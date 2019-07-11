2019-07-11T15:31:44+03:00
Звезды

Начался 2 этап конкурса «Работа строителей глазами рязанских художников» от «Зеленого сада»

Пока идет электронное голосование, а итоги подведут в День строителя – 8 августа
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Продолжается совместный проект ГК «Зеленый сад» и Рязанского союза художников «Работа строителей глазами рязанских художников». Творческий конкурс проходит в несколько этапов.

Первый этап «Строитель – возводящий города» был приурочен ко Дню Защитника Отечества. Работы рязанских художников уже получили свои оценки на сайте «Зеленого сада».

Второй этап «Женщина – строитель очага» посвящен представительницам прекрасного пола. Предлагаем для вашей оценки новые живописные полотна.

8 августа в День Строителя состоится финал проекта, в котором и выберут лучшую работу.

Выставка картин и награждение участников проекта пройдут в Рязанском областном музыкальном театре.

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Проголосовать за работы можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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