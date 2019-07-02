Дмитрий Медведев объявил курс на перемены «Единой России»

В преддверии политической конференции председатель всероссийской политической партии «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своей авторской статье в газете «Известия» начал обсуждение того, как должна измениться партия, какова ее роль в политической системе и развитии страны. Он подчеркнул, что абсолютный приоритет партии – это нацпроекты, предложил создать правозащитный центр и отметил, что «Единая Россия» должна стать «набором сервисов», чтобы предлагать людям понятные и полезные инструменты и быть полезной там, где это необходимо.

ПРИОРИТЕТ – НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«За 18 лет с момента создания партия прошла серьезный путь. Наши депутаты представлены на всех уровнях – от поселкового совета до Федерального Собрания. Первичные отделения работают в каждом регионе и муниципалитете. Мы сделали максимально открытым отбор кандидатов при предварительном голосовании. У наших представителей в исполнительной власти тоже есть результаты. Новые объекты – школы, дороги, дома, поликлиники, которые были построены за эти годы по инициативе «Единой России». Система социальной поддержки для тех, кто нуждается в особой заботе со стороны общества и государства. Новые производства и дополнительные рабочие места», – написал Дмитрий Медведев.

По словам председателя партии, абсолютный приоритет – это национальные проекты.

«И в целом работа по реализации национальных целей, которые были поставлены президентом в майском Указе. «Единая Россия» не имеет права занимать наблюдательную позицию. Во-первых, надо максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе. Во-вторых, наладить систему обратной связи. Каждый человек должен иметь возможность направить вопрос о нацпроектах, предложение или жалобу. В-третьих, нужно научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. НКО могут сделать многое. А вместе с «Единой Россией» – еще больше. Особенно в ситуациях, когда необходимо принимать быстрые, адресные меры», – говорится в статье.

ДИАЛОГ С ЛЮДЬМИ И ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН

Вторую важную тему, которую открыл Дмитрий Медведев, как сделать диалог между партийными структурами и людьми более простым и открытым.

«Партийная деятельность должна стать своего рода «набором сервисов». Наша партия должна служить обществу и своим избирателям. Предлагать понятные и полезные инструменты, которыми может воспользоваться любой человек. Они должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей. Предстоит разработать новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект. Принцип «здесь и сейчас» должен стать главным ориентиром для тех, кто работает на местах. «Единая Россия» обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее. И учиться использовать для этого все современные технологии», – отмечено в статье.

Третье направление работы – защита прав граждан.

«Этим мы сейчас в основном занимаемся через сеть общественных приемных партии. Они есть в каждом регионе, и через них партия ежегодно получает миллионы обращений. Даже беглый взгляд на статистику обращений показывает, что кроме вопросов по ЖКХ, которые лидируют во всех приемных, в каждом регионе – своя специфика. Как это учитывается в работе местного актива? Что делает партия для того, чтобы таких вопросов стало меньше? Об этом обязаны думать в каждом региональном отделении».

Также Дмитрий Медведев предложил создать специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы.

«И четвертая тема, о которой не могу не сказать, – это инструменты контроля за деятельностью партии», – написал он.

Еще одно предложение касается персональной ответственности членов Генсовета за реализацию наиболее важных для нас сегодня задач. Включая социальные проекты партии, работу с молодежью и НКО и некоторые другие.

Дмитрий Медведев указал, что это лишь несколько идей о том, как должна измениться партия и статья – только начало разговора. Надо обязательно его продолжить.

«И не только в первичных организациях, на партийной конференции, но и с теми, кто разделяет наши взгляды и готов работать вместе. Нам важно их мнение и нужна их поддержка», – написал он.