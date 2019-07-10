За растущими рязанскими лесами ухаживают, как за цветами

Леса – важное богатство нашей страны. В Рязанской области они занимают примерно треть территории. Всем неприятно видеть в газетах, по телевидению и в интернете репортажи с лесных пожаров. Но есть и люди, которые леса восстанавливают, занимаясь этим непростым искусством каждый день.

БУДУЩИЙ ЛЕС НЕ ДОЛЖЕН ОКАЗАТЬСЯ В ЖЕЛУДКЕ КАБАНА

Михайловский район, окрестности села Коровино. Участок земли размером 0,7 гектара распахан на большие «грядки», и вдоль каждой из земли выглядывают саженцы с дубовыми листьями. Пока они не выше окружающей их травы, но стремительно тянутся к солнцу. Это посадки «Рязанской лесозаготовительной компании». Через 10 лет деревья будут уже в рост человека, а через 50 лет здесь поднимется зеленая дубовая роща – источник самой качественной древесины.

– В Рязанской области много дубрав, в которых все деревья – это побеги от пней когда-то спиленных старых дубов, – рассказывает директор компании Евгений Рубцов. – Это плохо, ведь корневая система остается старая, слабая. Надо выращивать больше молодых дубрав, прямо из желудей.

Но бросать в распаханные борозды желуди рискованно: могут прийти кабаны, которые чуют лакомство сквозь землю. Тогда один день работы пятачком – и о будущем лесе можно забыть. Поэтому в борозду сейчас переносят уже выращенные саженцы.

Саженцы, из которых через 10 лет вырастут деревья выше человекаФото: Владимир ФРОЛОВ

УХОД ЗА ДУБАМИ – С ДЕТСТВА ДО СТАРОСТИ

Другой земельный участок, обширнее предыдущего, находится рядом с селом Печерники. Здесь был вырублен старый ельник. Сегодня рядом с засохшими пнями над травой возвышаются четырехлетние дубки. Двое сотрудников «Рязанской лесозаготовительной компании» со специальным оборудованием скашивают сорняки – чтобы не мешали деревьям.

На первых порах деревьям надо помочь бороться с травой и сорнякамиФото: Владимир ФРОЛОВ

– Если кто-то думает, что за лесопосадками не надо ухаживать, – говорят они, – это мнение ошибочное.

Присмотр за деревьями нужен не только в первые годы их роста. Например, в уже давно выросших лесах надо проводить санитарные работы, убирать больные деревья, заботиться, чтобы они не засыхали и не падали.

Настоящие энтузиасты лесного хозяйства думают не просто на годы – на десятилетия вперед, составляя планы повышения экологического благополучия. За поддержку в этой работе они благодарят министерство природопользования Рязанской области.

ГЛАВНОЕ – НЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ, А КАЧЕСТВО

Конечно, даже если специалисты не будут прилагать усилия, территория лесов в Рязанской области все равно будет расти: например, часто деревьями зарастают заброшенные поля сельхозпредприятий. Но это другой лес, низкого качества. Именно поэтому так ценны усилия профессионалов. «Рязанская лесозаготовительная компания» сотрудничает с лесными питомниками, продающими проверенные сорта растений, взаимодействует с учеными, изучающими закономерности жизни деревьев. И пусть строгое лесничество, контролирующее работу, разрешает лесоводам далеко не все, они с оптимизмом смотрят в будущее.

– Верю, что мы сможем передать леса потомкам, – подчеркивает Евгений Рубцов, – более здоровыми и чистыми, чем сегодня. У нас есть желание работать, знания и силы. Мы не будем просить помощи, этот фронт работ мы способны освоить сами.

Директор «Рязанской лесозаготовительной компании» Евгений Рубцов у маленького дубкаФото: Владимир ФРОЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая площадь лесного фонда Рязанской области – 1 миллион 53 тысячи гектаров. «Рязанская лесозаготовительная компания» занимается участками в Рязанском, Захаровском, Рыбновском и Михайловском районах общей площадью почти 11 тысяч гектаров.