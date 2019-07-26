Прио-Внешторгбанк спрячет клад на берегу Байкала
25 июля в кабинет Председателя Правления Прио-Внешторгбанка Романа Ганишина был внесен необычный предмет: упаковка непритязательная — опломбированный холщовый мешочек, а вот содержание драгоценное — серебряный слиток высшей пробы весом 685 граммов. Глава банка сел за стол и подписал сертификат на предъявителя, которому и достанется этот подарок. Затем слиток отправился в сейф, а сертификат через неделю увезут на Байкал.
Роман Ганишин подписывает сертификат на слиток драгоценного металлаФото: Владимир ФРОЛОВ
– В нынешнем году Прио-Внешторгбанку исполняется 30 лет, – рассказывает Роман Ганишин. – А у нас есть традиция отмечать круглые даты делами, не связанными напрямую с финансами, в том числе и путешествиями, например, развернуть банковский флаг на Северном полюсе или одной из высочайших вершин мира. На этот раз группа сотрудников Приобанка готовится к поездке на озеро Байкал. Мы решили добавить в это путешествие немного романтики: создать тайник с кладом для любителей путешествовать.
Сертификат на серебро будет спрятан не в глухом лесу, где его найдут только через 100 лет, но и не у обочины автострады. Для тайника выберут одно из мест, которое любят посещать туристы.
– Нашедшие документ, где бы они ни проживали, смогут после обращения в рязанский банк получить серебряный слиток или его денежный эквивалент исходя из стоимости драгоценного металла, определённой ЦБ, – заверил Роман Ганишин. Таким образом мы хотели бы привлечь больше внимания к красотам России, потому что у нас есть что посмотреть. Я уже бывал на Байкале, – признался Ганишин, – он поражает мощью и величием. Так что мы надеемся на положительные эмоции от поездки. Будем изыскивать возможности, чтобы эту традицию путешествий по знаковым для России местам продолжить.
Председатель правления банка Роман Ганишин с журналистами
В течение 6 дней команда Прио-Внешторгбанка совершат путешествие на судне по основным природным достопримечательностям озера. В планах побывать на горячих источниках и в национальном парке, где живут редкие животные и птицы. Следите за байкальскими приключениями рязанцев на сайте банка и в его группах ВКонтакте и на Facebook’e, находите подсказки, где может быть спрятан клад, и если планируете в ближайшее время побывать на глубочайшем озере планеты, то точно сможете добраться до самого сокровища, спрятанного командой Приобанка. Серебряный слиток подарят тому, кто предъявит найденный на Байкале сертификат.
Именно этот сертификат будет спрятан на берегу самого глубокого озера мираФото: Владимир ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU