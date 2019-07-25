Афиша на выходные в Рязани: цирк на Почтовой, диджеи на Лыбедском и «Балалайка 62» в ЦПКиО

В это сложно поверить, но ближайшие выходные – последние в июле. Лето в самом разгаре, и проводить его в нашем городе становится все приятнее, ведь всегда есть куда сходить. В Рязани найти мероприятие по душе могут ценители живописи и литературы, меломаны, киноманы и вообще все, кто любит проводить время интересно. Мы подготовили для вас афишу самых интересных событий ближайшей пятницы и выходных.

Пятница

Начать уикенд рекомендуем с похода в кино, тем более, что подоспели новинки. На этой недели стартовали премьерные показы триллера «Видок: Охотник на призраков» (18+), исторической мелодрамы «Офелия» (16+), мюзикла «Шаг вперед 6: год танцев» (12+) и документальной ленты «Паваротти» (16+). С большим успехом в прокате идет анимационный фильм «Король Лев» (6+), с чуть меньшим - фантастический боевик «Человек-паук: Вдали от дома» (12+) и фильм ужасов «Солнцестояние» (18+).

В пятницу горожан традиционно ждут на Почтовой, где в рамках проекта «Фестивальное лето» пройдет цирковой шапито-фест «Алле-оп». В центре города устроят настоящее цирковое представление – на сцене выступят воздушные гимнасты и художественные гимнастки, иллюзионисты-фокусники, акробаты и танцоры. Детей ждут на крио-шоу и интерактивных площадках, где их развлекут аниматоры. Все желающие смогут сделать фото в цирковой стилистике или аквагрим и поучаствовать в мастер-классах по эбру (рисование на воде), мехенди (рисование по телу хной), росписи глиняных игрушек. За музыкальную часть вечера отвечают: Дарья Турбанова, студия эстрадного вокала «новые голоса», детский музыкальный театр «Созвездие добра», артисты студии «Арс Нова», продюсерского центра «Медиа-Формат». В завершении праздника гостей ждет огненное шоу. Начало в 18:00. Вход свободный. (0+).

Во время фестиваля на Почтовой не забудьте заглянуть в «Подвал». Там открылась выставка Алисы Зиминой «Цифровое пространство». Автор обещает погрузить посетителей в мир иллюстрации и фантазии. «Подвал» открыт с 15 до 21 часа. Вход свободный. (12+).

А в «Фотодоме», тоже на Почтовой, продолжается выставка работ рязанских фотографов «Поколение Instagram». Она открыта с 10 до 19 часов. Вход свободный. (0+).

Суббота

27 июля музей-заповедник Сергея Есенина отметит день рождения. Гостей ждут с 11 часов. Возле летней эстрады можно будет посмотреть выставку «На тихом, на вольном, на славном Дону...» из фондов музея-заповедника Михаила Шолохова. В полдень в усадьбе Кашиной пройдет театрализованная программа «Чаепитие в летнем саду». В 13:00 на главной сцене выступит член Союза писателей России Андрей Крючков, а также ансамбли «Радуница» и «Рязаночка», которые исполнят песни на стихи Есенина и русские народные композиции. Помимо этого, будут открыты для посещения все экспозиции заповедника, пройдет ярмарка народных промыслов. Вход свободный. (0+).

Меломанов субботним вечером ждут на «Арт-субботнике», где состоится концерт «Электропарк». Выступят представители электронной сцены Coff и Primitive, также свои сеты представят модные диджеи Yeap и Kol’yann.

Диджей-сеты на Лыбедском бульваре? Почему бы и нет. Фото: pixabay.com/ru

В клубе Svoboda в этот вечер пройдет концерт памяти Юрия Хоя из «Сектора Газа». Хиты легендарной панк-группы в рамках программы «Мне сегодня 30 лет» исполнят москвичи Hugee. Начало в 19:00. Билеты: 400-500 рублей. (18+).

Воскресенье

Воскресный день прекрасно подходит для семейного похода в цирк, тем более что это цирк на воде. Арена превратится в большое озеро с фонтанами, водопадам и светомузыкой. Взрослые и дети познакомятся с морскими котиками и львами, шимпанзе, увидят, чем закончится борьба крокодила и человека, удивятся яркому оперению попугаев и танцам павианов, дикобразов, енотов и носух. Свое мастерство на арене продемонстрируют канатоходцы, работающие почти без страховки, и клоун с 28-летним стажем. Начало представления в 13:00. Билеты: 500-1500 рублей. (0+).

Ценителей искусства ждут в художественном музее. Здесь открылась выставка «Быстрая фаза сна» – на ней представлены более 20 работ московского живописца Павла Попова, созданных за последние 30 лет. По ним можно проследить творческий путь мастера и его эксперименты с цветом, светом, сюжетом и современными формами. Музей открыт ежедневно кроме понедельника с 11 до 18 часов. Стоимость билетов уточняйте по телефону 44-18-83. (0+).

В ЦПКиО в воскресенье молодежь запоет народные песни. Фото: vk.com/balalayka62

Завершить уикенд неплохо прогулкой в Центральном парке культуры и отдыха, где можно не только кормить уток и белок, но и слушать музыку. В этот вечер здесь выступит народная кавер-группа «Балалайка 62» – лауреаты международных конкурсов и постоянные участники фестиваля «Подбелка». Музыканты представят концертную программу «На завалинке»: прозвучат русские народные песни под аккомпанемент гармони, баяна и электробалалайки. Начало в 18:00. Вход свободный. (6+).

Желаем вам отличных выходных. Проведите их культурно!