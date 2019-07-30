«Избрание» за спиной у народа. Заявление бюро Рязанского обкома КПРФ

Бюро Рязанского обкома КПРФ рассмотрело вопрос об участии в конкурсе на замещение должности главы администрации города Рязани, а точнее, по избранию депутатами гордумы главы администрации.

Рязанское областное отделение КПРФ считает эту процедуру не отвечающей интересам города и его жителей. Коммунисты неоднократно инициировали вопрос о проведении референдума в Рязани по всенародному избранию главы горадминистрации. Но каждый раз по различным надуманным предлогам власти выносили решение об отказе.

Избрание главы администрации депутатами, большинство из которых являются представителями партии «Единая Россия», выглядит фарсом с заведомо известным результатом. Подобное положение дел и в районах области. На сегодняшний день нет ни одного района, где главу администрации избирали бы всенародно.

Исходя из этого бюро Комитета Рязанского областного отделения КПРФ приняло решение не участвовать в этом фарсе и не поддерживать никого из претендентов, выдвинувших свои кандидатуры на пост главы администрации.

Будет ли в этой ситуации новый мэр лучше? Разумеется, нет! Ведь дело не в фамилиях, а в том, что им станет очередной назначенец, который будет подотчетен своим лоббистам-единороссам, а не народу. А как результат – в Рязани так и будет продолжаться ухудшаться социально-экономическое положение граждан.

Рязанское областное отделение КПРФ требует возвращения всенародных выборов главы администрации города.

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