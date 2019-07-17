В РНПК реализуется программа «Цифровой завод»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») продолжает формирование информационной системы «Цифровой завод», направленной на объединение всех аппаратно-приборных комплексов в единую систему управления.

Недавно предприятие провело модернизацию автоматизированной системы управления технологическим процессом установки гидроочистки дизельного топлива. Теперь все параметры этого сложного технологического процесса поступают в единую базу данных, где современный компьютер оценивает техническое состояние оборудования и оперативно корректирует его работу. При обнаружении каких-то отклонений система переводит технологический процесс в безопасный режим.

Интеграция установки гидроочистки дизельного топлива в единую систему повысит качество выпускаемой продукции и энергоэффективность предприятия. Также специалисты отмечают, что после интеграции установку перевели на трехлетний межремонтный пробег, что положительно скажется на экономических показателях ее эксплуатации.

Формирование системы «Цифровой завод» полностью соответствует стратегии «Роснефть 2022», направленной на цифровизацию и ускоренное технологическое развитие компании. Помимо системы «Цифровой завод» нефтяная компания реализует системы «Цифровое месторождения», «Цифровая цепочка поставок», «Цифровая АЗС». В самое ближайшее время реализация этих программ позволит перейти компании на совершенно иной качественный уровень. Еще больше повысить надежность, безопасность и экономичность производства!

Возвращаясь к теме РНПК, отметим, что ранее в рамках модернизации производства на установке каталитического риформинга были заменены реакторы на блоках риформинга и гидроочистки, что позволило наладить выпуск высокооктанового (до 97) бензина «Евро 6».

На правах рекламы.