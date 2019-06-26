Определены лучшие в Рязанской области ипотечные программы весны 2019 года

21 июня в Рязанском институте развития образования были вручены премии конкурса «Лучшая ипотечная программа Рязанской области», которые в 2018 году учредила рязанская редакция «Комсомольской правды». В жюри, которое каждые 3 месяца рассматривает ситуацию на рынке жилищных кредитов, входят представители бизнеса, работающего с застройщиками, риелторов и университетского сообщества.

В СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ – НИКАКОЙ ТАЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ

– Рассматривая ипотечные программы, на первом этапе мы не запрашиваем никакой информации от самих банков, – рассказал директор «КП-Рязань» Николай Мальцев. – Нас интересуют для оценки и сравнения те предложения, с которыми они открыто обращаются к рязанцам. То есть мы выступаем в роли обычного жителя региона, который хочет купить жилье и которому нужен кредит.

По итогам весны 2019 года было рассмотрено 30 различных ипотечных программ от 14 кредитных учреждений. Сводная таблица с собранными данными, которую мы составили, большая. В ней изложены собранные данные, содержит цифры всех возможных процентных ставок, максимальных сумм кредита, максимального возраста заемщика, сроков погашения, повышающих коэффициентов. Определяется возможность участия в программе индивидуальных предпринимателей. Выясняются кредитные рейтинги банков (если они присвоены), процент одобрения заявок на кредиты по всем программам. Собранные данные используются для присвоения баллов и окончательной оценки.

Поскольку все данные прозрачны и легко проверяемы, оспорить выводы экспертов практически невозможно.

ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАЛИСЬ СОХРАНИТЬ КЛИЕНТОВ

Если сравнить данные, собранные весной 2019 года, с более ранними, заметно изменение показателей по многим программам. Изменение ситуации на рынке прокомментировал член жюри, директор компании «Бизнес Системы» Сергей Перимбаев:

– Мы видим, что процентные ставки по большинству ипотечных программ выросли примерно на 0,5-1 %. Но банки увеличили число предложений, адаптированных к разнообразным потребностям клиентов. Условия ипотеки с государственной поддержкой продолжают оставаться прежними. С 1 июля вступят в силу изменения в законодательстве, регулирующем жилищное строительство, и когда это произойдет, многое изменится.

Победителями конкурса «Лучшая ипотечная программа Рязанской области» сезона «Весна 2019 года» стали:

– в номинации «Стандартная ипотечная программа» – ВТБ (ПАО);

– в номинации «Ипотека для тех, кому более 50 лет» – ПАО Совкомбанк;

– в номинации «Ипотека для семей с детьми» – ВТБ (ПАО);

– в номинации «Военная ипотека» – ПАО Сбербанк;

– в номинации «Ипотека для индивидуальных предпринимателей» – ВТБ (ПАО).

Дипломы победителям вручил директор «КП-Рязань» Николай Мальцев

Наградные дипломы и результаты конкурса переданы кредитным учреждениям. Они смогут пользоваться информацией о своей победе при составлении рекламных объявлений, выпуске буклетов и на информационных щитах.

Редакция газеты «Комсомольская правда» благодарит ректора Рязанского института развития образования Андрея Кашаева за помощь в организации конкурса ипотечных программ.