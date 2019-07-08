Могут ли рязанцы разбогатеть, сдавая на переработку отходы?

Те, кто бывают за границей, видели не только в аэропортах или парках, но и в обычных жилых дворах мусорные контейнеры с надписями: «Стекло», «Бумага», «Пластик», «Биологические отходы»… Понятно, зачем мусор собирают раздельно: чтобы сдать на переработку. С одной стороны, это бережет чистоту почвы (если мусор раньше закапывали) или воздуха (если раньше его сжигали). С другой стороны, говорят, на вторичном сырье можно заработать. Правда ли это?

Раздельный сбор мусора в Европе: разные контейнеры в СловенииФото: Владимир ФРОЛОВ

– Я специально изучала этот вопрос, – рассказывала в апреле 2019 года во время экологического урока в школе Елена Кондрахина, ведущий инженер отдела охраны окружающей среды крупного рязанского предприятия, – и оказывается, даже обычная школа, если будет раздельно собирать свои отходы, сможет около половины сдать за деньги. Вырученной суммы хватило бы даже на мелкий ремонт в классах или на проведение школьного вечера с танцами, соком и пирожками.

Но это завод или школа, где все ненужные черновики и устаревшие документы становятся макулатурой, а любая замененная старая труба – металлоломом. А вот много ли таким образом может заработать обычный человек?

ИСТОРИИ ЦАРЕЙ ДОРОЖЕ НОВОСТЕЙ С ПОЖАРА

Лет 35 назад в обмен на столько-то килограммов бумажных отходов государство выдавало гражданам книги, называемые «макулатурными» (так в Рязани в середине 1980-х 44 тысячи семей стали обладателями романа Александра Дюма «Асканио»). Сейчас сдатчики макулатуры уважают только деньги. И экономическая выгода, наоборот, поощряет их сдавать в утиль старые книги. Но цены у приемщиков невысокие.

– Алло, это прием макулатуры? У меня 70 кило бумаги, мне везти их к вам самому?

– Да, мы выезжаем только за объемом от 500 килограммов. И сразу предупреждаем: газеты нам не нужны...

За листы бумаги для формата А4 дают 4 рубля за кг, но, если в листах окажутся скрепки, снижают цену до 3 или 2 рублей. А вот в другом приемном пункте такие листы уже стоят 5 рублей, да и к газетам там относятся намного дружелюбнее:

– Современные хотя бы газеты? Привозите! Если бумага белая, тоже по 5 возьмем. А вот книги, если у вас есть, и по 6 рублей.

Сдатчики несут макулатурщикам жизнеописания царей и старые учебники алгебры.

Книги на пункте приема макулатуры в РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

4 рубля обычно стоит и килограмм гофрокартона – то есть коробок от бытовой техники. Просят только, чтобы эти коробки перед укладкой на весы разломали на отдельные стенки и сложили стопкой.

ПЛАСТИКОМ НЫНЧЕ МАЛО КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ

«Плющить» изделия и складывать их стопкой просят также приемщики отходов пластика. Но по многим телефонам отвечают:

– Нет, пластмассу мы уже три года не принимаем. И целлофан тоже. И стеклянные бутылки. Везите-ка лучше пустые пивные банки.

Там, где бутылки-«полторашки», превращенные в продолговатые «блины», все-таки берут, за 1 кг (а полимерные материалы очень легкие) готовы заплатить от 5 до 15 рублей. Есть особо ценный пластик – преформы (те, из которых выдувают горячим воздухом бутылки). За килограмм преформ дают до 45 рублей, но по улицам они, поверьте, не валяются.

За грязные изделия снижают цену на 2-5 рублей за кг, поэтому перед расплющиванием бутылки или тарелки стараются помыть. И все равно тюк высотой почти до пояса, который приносят приемщику, на весах тянет не больше чем на 10 кг.

– Даже на бутылку моему-то не хватит, – говорит женщина, получая деньги.

