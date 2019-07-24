Касимовский район отметил 90-летие

В парке рабочего поселка Гусь-Железный 13 июля 24 сельских и городских поселений района на своих подворьях рассказали о традициях, знаменитых уроженцах своих поселений, угощали гостей традиционными блюдами русской и татарской кухни.

Праздник удался

13 июля в городе Гусь-Железный прошел ставший традиционным, районный праздник «Гусевские забавы-2019», который в этом году был посвящен 90-летию образования Касимовского района. Мероприятие торжественно открылось награждением и чествованием людей, внесших большой вклад в трудовую, спортивную и культурную жизнь района.

Касимовские казаки оказали радушный прием гостям. Фото: ИД «Пресса».

В заложенном в 1759 году парке промышленно-усадебного комплекса знаменитых промышленников Баташевых, за крепостною стеной, сооруженной в 1793 году, на Касимовском подворье выстроились в ряд лавки Гусевского, Елатомского и Сынтульского городских поселений.

Вслед за ними гостей праздника встречали с песнями, фольклорными шутками и прибаутками одетые в русские и татарские народные костюмы представители Лашманского, Торбаевского, Дмитриевского, Крутоярского, Ардабьевского, Погостинского, Клетинского, Гиблицкого, Новодеревенского, Ахматовского, Китовского, Овчинниковского, Лощининского, Которовского, Шостьинского, Первинского, Ибердусского, Савостьяновского, Токаревского, Булгаковского и Ермоловского сельских поселений.

Привлекли своими названиями к себе внимание лавки двух сельских поселений – Ахматовского и Булгаковского. Но, как выяснилось, фамилии известной русской поэтессы Серебряного века и знаменитого русского писателя, автора романа «Мастер и Маргарита» по чистой случайности совпадают с топонимическими единицами на карте Касимовского района.

Торговые ряды сельских поселений Касимовского района предлагали гостям разнообразные сувениры. Фото: ИД «Пресса».

Между прочим, Булгаковское сельское поселение славится своими памятниками природы регионального значения – озерами Сынтульским, Индовище и Светлым. Кроме того, в границах поселения, а именно в селе Даньково, находится построенный без единого гвоздя деревянный Храм Рождества Христова, в котором хранятся мощи святой мученицы Параскевы Пятницы, привезенные из Болгарии, мощи великомученицы Варвары, которой молятся о спасении от внезапной смерти, и мощи благоверных святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. Главная же святыня прихода – чудотворная икона Казанской Божией Матери, источающая миро и помогающая в исцелении душевных и физических недугов.

Надо сказать, что каждый путешественник, прибывая в Гусь-Железный, обязательно обратит внимание на величественный Храм Живоначальной Троицы, который был построен на средства Андрея Баташева. Храм этот по сей день является жемчужиной и визитной карточкой Касимовского района.

Жорик опять победил

С юбилеем жителей Касимовского района поздравили и. о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин Касимовского района Владимир Аксенов, генерал-майор авиации, заслуженный летчик Российской Федерации, Почетный гражданин Касимовского района Николай Абрашкин.

На ставшие уже традиционными гусиные бега, которые были организованы уже в четвертый раз, в Касимовский район приехали туристы даже из Шри-Ланки. На дистанцию вышли 14 участников со своими хозяевами. Победил Евгений Казневский с гусем Жориком.

Евгений Казневский с победителем гусиных бегов Жориком. Фото: ИД «Пресса».

– На протяжении ряда лет наш район достойно развивается, и я уверен, что так будет и дальше, – сказал глава администрации Касимовского района Герман Боков.

– У нас очень хорошие трудовые коллективы, прекрасные плодородные земли, хорошие агропромышленные комплексы. Но главное богатство – это наши люди, – заявил Герман Станиславович.

Глава района особенно отметил успешную работу Елатомского приборного завода, ЗАО «Касимовнеруд», СУ-2, Касимовского управления подземного хранения газа, а также высокий уровень агропромышленного комплекса: пять сельхозпредприятий, которые работают с устойчивой прибылью, развиваются, участвуют в областных и федеральных программах, наращивают объемы выпускаемой продукции. В частности, колхозы «Имени Ленина, «Заветы Ильича» строят жилье для своих работников.

В Гусь-Железный приехали туристы даже из далекой Шри-Ланки. Фото: ИД «Пресса».

Есть планы по развитию промышленности: «Касимовнеруд» вскоре запускает новое предприятие по добыче специальной мульчи, которая идет на отбеливание бумаги. Совсем недавно заработал «Касимовский картофель» – это завод по выпуску картофельной продукции быстрого приготовления, планируются поставки на предприятия общественного питания.

В день юбилея многие жители района были награждены почетными грамотами различного уровня, трем супружеским парам вручили медали «За любовь и верность». Большой интерес зрителей вызвало выступление личного состава показательной группы Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Завершением праздника стало выступление ВИА «Песняры» имени В. Мулявина и праздничный салют.

Почетными грамотами и дипломами на праздновании 90-летия Касимовского района были отмечены успехи многих его жителей и достижения нескольких предприятий. Фото: ИД «Пресса».

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