Татьяна Панфилова рассказала о взаимодействии сторонников «Единой России» с некоммерческими организациями

10 июля в Старожилове прошел межмуниципальный круглый стол «Основные направления взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с органами власти в решении социально значимых задач Рязанской области».

В мероприятии приняли участие депутат Рязанской областной Думы, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия», член Центрального Совета сторонников партии Татьяна Панфилова, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, представители социально ориентированных некоммерческих общественных объединений и муниципальной власти.

В ходе работы была озвучена информация о конкурсе Фонда президентских грантов, развитии общественной деятельности и работы СО НКО в районах области, необходимости активного сотрудничества некоммерческих организаций со средствами массовой информации.

И.о. секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Старожиловского района, глава администрации муниципалитета Александр Татарников рассказал об опыте взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями района. Также своей работой в этом направлении поделилась заместитель главы администрации Михайловского района Наталья Гришина.

Татьяна Панфилова представила участникам круглого стола Центр поддержки гражданских инициатив – проект, реализуемый Советом сторонников партии «Единая Россия».

- ЦПГИ работает как инструмент для продвижения проектов. Специалисты и эксперты рассматривают предложения граждан и подсказывают, как сделать их подачу интересней, чтобы идею заметили и выделили на ее реализацию грант, - пояснила Татьяна Панфилова. - Также мы можем составить рекомендательное письмо федерального уровня о поддержке проектов.

По ее словам, благодаря поддержке ЦПГИ уже реализованы несколько крупных проектов. Так, весной рязанская делегация в рамках проекта «По следам Сергея Есенина» отправилась в Узбекистан. Результатом поездки стало приглашение делегации Узбекистана на Форум древних городов, который пройдет в Рязани в августе.

Среди масштабных проектов также создание Центра развития игровых видов спорта под Рязанью, открытие культурно-досугового центра в Дягилеве, проект адаптации историко-культурного природно-ландшафтного музея-заповедника «Усадьба Худекова» для медико-экологической и психологической реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Недавно у Центра поддержки гражданских инициатив появился новый партнер – благотворительный фонд «ДаДобро», с которым ко Дню семьи, любви и верности реализованы два проекта, – добавила лидер рязанских сторонников.

Татьяна Панфилова рассказала о механизме подачи заявок для получения гранта при содействии ЦПГИ.

- У представителей НКО возникают проблемы с написанием проекта. У нас в Центре есть такой специалист, который в скором времени совместно с юристом будет консультировать всех желающих, как правильно воплотить свою инициативу в реальность, – пояснила она.

Как отметила региональный координатор проекта «Центр поддержки гражданских инициатив» Совета сторонников Елена Синица, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в приоритетном порядке на получение гранта будут рассматриваться проекты патриотической тематики.

- Уже были успешно реализовано несколько таких инициатив. Ждем новых заявок для совместной работы, – пригласила она к сотрудничеству участников круглого стола.

По вопросам работы Центра поддержки гражданских инициатив и подачи заявок можно обращаться по адресу: Рязань, ул. Горького, 49а, телефон (4912) 28-43-13, 28-43-23.

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