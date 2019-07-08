Кто спровоцировал «появление» автодороги возле Дворца творчества?

Региональные СМИ на прошлой неделе дружно загудели. Повод весомый – судья Арбитражного суда назначила экспертизу на тему «Возможен ли сквозной проезд автомобилей по территории, прилегающей к зданию ДДТ». Тут же появилась народная петиция, гневно осуждающая тех, кто хотел покуситься на безопасность детей. «Комсомолка», углубившись в эту историю, рассмотрела дело в ином ракурсе.

Проезда не будет!

Обратим взор на прошлогоднюю историю, зафиксированную в документах – судебных. Дело №А543923/2018 Арбитражного суда Рязанской области. Истец – Ольга Силкина, ответчик – администрация города Рязани. Силкина, просит установить сервитут (бессрочное и безвозмездное право ограниченного пользования – Ред.) в отношении соседнего участка с кадастровым номером 62:29:0080067:7, площадью 272,9 квадратных метра для обеспечения прохода и проезда к объектам недвижимости, которыми владеет. Он расположен по адресу: ул. Садовая, дом 14.

Одновременно Силкина обратилась с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать любые регистрационные действия в отношении земельного участка. Причина – решение городской администрации о продаже этого земельного участка ООО «Монолит». Судья Анна Котова 28 июня 2018 года в исковом заявлении Силкиной отказала. Таким образом, через участок возле дома 14 на Садовой улице проезд был уже невозможен.

Право сервитута для истца на Садовой, 14 до сих пор нет.Фото: Павел АВЕРИН

Проезд будет, но где?

Но уже 20 февраля 2019 года ответчик меняется – им становится ООО «Монолит», а горадминистрация – третьим лицом. Участок всетаки продали? А спустя месяц, 20 марта, в качестве третьего лица привлекается… Рязанский городской дворец детского творчества. С чего бы это? Оттого, что он находится по соседству с предметом спора? И, кроме того, в качестве третьего лица по инициативе истца 17 апреля привлекают, невзирая на протест ответчика, Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

А теперь самое важное. Представитель истца просит привлечь эксперта Шилова, чтобы тот, проведя экспертизу, ответил на вопрос: «Как определить величину соразмерной платы за пользование сервитутом по варианту, установленному экспертным заключением ООО «Оценка» №213 от 20 ноября 2018 года?» Стало быть, результаты первой экспертизы суд не удовлетворили – это раз, и речь до сего момента идет о сервитуте – это два.

Но судья Котова идет навстречу ответчику, ООО «Монолит», и проведение судебной экспертизы поручает ИП Матрешину. А вопрос уже иной: «Возможен ли доступ к земельному участку с кадастровым номером 62:29:0080067:195, расположенному по адресу: г. Рязань, ул. Садовая, д. 14 корп. 1 непосредственно с земельных участков (земель) общего пользования без установления сервитута?» Владелец участка – ООО «Монолит», земли общего пользования – ДДТ. Заключение по этому и другим вопросам эксперты должны представить 25 июля. Очередное заседание по делу назначено на 5 августа.

Участок Силкиной находится за домами с заколоченными окнами.Фото: Павел АВЕРИН

Следовательно, если эксперты дадут положительный ответ на поставленный вопрос, вплотную со стенами детского учреждения будут проезжать строительная техника и машины со стройматериалами – это наиболее экономичный вариант для «Монолита» – строителя жилья.