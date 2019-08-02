Оператор прецизионной фотолитографии АО «РКБ «Глобус» Валентина Аванесова: Возможность участвовать в творческих конкурсах дает мотивацию на основной работе

Когда-то творческие смотры-конкурсы были обычным явлением на предприятиях. При неизменном одобрении коллег сотрудники с воодушевлением демонстрировали свои музыкальные, артистические или художественные способности. К сожалению, после экономических неурядиц девяностых от этих праздников самодеятельного творчества осталась лишь приятная ностальгия. Вот и экономическая ситуация на предприятиях наладилась, а творческая жизнь вернулась в рабочие коллективы не в полном объеме и далеко не в прежнем качестве. Поэтому мы поведем речь не о печально прославившихся «корпоративах» с дежурными остротами массовиков-затейников и лихими конкурсами. На этой неделе мы отправились в Рязанское конструкторское бюро «Глобус», чтобы поговорить о… живописи! Не удивляйтесь! За трудной ежедневной работой руководство предприятия старается видеть живых людей с их увлечениями и предоставить им возможность для самореализации.

Этой цели служат регулярно проводимые на предприятии смотры-конкурсы народного творчества. Наш рассказ об одном из активных участников этих смотров-конкурсов, представителе высокотехнологичной современной профессии – «оператор прецизионной фотолитографии» – Валентине Константиновне Аванесовой.

ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ

Валентина Аванесова родилась 30 сентября 1985 года в Казахстане. Затем в ее жизни были Узбекистан, вновь Казахстан, село Захарово Рязанской области и, наконец, Рязань.

– Рисовать я начала и очень полюбила еще в детском саду, – рассказывает наша героиня. – Это у меня от отца. Передалось на генетическом уровне. В школе любила ИЗО и черчение, а также труд, физкультуру, историю и биологию. Но жизнь так сложилась, что кружок по рисованию я могла посещать только в начальной школе в Узбекистане. Когда позже училась в Казахстане и когда в 1999 году перед восьмым классом переехала в Захарово, возможности учиться изобразительному искусству не было. Сама что-то рисовала, но никто не подсказывал, не помогал… Приду из школы – особенно зимой, смотрю в окошко на захаровские заснеженные пейзажи и рисую. Родители разошлись, поддерживать мои таланты у мамы возможности не было. Так сама с собой и занималась – изображала любимых актеров и актрис.

В 2003 году после окончания школы Валентина поступила в рязанское профессиональное училище № 3 на художника-оформителя. Здесь впервые на профессиональном уровне ей объяснили тонкости работы маслом, рассказали принципы построения композиции. Впервые она попробовала работать не карандашами и фломастерами на альбомных листах, а художественными красками на холсте.

Окончив учебное заведение в 2005 году, пошла работать декоратором керамических изделий на кирпичный завод в Дашках Военных. Эти пять лет Валентина Константиновна вспоминает с благодарностью:

– Мне нравилось работать на производстве, приятно было чувствовать себя частью большого процесса. Но, увы, завод, не выдержав конкуренции, развалился. Затем была биржа труда, работа по росписи ваз и РКБ «Глобус», где профессию нужно было осваивать с самых азов.

О том сложном для семьи времени вспоминает сын Валентины, ученик 6 класса Даниил в своем сочинении, представленном на детский литературный конкурс, проводимый Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», в состав которого входит АО «РКБ «Глобус». Название конкурса «Все профессии нужны, в Корпорации важны». Вот эти бесхитростные детские строки:

– Я помню, что первое время ей было очень нелегко, но она справлялась. Но зато я очень хорошо запомнил, когда пришел сентябрь 2013 года и у нас появился отремонтированный компьютер. Я понял, что мама получила свою первую зарплату и починила его. На то время мы слушали только радио – телевизора у нас не было. Я понял, что если у нас такой праздник, значит, у мамы на работе все получилось. Она из ученика стала настоящим рабочим с разрядом.

На «Глобус» Валентина действительно пришла учеником в марте 2013 года. Первые полгода познавала тонкости работы. Затем получила специальность «оператор прецизионной фотографии», позже подтвердила третий разряд, четвертый, пятый! Сегодня имеет смежную профессию «оператор вакуумно-напылительных процессов» и, значит, при необходимости может с легкостью заменить товарища на соседнем участке работы. За целеустремленность и работоспособность ее очень ценят на предприятии.

– Я люблю производство. Когда ты своими руками что-то делаешь – это прекрасно! Здесь (на «Глобусе») я реализуюсь как работник цеха, а дома – как художник. Картины – это мое хобби, в котором так же, как и в работе, я хочу развиваться.

ИЛИ НЕЖНО, ИЛИ ЯРКО!

– Знаете, что мне особенно нравится на «Глобусе»? – продолжает Валентина Константиновна. – Часто на других предприятиях люди соревнуются в своей профессии или в спорте, а вот о творческой составляющей человеческой жизни как-то всегда забывают. Здесь иначе – у нас проводится смотр-конкурс изобразительного и прикладного творчества. У нас есть возможность представить свои работы коллегам. Это дает не только дополнительные силы, но и дополнительную мотивацию на основной работе! Несколько моих картин на правах победительницы конкурса АО РКБ «Глобус» отправлялись в город Королев в головную Корпорацию (Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – Ред.). Это очень приятно!

Творчество Валентины Аванесовой отмечено множеством дипломов.

– А кроме РКБ «Глобус», где-то пробовали выставляться?

– Пока нет, я ведь только учусь. Все должно быть постепенно. Я стараюсь идти дальше и дальше в своем мастерстве, в своем понимании рисунка. Хочу дорасти до абстракции – очень она нравится мне в последние годы. Мечтаю попробовать абстракцию в сочетании с флуоресцентными красками.

– Флуоресцентные краски? Это чтобы картины светились во мраке?

– Да, – немного загадочно улыбается Валентина. – Эту тему я подсмотрела на просторах интернета и слегка адаптировала под себя. С использованием таких красок я написала несколько картин. Мне это кажется интересным. Картина получается одна – но на деле их две: дневной и ночной варианты. На свадьбу сестре подарила «лебедей», плывущих по водной глади. Озеро стразами инкрустировала и флуоресцентной краски добавила – в сумерках полное ощущение того, что вода живая! И сестра, и ее муж оценили мой подарок.

– Как вы видите в дальнейшем свое творческое развитие?

– В первую очередь, хочу рисовать то, что мне нравится. Я люблю использовать или нежные тона, или яркие! Мне нравится масштаб – с таким удовольствием в нашей комнате расписывала сыну стену – создавала космос! Уже говорила, что мечтаю об абстракции, но чувствую, что еще рано. Пока же познаю портретный жанр – работаю пастелью и углем. Вообще сейчас в моей жизни такой замечательный период, когда зарплата позволяет не только нормально жить нам с сыном, но и покупать профессиональные кисти, краски, холсты… Я рисую по-взрослому только с 2013 года, поэтому мне еще многое предстоит пройти. И я собираюсь проделать этот путь. Какое же это удовольствие – прийти после хорошего трудового дня домой, взять в руки кисть и немного отдохнуть!