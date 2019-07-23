Александр Шевырев оценил ход и качество ремонта дороги на улице Подгорной

В рамках многоуровневого депутатского и партийного контроля заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной работе и вопросам взаимодействия с общественными объединениями, депутат Рязанской областной Думы Александр Шевырев посетил объекты в Рязани, ремонт которых ведется в рамках партпроекта «Безопасные дороги» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

Одна из остановок была сделана на улице Подгорной.

- Этот участок дороги должны сдать в эксплуатацию до 1 октября. Мы посмотрели, поговорили с подрядчиком — думаю, сроки ремонта будут соблюдены, — рассказал Александр Шевырев.

В Рязани в рамках нацпроекта, с учетом участков, оставшихся с 2018 года, будет проведен капитальный ремонт более 20-ти участков дорог. На эти цели выделено почти 600 млн рублей, в том числе 540 млн — из областного бюджета. Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 19,2 км.

Фото: "Единая Россия".

- В центре города в этом году ремонтируются, кроме улицы Подгорной, улицы Либкнехта, Грибоедова, Кальная, Вознесенская, Свободы. Все работы на них также будут завершены до конца сентября, — отметил Александр Шевырев. — Мы все — и коллеги из Рязанской городской и областной Думы, и члены общественного совета партпроекта «Безопасные дороги», и группы общественного контроля, в состав которых входят активные жители города, — регулярно выходим на объекты, оцениваем качество и сроки соблюдения работ.

Прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе и ход работ на улице Грибоедова — масштабный ремонт здесь начался в конце апреля — начале мая.

Фото: "Единая Россия".

- На улице Грибоедова проводится капитальный ремонт коммуникаций, в работе используют новейшие материалы — трубы, которые не требуют изоляции и сберегают тепло, поставляемое потребителям. Подрядчики обещают, что после завершения работ как минимум на 10 лет жители улицы забудут о ежегодных перекапываниях и ремонте тепловых сетей. Затем дорогу приведут в нормативное состояние, — сказал Александр Шевырев.

МИЛЛИАРДЫ НА ДОРОГИ

В 2019 году в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» участвуют 18 муниципальных образований региона, включая город Рязань, будет отремонтировано 47 участков дорог. Запланированы работы по капитальному ремонту 28,6 км и ремонту 95,5 км автодорог регионального и межмуниципального значения. Также будут выполнен ремонт 17,8 км автодорог местного значения, находящихся в границах Рязанской агломерации, из них 12,2 км — в областном центре.

Фото: "Единая Россия".

Всего на реализацию дорожной деятельности в этом году планируется направить 2671,7 млн рублей (на 1,21 млрд рублей больше, чем в прошлом году), из них 730 млн — средства областного бюджета. В том числе на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог выделено 2 512 млн рублей, на устройство искусственного электроосвещения — 69,7 млн рублей, на расширение автоматической системы управления дорожным движением и повышение безопасности дорожного движения — 90 млн рублей.

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