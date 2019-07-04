Афиша на выходные в Рязани: любовь, фермерские продукты и рок-н-ролл

Лето в самом разгаре и традиционно теплое время года считается небогатым на культурные события. Но это не про наш город - здесь всегда есть, куда сходить - мероприятия по душе найдутся для киноманов, меломанов, ценителей искусства и просто тех, кто любит проводить время интересно. Специально для тех, кому мало отдыха у водоема и хочется быть в центре всех городских событий, «Комсомолка» подготовила афишу мероприятий, на которые стоит обратить внимание в ближайший уикенд.

ПЯТНИЦА

После работы взрослых и детей ждут на Почтовой, тем более что повод в этот раз праздничный. На главной пешеходной улице города фестивалем отметят грядущий день семьи, любви и верности. Будут работать анимационные и интерактивные площадки, гостям представят тематическую фотовыставку. Все желающие смогут бесплатно получить консультацию семейного психолога и поучаствовать в полезных мастер-классах, в том числе, по скорочтению. Дети смогут развлечься на площадке «Мадагаскария», а на главной сцене в этот день разыграют множество призов для всех членов семьи. Конечно, не обойдется и без музыки: выступят Алексей Богомолов и Элла Хрусталева, Александр Фирсов, Александр Чучунов, Дмитрий Богатов, Дарья Турбанова, вокальная группа «Парадиз», Ольга Шевченко, Ксения Морозова, ансамбли «Рушники» и «Отрада», Марина Степанова, танцевальная группа «Линия танца».Начало в 18:00. Вход свободный. (0+).

После праздника на Почтовой можно отправиться в кино. На этой неделе лидеры по кассовым сборам: ужасы «Проклятие Аннабель 3» (18+), мультфильм «История игрушек 4» (6+), комедия «Та еще парочка» (16+) и фантастический экшн «Люди в черном: Интернешнл» (16+). Те, кому хочется картин посерьезнее, могут сходить на драмы «Курск» (18+) или «Выше неба» (16+). Стоимость билетов уточняйте в кассах кинотеатров.

Любителей брит-попа вечером в пятницу ждут в клубе SVOBODA. Здесь со своими лучшими хитами и новыми песнями выступит группа «МультFильмы». Начало в 19:00. Билеты: 700-1000 рублей. (16+).

СУББОТА

Тех, кто в выходные любит выезжать на природу, ждут в селе Дмитриево Скопинского района на втором фестивале «Сытные сады». Он объединит сотни фермеров и ценителей их продукции. Можно сходить на мастер-классы, в том числе по гончарному и кузнечному мастерству, посетить выставку животных и сельхозтехники. Все желающие смогут продегустировать фермерские продукты: молочку, мясные деликатесы, овощи и фрукты, ягоды, сладости, напитки, выпечку. Пройдут конкурсы для взрослых и детей, будет работать ярмарка, выступят танцоры и музыканты. Также в программе квест и фестиваль красок Холи. Если взять с собой палатку, то можно остаться с ночевкой в кемпинге, тем более что в воскресенье фестиваль продолжится. Начало 6 июля в 11:00, окончание 7 июля в 18:00. Вход свободный. (0+).

Каждую субботу рязанцев ждут и на «Музыкальном лете в Константинове». На этот раз с песнями на стихи Сергея Есенина и старинными русскими композициями выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница».Начало в 13:00. Вход свободный. (0+).

Вечером главной музыкальной площадкой города вновь станет Лыбедский бульвар. В рамках проекта «Арт-субботник» здесь пройдет концерт «Песни о любви». Выступят лауреаты престижных конкурсов: Полина Алексанова, Ульяна Теплякова, Валерия Накапкина, Екатерина Комлева и Даниил Лошкомаев. Свои песни они посвятят главному: любви, семейным ценностям, верности и миру. Начало в 18:00. Вход свободный. (0+).

Вечером в субботу настанет время закрывать рок-сезон. В клубе SVOBODA сыграют группы: О.Г.П., Д.А.Р., «7 линия». После концерта пройдет дискотека. Начало в 19:00. Билеты: 200-300 рублей. (18+).

Суббота: На фестивале «Сытные сады» пройдет фестиваль красок Холи. Фото: vk.com/event182981973

ВОСКРЕСЕНЬЕ

В арт-пространстве «Подвал» на Почтовой открылась выставка пленочных фотографий «Ахроматическое» Варвары Фокиной, Глеба Никонорова, Максима Назарова. Вход свободный. (12+). А в художественном музее продолжает работу выставка Пабло Пикассо «Параграфы». В экспозиции более 60 литографий с произведений живописи и графики художника из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Билеты: 300 рублей взрослые, 200 рублей - школьники, студенты, пенсионеры. Возрастное ограничение 0+.

В воскресенье взрослых и детей ждут на празднике «Летний день в Кремле», ставшем уже традиционным. На этот раз его посвятят всероссийскому Году театра.В музее-театре покажут фильм «Театральная история» (сеансы каждый час с 11:00 до 17:00) и презентуют выставку «Рязань театральная». Гости смогут сфотографироваться в исторических костюмах и побывать на ярмарке, где представят изделия местных мастеров: игрушки, посуду, одежду, аксессуары, сувениры с рязанской символикой, угощения. Можно будет бесплатно посетить экспозиции «От Руси к России», «По обычаю дедову», «Российское воинство», «Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны», «Человек и природа» и выставки «Александровская слобода – забытая столица России», «Дело жизни - этнография», «Не победив, не проиграли», «Память былых дорог - на подошвах старинных сапог…». Вход свободный. Начало в 10:00. (0+).

В ЦПКиО в рамках проекта «Вечер в парке» продолжится празднование Дня семьи, любви и верности. На концерте «Век любви» выступят Алексей Богомолов, Дарья Русланова, Ирина Груздова, Софья Земяхина, Сергей Прошин. Начало в 18:00. Вход свободный. (12+).

Завершить вечер можно на втором дне закрытия рок-сезона в клубе SVOBODA. Выступают группы: EXTASY, ESENINSTREET, AIRIES. Бонусом для меломанов станет розыгрыш билетов на концерты сезона 2019-2020 года. Начало в 19:00. Билеты: 200-300 рублей. (18+).

Воскресенье: В SVOBODе закрывать сезон будут ска-панк-рокеры AIRES. Фото: vk.com/aires_of_group

Желаем вам отличных выходных. Проведите их культурно!