Партпроект «Детский спорт» определил лучшую дворовую футбольную команду региона

В Рязанской области в рамках партпроекта «Детский спорт» определили лучшую дворовую команду по футболу. 1 августа в областном центре на стадионе «Спартак» прошли финальные матчи регионального этапа.

К участию в состязаниях допускались непрофессиональные футбольные команды. Первые матчи муниципального этапа состоялись 11 июня на территории оздоровительного лагеря «Смена» в поселке Солотча. За все время в них приняли участие 12 команд из районов и города Рязани. В финале на стадионе «Спартак» встретились женские команды из Александро-Невского, Захаровского и Чучковского районов и облцентра.

Поддержать дворовые команды пришли член фракции «Единая Россия» в областной Думе Александр Шевырев, региональный координатор партпроекта «Детский спорт», директор Дворца спорта «Олимпийский» Татьяна Пыжонкова, председатель общественного совета партпроекта Николай Горбунов и специалист министерства физической культуры и спорта Рязанской области Евгений Хорошилов.

Татьяна Пыжонкова подчеркнула, что идея провести турнир именно среди женских команд не случайна.

– Гордость региона — команда «Рязань-ВДВ», которая своим примером вдохновили других юных спортсменок, которые сегодня благодаря партпроекту «Детский спорт» смогли реализовать свой потенциал, — сказала она.

Победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола стала команда «Рязань». Именно она представит область на федеральном этапе фестиваля, который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 августа по 1 сентября. Команды, не сумевшие пробиться в третий этап, получили утешительные призы.

– Я надеюсь, что этот турнир станет хорошим стимулом и наши футболистки продолжат совершенствовать свои навыки на дворовых спортивных площадках, − отметил Александр Шевырев. – Хочу пожелать им хорошей игры в финале, красивых голов и отличного настроения.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортплощадки, организуются многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.

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