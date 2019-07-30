УмКА упростила жизнь пассажирам и перевозчикам при соблюдении нового закона

С 1 июля 2019 года вступил в силу очередной этап Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Новшества касаются в том числе пассажирских перевозок. В документе – то есть на бумаге – все гладко. А вот на практике мы с вами могли столкнуться с реальными сбоями в работе транспорта, перевозчики же – с финансовыми потерями при приобретении дополнительного оборудования.

Но сначала разберемся, что такое автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) и зачем вообще вводить какие-то кардинальные изменения в, казалось бы, отлаженную работу пассажирского транспорта.

МИМО КАССЫ

Все упирается в доходы государства, то есть налоги. Согласитесь, деньги от этого бизнеса увести в тень крайне просто: ну кто будет считать, сколько людей за день перевезла одна из сотен тысяч маршруток страны? Никто.

Тем временем средства здесь крутятся немалые: мы можем экономить на одежде, технике и даже еде, но за проезд заплатим всегда – выбора нет. И платим ежедневно. В итоге транспорт продолжал работать по старинке.

Но так было не везде. В Рязани власти приняли решение идти в ногу со временем и вводить в городе систему автоматизированной оплаты проезда. Оператор, внедряющий эту систему, известен рязанцам как «УмКА».

Сначала бесконтактными терминалами был оснащен весь муниципальный транспорт, затем настало время подключать и коммерческий. Здесь же дело шло очень трудно и долго, неприятие было почти тотальным, но в итоге в 2018 году к системе АСОП был подключен весь пассажирский транспорт города, в том числе маршрутки.

Но вернемся к сегодняшнему дню: с 1 июля 2019 года вступил в силу следующий этап 54-ФЗ, согласно которому, если воспринимать его буквально, в каждом салоне автобуса/троллейбуса/маршрутки должна стоять онлайн-касса. Когда пассажир заходит и оплачивает проезд, водитель должен пробивать фискальный чек, и тут же эта информация должна передаваться налоговикам, а пассажир на руки получает длиннющий чек.

Где взять такой волшебный интернет? Негде. Поэтому пассажирский транспорт неизбежно зависал бы на остановках, вместе с интернетом. А пассажиры стояли в ожидании, когда же чек распечатается, ведь это занимало бы в разы больше времени.

Опять-таки, затраты перевозчика на покупку касс, обеспечение бесперебойного интернета, ежемесячные расходы на покупку кассовой ленты (фискальный чек длиннее билета в 6 раз) легли бы на плечи пассажиров, то есть нас с вами.

ОБОШЛИСЬ БЕЗ СБОЕВ

Однако, благодаря поправкам к 54-ФЗ и автоматизированной системе оплаты проезда «УмКА» стало возможным использование «облачной фискализации». Вот как это прокомментировал Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов: в переводе на понятный язык это означает, что перевозчику достаточно установить онлайн-кассу, которая будет находиться в облаке, и вносить данные в нее можно будет, например, вечером, когда автобус возвращается в гараж. А до тех пор информация о проданных билетах будет накапливаться в терминале оплаты, установленном в салоне. Это намного дешевле, а главное – технически выполнимо.

– Фактически автоматизированная система оплаты проезда позволила безболезненно и с минимальными затратами перейти на реализацию 54-ФЗ, а водителям не надо доучиваться и осваивать новое оборудование, – комментирует ситуацию председатель «Рязанского транспортного союза» Алексей Громов.

А вот в ряде других городов у перевозчиков сейчас реальные проблемы: устанавливать системы они вынуждены в сжатые сроки, что не может не сказаться ни на качестве обслуживания, ни на выручке транспортников. Мы же благодаря ставшей привычной «УмКе» этих проблем и не заметили.

КСТАТИ

Распечатать фискальный чек любой пассажир, оплативший проезд наличными или банковской картой, может на следующий день прямо с сайта картаумка.рф. Достаточно ввести серию и номер билета, и вы тут же получите чек. Это просто, удобно и наглядно – такая функция доказывает, что теперь с каждой вашей поездки доход идет не только перевозчику, но и в бюджет.

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