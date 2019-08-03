Леонид Ретинский: Есть ли у меня шанс заменить «героическую» смерть трудом на благо России?

6 июня водители проносящихся по трассе М5 автомобилей с удивлением наблюдали за тем, как вдоль обочины со скоростью черепахи передвигался внедорожник класса «люкс». Пассажиры «Мерседеса» еще не знали, что у шикарного авто… через несколько минут отвалится левое заднее колесо. Случайность?! Но в салоне в это время находился один из влиятельных российских бизнесменов рязанец Леонид Ретинский. Минуло почти два месяца, и мы задаемся вопросом: как идет расследование этого далеко не тривиального ДТП?

КОЛЕСО… БЕЗ БОЛТОВ

6 июня бизнесмен Леонид Ретинский проводил презентацию инвестиционной программы для Рязанской области в городе Шацке. На парковке перед зданием «Казачьего центра», где и выступал основатель широко известной рязанцам торговой марки «РУДО», находился только один автомобиль премиум-класса – внедорожник марки «Мерседес».

Этот автомобиль, принадлежавший знакомому Ретинского, как брат-близнец похож на «Мерседес» (в том числе с московской регистрацией), на котором крупный бизнесмен перемещался по необъятным просторам России до февраля. Соответственно, его легко могли принять за авто самого бизнесмена. После завершения презентации Ретинский вместе с владельцем «Мерседеса» и своей помощницей отправился в Рязань. За руль села женщина с двадцатилетним водительским стажем.

– Мы проехали около пятидесяти километров пути и почувствовали какую-то вибрацию, – вспоминает события того дня Ретинский. – Подумали, что шина спустила, но… Автомобили такого класса буквально нафаршированы электроникой – датчики сработали бы моментально. Мы осмотрели машину со всех сторон, но никаких явных дефектов не обнаружили. Все же решили ехать в автосервис, но уже гораздо медленнее – это нас и спасло. У нас отвалилось заднее левое колесо на скорости около пятидесяти километров в час. Мы смогли «уйти» на обочину и остановиться.

Каково же было удивление пассажиров и водителя «Мерседеса», когда они увидели, что колесо придавлено ступицей, а… болтов в нем попросту нет! Пока ошарашенные мужчины приходили в себя, не потерявшая присутствия духа женщина принялась разыскивать те самые злополучные болты. И нашла! Примерно на расстоянии метров в сто.

Колесо уже стоит на месте...Фото: личный архив.

– Из этого можно сделать вывод, что все пять болтов были ослаблены примерно на одинаковое количество оборотов – это было сделано кем-то умышленно для организации ДТП с выездом автомобиля на встречную полосу в процессе движения, – такой вывод делает Леонид Михайлович.

Рассказ Ретинского будет неполным без одного важного персонажа – Елены Долговой – она-то как раз и сидела за рулем злополучного авто. Мы с ней беседовали около получаса. Женщина оказалась наблюдательной и скрупулезно-дотошной.

– Когда мы приехали, на стоянке возле Казачьего центра стояло много автомобилей, когда презентация закончилась, люди начали разъезжаться. На видеокамеры в зоне парковки я внимание не обращала. По манере держаться и одеваться я сделала вывод, что на мероприятии были местные жители, посторонних людей я не заметила.

У НАС РУКИ ДЛИННЫЕ…

На один из двух извечных русских вопросов наш остроумный собеседник отвечает вопросом:

– Кто виноват? В детстве я злил учителей, но это вряд ли они. В девяностые я сильно раздражал «слонов», но они с тех пор сильно обросли шерстью активов и стали больше похожи на мамонтов. Есть «шероховатости» с «Deutsche Leasing», но, как рассказывал мой дед, рукопашные немцы не любят, а уж ныне свои права отстаивать привыкли и вовсе цивилизованно – в судах.

По мнению Ретинского, как это ни парадоксально прозвучит, остаются только… контролирующие или надзирающие органы. Но даже они лишь инструмент, считает Леонид Михайлович, в чьих-то ловких и явно нечистоплотных руках. Ретинский придерживается версии, что руки эти принадлежат тому, кто находится на самом верху российского бизнеса.

– Я могу лишь предполагать, кто может быть сценаристом и режиссером в этом «представлении», но это точно не рязанские структуры, – утверждает крупный бизнесмен. – Почему не рязанские? В свое время кто-то координировал работу проверяющих органов в четырех регионах, где у меня был бизнес; выверял точки ударов и инициировал «наезды» силовых структур. Координатор находился явно не в Рязани.

ФАКТЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ

Леонид Ретинский – в бизнесе не новичок и давно привык отвечать за свои слова. Все высказывания подтверждаются соответствующими документами.

– Проверяли принадлежавший мне бизнес с 14 февраля 2014 года по 15 января 2019 года, – продолжает Ретинский. – Закон отводит на проведение проверки до трех месяцев (при продлении сроков), а не 4 года и 11 месяцев. Ребята явно увлеклись...

По итогам проверки деятельности предприятий в период 20132014 годов бизнесмену было доначислено

2,2 миллиарда рублей к доплате в бюджет. И это конкретно по заводу, приобретенному Ретинским в 2008 году, который до этого момента платил не более 7 миллионов рублей налогов в год. После вложений рязанского бизнесмена в это предприятие платежи в бюджет за 5 лет выросли в сто раз, до 700 миллионов рублей.

– А вот после начала «налогового давления» они упали более чем в два раза, что привело к продаже завода, – с сожалением констатирует Ретинский.

Если было бы возможно исключить указанные выше факты, то за неполные пять лет, когда осуществлялись проверки, бюджет страны мог бы получить как раз около 2 миллиардов рублей, которые были доначислены за якобы имевшие место налоговые нарушения, – таково мнение бизнесмена, который трудится в России и не желает отсюда никуда уезжать:

– По факту мы имеем претензию, которую удовлетворить невозможно, даже если продать все принадлежащее мне имущество и оставить меня в одних трусах на лавочке в парке.

Леонид Михайлович считает, что вся система претензий контролирующих органов (главная из которых – производство неучтенной продукции) строится на догадках и абсолютно игнорирует существовавший в то время производственный потенциал завода:

– Как, имея такие скромные мощности, завод смог произвести подобное количество «левака», неясно – в 20 раз больше произведенной согласно данным налогового учета продукции. А ведь предприятие всегда было загружено под завязку, круглосуточно и без выходных.

При всем прочим за время проверки, продолжавшейся, напомним, около пяти лет, в отношении Ретинского четыре раза возбуждались уголовные дела, которые оказались тупиковыми.

– Изъятие же документов всегда проходило в форме маленькой войсковой операции против преимущественно женского коллектива, – вспоминает бизнесмен.

Первый шаг – официальный запрос в региональное УМВД сделан, и получен ответ. Заявление в правоохранительные органы об обстоятельствах ДТП от Леонида Ретинского поступило 17 июня, оно было рассмотрено в установленном порядке и по нему проведена проверка. 27 июня материалы направили по подследственности в Сасовский МСО СУ СКР для принятия решения. Понятно, что единственной публикацией мы не ограничимся. Ведь это не у пьяненького сельского тракториста отвалилось колесо на проселочной дороге. Хотя и в подобном казусе надо разбираться, а уж в деле потенциального крупного инвестора – тем более…

НАША СПРАВКА

Леонид Ретинский родился 30 мая 1961 года в Рязани. Выпускник МГИМО.

Первым бизнесом Леонида Ретинского была бригада по откорму бычков в совхозе «Красное поле» Спасского района. Он является инвестором-основателем:

- Новодеревенского спиртзавода;

- Рязанского завода по производству безалкогольных напитков;

- Старожиловского предприятия по производству индейки;

- Лакинского пивзавода.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бизнесмен Леонид Ретинский:

– Я обращаюсь к прокурору Рязанской области Панченко. Уважаемый Иван Иванович! Мне 58 лет, я пожил. Я офицер запаса и принимал присягу, поэтому, если моя жизнь понадобилась Родине, то я готов ею пожертвовать. Жена у меня врач-эндокринолог, молодая, но ответственная. Она троих детей поднимет, тем более что наследник уже подрос, без малого пять лет человеку. Но если есть хотя бы малейший шанс заменить мою «героическую» смерть не менее героическим трудом, то Вы меня должны принять, выслушать и понять. Может быть, Вы тогда и похлопочете за меня среди большого начальства и не дадите поднадзорным ведомствам замять это дело. Этим Вы пугнете рэкет, и у меня прибавится шансов пожить и поработать, либо строя заводы на свободе, либо на валке леса. Но на благо Родины!

На правах рекламы.