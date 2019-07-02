Возвращение к лучшим традициям

Свежи еще воспоминания о том, как в советское время каждое крупное предприятие строило жилье для своих сотрудников. Причем и сами сотрудники редко «бегали» с места на место, ведь нужно было «доработать» до своей очереди на получение бесплатного жилья.

В девяностые годы практика ведомственного строительства практически сошла на нет. Многие руководители просто старались удержать предприятия на плаву. В двухтысячных ситуация постепенно выправилась. Одним из наиболее ярких примеров возрожденной традиции стал опыт АО РКБ «Глобус» и строительство многоэтажной высотки на улице МОГЭС. Сегодня дом сдан, рядом с подъездами гуляют молодые мамы с колясками, зеленеют опрятные газоны!

Реализация проекта стала возможна благодаря грамотному подходу к распоряжению имущественным комплексом предприятия. Небольшая часть территории была предоставлена застройщику для возведения многоквартирного дома. По договору между «Глобусом» и застройщиком, лишь половина квартир в новом доме становилась собственностью строительной фирмы, в то время как вторая половина – собственностью предприятия. Эти «глобусовские» квартиры были предложены сотрудникам конструкторского бюро. Причем приобрести жилье можно было всего лишь за половину его рыночной стоимости! А ведь дом находится практически в центре города (район площади Победы).

Предлагались варианты разных планировок квартир и разного количества комнат с тем, чтобы учесть интересы как молодых специалистов, так и семейных сотрудников с детьми.

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Маркировщик деталей и приборов Ирина Тайгунова – одна из тех, кому посчастливилось стать обладательницей новой жилплощади. На «Глобус» Ирина Николаевна пришла в 2006 году после декретного отпуска.

Ее семья – гордость предприятия, настоящая трудовая династия! Дедушка, папа, мама, брат, а теперь и племянник трудились и продолжают трудиться в АО РКБ «Глобус».

Ирина Тайгунова демонстрирует свои профессиональные навыки.

– В 2006 году я устроилась маркировщицей, – рассказывает наша героиня. – И вот уже 13 лет маркирую детали и комплектующие. Наношу надписи пером, иногда кистью. Помните, как раньше в советских школах писали – красиво, четко, ровно. Также я наношу надписи на различные поверхности: металл, пластик, резина. Кстати, не всегда это плоскость. Часто приходится писать и на сферических корпусах.

– Как вы стали участниками программы по улучшению жилищных условий?

– Мы жили в квартире одной семьей: моя мама, я с мужем, двое детей. Жили дружно, но тесновато. Руководством было принято решение улучшить жилищные условия нашей большой заслуженной семьи. Для этого мне была дана возможность купить квартиру по льготной цене. В результате улучшились жилищные условия мамы – она работает на «Глобусе» монтажником радиоаппаратуры и приборов уже более сорока лет (!), и мы теперь живем отдельно в новой прекрасной квартире. А условие договора – отработать на предприятии не менее десяти лет – меня не смущает: я очень рассчитываю проработать здесь минимум еще лет двадцать (Ирина улыбается) – мне все здесь очень нравится.

– Планируете продолжать свою трудовую династию?

– Хотелось бы… Нас с «Глобусом» очень многое связывает. Ведь папа и мама именно здесь познакомились, поженились! Но, увы, старшая дочь учится в колледже на технолога пекарного производства и пока не мечтает о «Глобусе», а младшая совсем еще маленькая.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ АРМИИ

Инженер первой категории научно-исследовательского радиотехнического отдела Николай Евтюхин начал свою трудовую историю на предприятии в 2012 году.

Пришел в РКБ еще будучи студентом радиотехнического университета сначала на рабочую должность. Получил диплом, был переведен инженером, отслужил в Вооруженных силах России, вернулся на предприятие и с января 2014 года трудится в соответствии с полученной в вузе специальностью в коллективе разработчиков высокотехнологичных СВЧ-устройств.

