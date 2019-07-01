Рязанцы отдали предпочтение лидеру «комсомольских» молочных экспертиз

«КП-Рязань» уже не первый год силами Рязанской областной ветеринарной лаборатории проводит экспертизы молочных продуктов. Среди лидеров неизменно находились торговые марки «Жито», «Амка» и продукция Старожиловского молокоперерабатывающего завода. Но столь популярный в летнюю жару кефир – какая окрошка без него – в поле нашего зрения не попадал. И на этот раз мы решили проверить 8 торговых марок: «Вкусвилл», «Вежливые продукты», «Амка», «Красная цена», «Жито», «Бежин луг», «Родная природа» и Старожиловского молочного завода. Удержат ли фавориты лидирующие позиции или «выстрелят» новички? Об этом поведают результаты экспертизы, а параллельно с этим 25 июня был запущен опрос в соцсетях ВКонтакте и «Одноклассники» на тему: «Какой кефир предпочитаете вы?». Народное голосование закончилось 1 июля.

ВКонтакте в группу аутсайдеров, не набравших даже пяти процентов, вошли сразу несколько торговых марок. «Вежливые продукты» - 0,71%. Продается этот стильно упакованный продукт в стеклянной бутылке, но, думаем, что цена этого кефира достаточно велика для среднестатистического покупателя, да и «ареал» продаж невелик – им интересуются лишь истинные ценители кисломолочных продуктов, поэтому и показатель столь низкий. «Красная цена» и «Жито» пришли к финишу опроса с одинаковым показателем в 1,42%, и это кажется нам весьма странным. Молочные продукты линейки «Жито», как правило, в числе лидеров экспертиз, проведенных Рязанской областной ветеринарной лабораторией. Вероятно, столь низкий процент может быть связан с недостаточно развитой сетью фирменных магазинчиков этой фирмы. «Мещерские росы», на этот раз не подвергаемые экспертизе, набрали 2,84%. Чуть выше рейтинг недавно появившегося в регионе и редко где продающегося тульского кефира «Бежин луг» - 3,55%. Популярность торговой марки «Избенка», который в Рязани найти можно лишь в магазине «Вкусвилл» - 4,96%.

12,77% респондентов нравится кисломолочный продукт «Эковакино». Широко распространенная во всех магазинах «Амка» набрала 19,15%. С большим отрывом лидировал кефир, произведенный на Старожиловском молочном заводе - 56,74%.

Помимо предложенных торговых марок, рязанки назвали «Деревню», «Славянские традиции», «Бабушкина крынка» и кефир, произведенный в Михайлове.

Также лидером стал старожиловский кефир в сети «Одноклассники» - 52,5%. Второй в рейтинге «Эковакино» - 10%. На третьем месте – «Жито» и «Простоквашино» с одинаковым показателем в 7,5%. Целый ряд – «Красная цена», «Бежин луг», «Амка» - остановились на планке в 5%. «Мещерские росы», продаваемые в пакетах и стильные «Вежливые продукты» в стеклянных бутылках набрали по 2,5%. Москва Рязани не указ, и столь популярная в столице «Избенка» в провинциальных «Одноклассниках» показала зеро.

Буквально через неделю закончится экспертиза кефира в Рязанской областной ветеринарной лаборатории. На сей раз этот кисломолочный продукт проверят не только на жиро-кислотный состав, но и на величину белка в образцах. Тогда и сравним объективные показатели и вкусовые пристрастия рязанцев!