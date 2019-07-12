Проверьте автомобиль перед тем, как отправиться на нем в летнее путешествие

Лето – время автомобильных путешествий, которые становятся все более популярными в России. Сегодня поездка на море или за границу на машине не кажется чем-то удивительным. Хороший и надежный автомобиль, которым, к примеру, является SKODA, уютнее любого поезда и самолета, поскольку несет в себе частичку родного дома.

Но прежде чем тысячи километров дорог лягут под колеса автомобиля, необходимо убедиться, что в пути не возникнет никаких проблем. Сделайте диагностику автомобиля!

Сервисный центр «Чехия Авто» предлагает ряд выгодных предложений!

В первую очередь необходимо избежать преждевременного износа шин из-за неправильных углов установки колес. Неприятно доехать до побережья и обнаружить почти лысую покрышку… Перед долгой дорогой рекомендуем измерить и отрегулировать геометрию ходовой части. Все лето воспользоваться данной услугой можно за 1490 рублей. Предложение действует для автомобилей SKODA старше двух лет.

Убедившись в том, что углы колес выставлены правильно, проверьте также ходовую часть на диагностическом стенде. В «Чехии Авто» вы сможете сделать это по фиксированной цене – всего 690 рублей!

В диагностику входят следующие виды работ:

- проезд вибрационного стенда (определяет работоспособность амортизаторов);

- визуальный осмотр амортизаторов, пружин, проверка ступичных подшипников;

- проверка шаровых соединений рычагов на отсутствие люфтов;

- проверка сайлентблоков рычагов на отсутствие расслоений;

- проверка пыльников;

- проверка рулевого управления на отсутствие люфтов;

- проверка состояния шин.

Уточним, что действующие акции не суммируются с другими, предоставляемыми по дисконтной системе группы компаний «Автоимпорт».

Если во время диагностики обнаружились какие-то неполадки, не нужно расстраиваться. Наоборот, обнаружить проблемы на сервисной зоне лучше, чем столкнуться с ними на ночной трассе. Тем более у вас появилась замечательная возможность устранить их с выгодой. В сервисном центре «Чехия Авто» можно получить выгоду 10 процентов на все виды работ и 15 процентов на покупку запасных частей. Данное предложение действует также для автомобилей SKODA старше двух лет.

Более того, если автомобиль старше четырех лет, выгода может составить до 40 процентов! Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте service.skoda-avto.ru и получить промокод. Предложение охватывает техническое обслуживание, диагностику, слесарные и даже кузовные работы. Обратите внимание, что выгода распространяется на всю сумму заказ-наряда при условии приобретения оригинальных деталей.

Проверьте и подготовьте автомобиль и отправляйтесь за новыми впечатлениями! Будьте уверены в качестве обслуживания вашего автомобиля в сервисном центре «Чехия Авто». Доброго пути!

Дилерский центр «Чехия Авто». Рязань, ул. Есенина, 1б (выезд на Солотчу).

Тел/факс: 8 (4912) 955558. Сервис: тел. 8 (4912) 955557. chehia-avto.ru

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