– О возможности войти в число желающих приобрести жилье на льготных условиях мы, молодые инженеры тематических подразделений, узнали в Совете молодых работников. При принятии решения о включении в окончательный список на приобретение жилья, в первую очередь, учитывалась отдача сотрудника, эффективность его работы, – рассказывает Николай Юрьевич. – Накануне 2016 года я получил настоящий новогодний подарок – по-другому это я никак не могу назвать. Мне сообщили, что приобретение квартиры одобрено.

– Взяли однокомнатную?

– Нет. Поскольку однокомнатная у меня тогда уже была, решил замахнуться на трехкомнатную. Сумма, конечно, даже с учетом пятидесятипроцентной скидки солидная вышла, но ничего, справились. В июле ребенку исполнится три года, вот хотим к этому моменту въехать. Получить за такую сумму трехкомнатную квартиру в центре Рязани – это фантастика! Спасибо за это родному предприятию и отдельное спасибо начальнику нашего научно-исследовательского радиотехнического отдела Сергею Александровичу Журину, который всегда очень внимательно и чутко относится к своим сотрудникам.

С РАБОЧЕГО МЕСТА В РЕСТОРАН

Сидя на кожаном диване и посматривая на зелень за окном, как-то и не очень веришь, что находишься в заводской столовой крупного предприятия. Красивый интерьер, изысканное меню и какие-то совершенно смешные цены.

Мы в столовой Рязанского конструкторского бюро «Глобус». Она рассчитана на 180 посадочных мест. За два часа работы – с 12:00 до 14:00 – здесь обедают 260-300 сотрудников предприятия.

Иван Горлин: «Наша основная задача, чтобы сотрудник вкусно поел, немного передохнул и с новыми силами принялся за работу».

– В столовой все равны – в одной очереди стоят и слесарь, и начальник отдела, – делится начальник бюро (именно так правильно звучит его должность) Иван Горлин. – Мы продаем блюда фактически по себестоимости. Наша задача не заработать, а своевременно и вкусно покормить сотрудников предприятия. Меню рассчитано на каждого. Кто-то хочет салат, заправленный маслом, кто-то – майонезом. Одни приходят за легким обедом, другие, наоборот, хотят покушать поплотнее.

Иван Александрович Горлин – москвич, окончил касимовский техникум. После армии пришел на комбинат питания «Кремлевский», но по семейным обстоятельствам через несколько лет перебрался в Рязань. В нашем городе работал шеф-поваром в ресторанах, затем возглавил столовую в РКБ «Глобус». Она после капитальной реконструкции стала выглядеть как солидный ресторан.

– В меню всегда около десяти холодных закусок; два-три супа; говядина, свинина, курица, рыба. Два-три гарнира, – продолжает знакомить нас со своей работой Иван. – Средний чек за обед может варьировать от 70-120 рублей. При этом никакого ограничения порций не существует. Некоторые даже берут блюда с собой в контейнерах, чтобы поужинать вечером. Меню никогда не повторяется. Летом в жаркую погоду стараемся делать что-то более отвечающее настроению – например, фруктовые салаты. Также популярностью пользуется сейчас окрошка.

В столовой для блюд максимально используют рязанские продукты. Так, мясо закупается без посредников в СПК «Вышгородский». Как подчеркивают на кухне, важно не только, чтобы пища была вкусной, но и максимально сохранила полезные свойства. Этому способствует замечательное современное оборудование кухни, которому могут позавидовать многие рязанские рестораны.

Повара придерживаются простого принципа: «Важно, чтобы человек немного отдохнул, покушал вкусную еду и с новыми силами взялся за работу!»

– Готовим мы всегда с хорошим настроением, – заканчивает разговор Иван Горлин. – Ну а как иначе? Иначе ничего не получится. Только с душой!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Предоставление своим сотрудникам возможности улучшить жилищные условия, организация качественного и полезного питания – звенья одной цепи, часть той самой социальной политики, от которой многие рязанские предприятия отошли в трудные девяностые годы. А в РКБ «Глобус» ее активно проводят на новом современном уровне.

На правах рекламы.