«Ростелеком» поддержал марафон по кроссфиту в Рязани

«Ростелеком» поддержал марафон EveryBodyFit, который прошел в рязанском Лесопарке. Цифровой провайдер предоставил призы для вручения победителям соревнования. Спортивное воскресенье началось с шоу боевых искусств и уличных танцев.

Организаторы марафона рассказали о лайфхаках по правильному питанию, а гости события приняли участие в спортивных конкурсах.

– Несмотря на то, что я готовлюсь к соревнованиям по карате, я приняла участие в марафоне и достигла поставленной цели, – говорит победительница марафона среди девушек Эвелина. – Я рада, что заняла первое место. Это моя маленькая победа. Приятно удивили и призы: мне подарили портативную зарядку от «Ростелекома». Удобно брать ее с собой и заряжать телефон на соревнованиях, которые часто длятся целый день.

– Мы стараемся поддерживать большинство спортивных начинаний в рязанском регионе. И я рад, что у нас все больше молодежных проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Например, первый марафон по кроссфиту EveryBodyFit, который, надеюсь, станет ежегодным, – отметил директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – «Ростелеком» приготовил специальные призы для победителей: 4G модем, портативное зарядное устройство и промокод на бесплатную подписку «Для ценителей» в сервисе Wink. Любимый сериал или фильм – отличное завершение дня после тяжелых физических нагрузок.

Пользователям Wink от «Ростелекома» доступны более 200 отечественных и зарубежных телеканалов, свыше 12 тысяч фильмов и сериалов, а также эксклюзивный контент онлайн-кинотеатра Amediateka Home of HBO. Сервис поддерживается на любых цифровых гаджетах: смартфонах, телевизорах Smart TV, планшетах и компьютерах.

Бесплатная опция «Управление просмотром» позволяет поставить передачу на паузу, повторить или перемотать эпизод, а также найти пропущенный фильм независимо от времени выхода в телевизионном эфире. Подключение мультимедийной платформы Wink не занимает много времени: нужно просто скачать приложение и зарегистрироваться на официальном портале сервиса.

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