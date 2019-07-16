Станислав Подоль навестил многодетную семью в Старожиловском районе

15 июля член фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе, генеральный директор агромолкомбината «Рязанский» Станислав Подоль приехал в деревню Ершово Старожиловского района в гости к многодетной семье Корецких. При поддержке депутата родители и семеро детей обрели новый дом.

Прежнее жилье семьи в деревне Аристово было полностью уничтожено в результате пожара. В результате без крова, документов, вещей остались семеро детей – мальчики 3, 4, 9, 17 лет и девочки 5, 12, 13 лет – и их родители. На первое время они переехали к бабушке. На беду семьи Корецких откликнулись местные жители, представители органов власти, депутаты – члены фракции «Единая Россия». Специалисты соцзащиты помогли оперативно восстановить документы, подать заявление на оказание матпомощи.

В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» организовали сбор средств и вещей на первоочередные нужды семьи. Погорельцам были переданы комплекты постельного белья, принадлежности для сна, деньги. В кратчайшие сроки люди смогли вернуться к работе и учебе.

Новый дом семья обрела 7 июня. Таунхаус с земельным участком стоимостью 1 миллион 500 тысяч рублей приобретен на средства материнского капитала и спонсоров. Существенный вклад в сбор средств для старожиловских погорельцев внес член фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе Станислав Подоль – в региональном парламенте он представляет интересы избирательного округа №7, в состав которого входит и Старожиловский район. Депутат оказал финансовую помощь в размере 900 тысяч рублей.

– Русский народ всегда отличался общностью, сплоченностью. Погорельцам помогали всем миром. Мы все живем на одной земле. Именно в заботе людей друг о друге выражается патриотизм на местах, – считает Станислав Подоль.

Он добавил, что как депутат от «Единой России» считает своим долгом оказывать помощь жителям округа.

– Буду и впредь поддерживать их в радостных моментах – районных праздниках и реализации муниципальных инициатив, и в трудных ситуациях, – сказал Станислав Подоль.

Также семье помог депутат облдумы Виталий Крючков – он передал мебель.

В двухэтажном доме площадью 111 квадратных метров три комнаты: для девочек, мальчиков, супругов. Есть просторная летняя терраса, коридор, холл на втором этаже. Кухня, хоть и небольшая, но оборудована всем необходимым.

– Детский сад прямо за углом, на соседней улице, это очень удобно, – отметила Ольга Корецкая. – Для детей постарше есть школа. Действует Дом культуры. В десяти минутах от нас – речка, можно и купаться, и на рыбалку ходить.

В этом году супруги успели высадить на участке кабачки, картошку, огурцы.

– Сейчас закрываем соленья и компоты на зиму, место для хранения запасов есть в подвале, – заметил Евгений Корецкий.

Поддержку депутата Станислава Подоля жители муниципалитетов, входящих в избирательный округ №7, получают регулярно. С 2010 года в Кораблинском, Спасском и Старожиловском районах действуют личные программы депутата по поддержке семей с детьми и ветеранов. Организовано снабжение школ и детских садов молочной продукцией. Ряд инициатив реализованы при участии депутата –он оказывает спонсорскую помощь для выполнения условия софинансирования таких проектов из местных бюджетов.

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