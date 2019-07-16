2019-07-16T17:37:36+03:00
Общество

Рязанский эксперт: «Дикая утка» была на картах уже в 1792 году

Тогда, по словам представителя Мещерского научно-технического центра, водоем называли озером Страхино
Константин МОГИЛИН
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Участники процесса с интересом изучали документы предоставленные экспертами.Участники процесса с интересом изучали документы предоставленные экспертами.Фото: Константин МОГИЛИН
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16 июля в Московском районном суде Рязани прошло очередное заседание по спору о статусе водоема, расположенного рядом микрорайоном Канищево и прозванного в народе «Дикой уткой». Ранее об озере, которое стало местом обитания птиц, в том числе внесенных в региональную Красную книгу, и безжалостно уничтожается, Президенту РФ Владимиру Путину, сообщили на медиафоруме ОНФ.

Адвокат владельца участка Юрия Шпакова настаивал, что никакого природного водоема на указанной земле по документам нет, а перед нами не что иное, как огромная лужа, образовавшаяся из-за стоков завода «Красное знамя». Старший помощник рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшатская убеждала суд в обратном: по ее словам, происхождение озера в пойме Оки - естественное, и это признали эксперты.

На стороне Шпакова выступила представитель Россельхознадзора, назвавшая участок, на котором расположен водоем, «просто переувлажненным». Она подчеркнула, что специалисты ведомства в своих выводах руководствовались официальными документами.

В свою очередь, начальник рязанского ЦГМС, филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Алексей Крутовский отметил, что в нашем регионе еще много водоемов, которые не были внесены в реестр водных объектов. Список пополняется до сих пор. В ближайшее время Крутовский намерен по поручению своего руководства подать заявление в «Росводресурсы» о включении водоема под названием «Дикая утка» в соответствующий реестр.

Затем по ходатайству старшего помощника природоохранного прокурора Ирины Артюшатской в зал пригласили начальника отдела проектирования Мещерского научно-технического центра Ларису Макарову. Именно она входила в экспертную группу, признавшую водоем природным объектом.

Помимо массы научных аргументов в доказательство своих слов эксперт также показала копии рукописных карт 1792 года, на которых водоем уже был отмечен. Кроме того, Макарова сообщила, что раньше озеро называлось Страхино и указала на наличие свидетельств людей, купавшихся в нем более сорока лет назад.

На следующем судебном заседании, которое пройдет 8 августа, свою позицию представят эксперты ООО «ГЭТРИ», нанятые владельцем участка и не признавшие «Дикую утку» озером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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