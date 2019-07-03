2019-07-03T17:14:04+03:00
Спорт

Для рязанцев, желающих сыграть с гроссмейстером – последнее испытание!

Конкурс «Комсомолки» и Рязанской городской федерации шахмат близится к завершению: вопросы последнего тура
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Задания для любителей: слева – мат в 2 хода, справа – анализ позиции, ход черныхЗадания для любителей: слева – мат в 2 хода, справа – анализ позиции, ход черных
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В нашем городе много любителей самой древней интеллектуальной игры мира – шахмат. Минувшей весной «КП-Рязань» и Рязанская городская федерация предложили читателям решить, кто из них примет участие в сеансе одновременной игры с настоящим гроссмейстером. Игра пройдет в Рязани, победителей должно быть несколько.

В прошлый раз мы предложили читателям вопросы 3-го тура. По результатам ответов городская федерация шахмат выставила оценки:

Патраев Р.П. – 7 баллов,

Миканев Роман – 16 баллов,

Агапов Артем – 6 баллов.

Общая сумма балов за три тура: Миканев Роман – 32 балла, Агапов Артем – 30 баллов, Патраев Р. П. – 17 баллов, Фролов Сергей – 16 баллов, Куренковы Саша и Миша – 10 баллов, Бычкова Злата – 5 баллов.

Сегодня мы предлагаем ответить на задания 4-го, заключительного тура.

1. Мат в два хода (диаграмма слева).

2. Творческое задание. Ход черных. У кого позиция лучше? План? (диаграмма справа).

Присылайте свои ответы на электронный адрес kp-62@list.ru с пометкой «Шахматные задания» до конца суток 6 июля 2019 года или (в тот же срок) на почтовый адрес: г. Рязань, ул. Праволыбедская, 35 корп. 2, оф. 5H.

В следующей публикации вы узнаете дату сеанса и фамилии его участников!

ИСТОЧНИК KP.RU

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