Урна раздельного сбора в Рязани: в отсек «стекло» бросают пластикФото: Владимир ФРОЛОВ

СУДЬБА БУТЫЛОК В НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Прием пустых стеклянных бутылок для повторного использования был в позднем СССР довольно престижной работой. Экономика пунктов стеклотары была полна махинаций, на выручку от которых покупались автомобили. Например, списывали часть бутылок «с поврежденным горлышком», прятали от ревизий, а когда наступал летний дефицит (из-за роста продаж пива), подпольно продавали предприятиям. Или по документам «накапливали» ящики с бутылками на складе, и вдруг «некстати» случался пожар...

Увы, сегодня пивные бутылки в Рязани предлагают сдать лишь по 50-70 коп. за штуку, а бой стекла – от 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 50 коп. за кг. Стеклянную бутылку сплющить невозможно, поэтому за две тяжелые сумки, в каждую из которых помещается 15 бутылок, не выручишь больше 21 рубля. Это примерная стоимость дешевого стаканчика мороженого. 35 лет назад аналогичный стаканчик можно было купить, сдав всего 1 бутылку.

«КАБЕЛЬ И КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ НЕ ПРИНИМАЕМ!»

На пунктах приема металлолома – гораздо более заметное оживление. Их можно обнаружить в любой промзоне – всего по Рязани адресов 30-40.

Черные металлы не в такой чести, как цветные: чугун принимается по 6-7 руб. за кг, стальная стружка – чуть подороже, сама сталь – от 12 руб. за кг. Только «нержавейку» выкупают примерно по 50 руб. за кг.

Вечно ценный материал – лом цветных металловФото: Владимир ФРОЛОВ

Цены на алюминий в компактных больших предметах на момент опроса начинались от 85 руб. за кг, на слитки бронзы или латуни – от 200 руб. за кг, на медную стружку – от 230 руб. за кг, а на кусковую медь – от 350 руб. за кг.

Мрачные личности с дрожащими руками приносят какие-то обрезки провода в изоляционной оболочке. Их заворачивают со словами: «Кабель не принимаем! И крышки с колодцев нам не носите, а то в полицию заявим!»

СТАРЬЕВЩИКОВ НЕТ, А ПОЛЯ ЗАХЛАМЛЯЮТСЯ

Слишком низкие цены приема на все, кроме лома цветных металлов, не стимулируют граждан с большим количеством свободного времени (пенсионеров, безработных, алкоголиков) заняться очисткой города. Государственных программ, по которым людям что-то доплачивали или предоставляли какие-то льготы, тоже нет. В результате по дворам давным-давно не ходят старьевщики, а на каждой улице не видно надписей «Утильсырье», как это было когда-то.

Ради прибыли кое-где готовы работать и по ночамФото: Владимир ФРОЛОВ

Даже некоторые предприятия, у которых отходов много, предпочитают их не сортировать и сдавать, а просто вывалить ночью где-нибудь за городом. Про обнаруженную в начале июля огромную свалку в Турлатово все уже знают из СМИ и интернет-сетей.

МНЕНИЕ

Валерий Скоробогатов, санитарный врач, участник акции «Дни защиты от экологической опасности»:

– Государство совершило смелый поступок для утилизации старых автомобилей – заставило принимать их, дав скидку на покупку новой машины. Почему нельзя заставить производителей пластика при производстве новой тары использовать, например, не менее 20 % вторсырья? Почему бы не заставить разливать, скажем, 30 % пива в возвращенные бутылки? Это был бы реальный шаг к очищению города.

КСТАТИ

Что происходит с отходами, не востребованными пунктами приема? Каждую весну в Рязани проводятся «Дни защиты от экологической опасности». По данным Городского детского экологического центра, в 2019 году в этой акции приняло участие 20 средних учебных заведений. Собранные учениками отходы были переданы общественной организации «Экологический рязанский альянс» для утилизации. Экологическую и экономическую выгоду обещали подсчитать к сентябрю.