревьев, поросли, установлено детское игровое оборудование.