2019-07-26T12:14:58+03:00
Туризм

Прио-Внешторгбанк спрячет клад на берегу Байкала

Задача туристов или местных жителей – отыскать тайник с сертификатом
Поделиться:
Слиток серебра в хранилище Прио-Внешторгбанка и на подносеСлиток серебра в хранилище Прио-Внешторгбанка и на подносе
Изменить размер текста:

25 июля в кабинет Председателя Правления Прио-Внешторгбанка Романа Ганишина был внесен необычный предмет: упаковка непритязательная — опломбированный холщовый мешочек, а вот содержание драгоценное — серебряный слиток высшей пробы весом 685 граммов. Глава банка сел за стол и подписал сертификат на предъявителя, которому и достанется этот подарок. Затем слиток отправился в сейф, а сертификат через неделю увезут на Байкал.

Роман Ганишин подписывает сертификат на слиток драгоценного металла Фото: Владимир ФРОЛОВ

Роман Ганишин подписывает сертификат на слиток драгоценного металлаФото: Владимир ФРОЛОВ

– В нынешнем году Прио-Внешторгбанку исполняется 30 лет, – рассказывает Роман Ганишин. – А у нас есть традиция отмечать круглые даты делами, не связанными напрямую с финансами, в том числе и путешествиями, например, развернуть банковский флаг на Северном полюсе или одной из высочайших вершин мира. На этот раз группа сотрудников Приобанка готовится к поездке на озеро Байкал. Мы решили добавить в это путешествие немного романтики: создать тайник с кладом для любителей путешествовать.

Сертификат на серебро будет спрятан не в глухом лесу, где его найдут только через 100 лет, но и не у обочины автострады. Для тайника выберут одно из мест, которое любят посещать туристы.

– Нашедшие документ, где бы они ни проживали, смогут после обращения в рязанский банк получить серебряный слиток или его денежный эквивалент исходя из стоимости драгоценного металла, определённой ЦБ, – заверил Роман Ганишин. Таким образом мы хотели бы привлечь больше внимания к красотам России, потому что у нас есть что посмотреть. Я уже бывал на Байкале, – признался Ганишин, – он поражает мощью и величием. Так что мы надеемся на положительные эмоции от поездки. Будем изыскивать возможности, чтобы эту традицию путешествий по знаковым для России местам продолжить.

Председатель правления банка Роман Ганишин с журналистами

Председатель правления банка Роман Ганишин с журналистами

В течение 6 дней команда Прио-Внешторгбанка совершат путешествие на судне по основным природным достопримечательностям озера. В планах побывать на горячих источниках и в национальном парке, где живут редкие животные и птицы. Следите за байкальскими приключениями рязанцев на сайте банка и в его группах ВКонтакте и на Facebook’e, находите подсказки, где может быть спрятан клад, и если планируете в ближайшее время побывать на глубочайшем озере планеты, то точно сможете добраться до самого сокровища, спрятанного командой Приобанка. Серебряный слиток подарят тому, кто предъявит найденный на Байкале сертификат.

Именно этот сертификат будет спрятан на берегу самого глубокого озера мира Фото: Владимир ФРОЛОВ

Именно этот сертификат будет спрятан на берегу самого глубокого озера мираФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лето и бархатный сезон 2019: Черное море порадует туристов аномально теплой водой
В июне вода у берегов Крыма и Краснодарского края прогрелось до температуры, какая обычно бывает в августе. В Гидрометцентре России обещают, что Черное море останется аномально теплым до конца сезона отпусков
Новости 24
В Горрроще и в центре Рязани с субботы отключат горячую воду
На показательный турнир по русским шахматам в Рязань приедут ведущие шахматисты страны
Рязанка Марина Воробьева завоевала «бронзу» по дзюдо
«Ростелеком» завершил модернизацию теплосети в Можайске
В Рязани сбили девушку на самокате
Летнюю жару легче пережить с мороженым и лимонадом от ресторана «БУФЕТЪ»
Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают переводчики
В рязанском детсаду обнаружили нарушения при вакцинации
Группа ВКонтакте режиссера из Новомичуринска Юрия Быкова закрыта
Александр Гаранин досрочно прекратил полномочия члена Рязанского облизбиркома
В Рязанской области выпустили утят кряквы для будущей охоты на них
Перекресток у «Глобуса» в Рязани реконструируют в 2020 году
В Касимовском районе в ДТП погибли 14-летняя девушка и мужчина
Рязанская область простилась с Владимиром Зюбой
На трассе в Рязанском районе после ДТП дотла сгорел автомобиль
В рязанской ОКБ откроют новое отделение
Андрей Любимов подал документы на должность главы администрации Рязани
В пятницу на трех улицах Рязани отключат холодную воду