Прио-Внешторгбанк спрячет клад на берегу Байкала

25 июля в кабинет Председателя Правления Прио-Внешторгбанка Романа Ганишина был внесен необычный предмет: упаковка непритязательная — опломбированный холщовый мешочек, а вот содержание драгоценное — серебряный слиток высшей пробы весом 685 граммов. Глава банка сел за стол и подписал сертификат на предъявителя, которому и достанется этот подарок. Затем слиток отправился в сейф, а сертификат через неделю увезут на Байкал.

Роман Ганишин подписывает сертификат на слиток драгоценного металлаФото: Владимир ФРОЛОВ

– В нынешнем году Прио-Внешторгбанку исполняется 30 лет, – рассказывает Роман Ганишин. – А у нас есть традиция отмечать круглые даты делами, не связанными напрямую с финансами, в том числе и путешествиями, например, развернуть банковский флаг на Северном полюсе или одной из высочайших вершин мира. На этот раз группа сотрудников Приобанка готовится к поездке на озеро Байкал. Мы решили добавить в это путешествие немного романтики: создать тайник с кладом для любителей путешествовать.

Сертификат на серебро будет спрятан не в глухом лесу, где его найдут только через 100 лет, но и не у обочины автострады. Для тайника выберут одно из мест, которое любят посещать туристы.

– Нашедшие документ, где бы они ни проживали, смогут после обращения в рязанский банк получить серебряный слиток или его денежный эквивалент исходя из стоимости драгоценного металла, определённой ЦБ, – заверил Роман Ганишин. Таким образом мы хотели бы привлечь больше внимания к красотам России, потому что у нас есть что посмотреть. Я уже бывал на Байкале, – признался Ганишин, – он поражает мощью и величием. Так что мы надеемся на положительные эмоции от поездки. Будем изыскивать возможности, чтобы эту традицию путешествий по знаковым для России местам продолжить.

Председатель правления банка Роман Ганишин с журналистами

В течение 6 дней команда Прио-Внешторгбанка совершат путешествие на судне по основным природным достопримечательностям озера. В планах побывать на горячих источниках и в национальном парке, где живут редкие животные и птицы. Следите за байкальскими приключениями рязанцев на сайте банка и в его группах ВКонтакте и на Facebook’e, находите подсказки, где может быть спрятан клад, и если планируете в ближайшее время побывать на глубочайшем озере планеты, то точно сможете добраться до самого сокровища, спрятанного командой Приобанка. Серебряный слиток подарят тому, кто предъявит найденный на Байкале сертификат.