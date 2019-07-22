Теперь заджазуем! В Рязани стартует фестиваль «Летние дни джаза»

С 29 июля по 3 августа в Рязани в третий раз пройдет фестиваль «Летние дни джаза», к организации которого в этом году подключилось еще больше площадок. Горожане смогут послушать джаз в парках, кафе, на площадях и даже в торговых центрах.

Расширилась и джазовая программа празднования дня города. К впервые проведенному в прошлом году «Вернисажу в стиле джаз» добавился еще один фестивальный день «Джаз в городском парке».

29 июля в 19.30 в магазине «Кухниспаркс» (Яхонтова, 19) пройдет «Вечер на кухне», где выступит проект «Transformer». Его состав и число участников постоянно меняются, а неповторимость и уникальность каждого выступления являются интересным и объединяющим фактором для самих участников.

30 июля в 19.00 в кофейне «Кофе Крафт» (Первомайский проспект, 64) в атмосфере утонченных ароматов выступит трио Геннадия Филина. В программе легкий микс из произведений джазовой классики и авторской музыки.

В 20.30 в «Бар62» (Первомайский проспект, 11) состоится концерт проекта «Manouche Club». В программе коллектива – традиционные для цыганского джаза произведения и популярные джазовые мелодии.

31 июля в 17.00 на площади Победы перед МКЦ начнется концерт под названием «От джаза до блюза». В программе вечера выступление группы Feelin’s Геннадия Филина, юных вокалистов из ДМТ «Созвездие добра», поющих джаз; проекта «Manouche Club», а также гостей из Коломны - Сергея Терешина и группы «Блюз-контакт».

В 18.30 на площадке у гипермаркета «Глобус» начнет свой концерт DixieLight Band. Дикселенд под управлением Дмитрия Климанова создаст веселое настроение традиционными джазовыми темами 30-50-х годов, а также популярными мелодиями, польками и маршами.

1 августа в 18:30 перед гипермаркетом «Глобус» состоится концерт группы «CHUDA». В веселой программе «Post Pop Jazz» зрители услышат популярные русские и западные песни в ритме свинга, боссы, сальсы и блюза.

В 21.00 в сквере у Рязанского кремля под открытым небом состоится кинопоказ фильма о джазе.

2 августа в 16:00 в парке за филармонией начнется фестиваль «Джаз в городском парке», приуроченный к празднованию дня города. В программе примут участие Dixielight Band под управлением Дмитрия Климанова, трио Геннадия Филина, авторский импровизационный проект NiMo Project Николая Моро, а также коллектив талантливых молодых джазменов из Тулы - группа M.A.R.S. с вокалисткой Анастасией Марковой.

Хедлайнером же концерта станет одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия Francesca Tandoi.

В 18:00 в ТЦ «Малина» свой экспериментальный проект на стыке музыкальных форм «Groove & Jazz» представят Dj Yura African, пианист Геннадий Филин и перкуссионист Вячеслав Сергеев.

3 августа в 16.00 на улице Почтовой у главного почтамта начнется фестиваль «Вернисаж в стиле джаз». На нем выступят: проект «Transformer», в котором участвуют музыканты из Рязани, Москвы и Воскресенска; оркестр МКЦ под управлением Владимира Ермакова и струнная группа Елены Коноваловой с программой «Симфоджаз»; в исполнении Эллы Хрусталевой и вокального квартета «Мама Jazz» в оригинальной аранжировке прозвучат известные песни, старинные романсы и ретро-шлягеры; группа Feelin’s представит свою инструментальную джаз-фьюжн программу. Хедлайнером дня станет известный московский поп-джазовый коллектив «Jazz Dance Orchestra».

Гостям фестиваля также будет интересна фото-выставка «Джазовое настроение», которая будет представлена в этот день на улице Почтовой.

В 20.30 после концерта на Лыбедском бульваре состоится кинопоказ художественного фильма о джазе название, которого организаторы раскроют перед началом просмотра.

Программу фестиваля и буклеты, рассказывающие об исполнителях, любой желающий может взять в Туристском информационном центре Рязанской области на улице Почтовой, 54.

Вход на все фестивальные мероприятия – свободный.