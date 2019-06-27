2019-06-27T14:27:52+03:00
Политика

Депутаты Рязанской областной Думы внесут свои предложения по развитию села

С 2020 года начнет действовать новая госпрограмма, объем ее финансирования – более 2 трлн рублей
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Реализация новой государственной программы будет осуществляться в 2020-2025 годах.Реализация новой государственной программы будет осуществляться в 2020-2025 годах.
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Состоялось заседание фракции «Единая Россия» в областном парламенте. Региональный координатор партпроекта «Российское село», ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева Николай Бышов представил членам фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе основные положения государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и предложения Форума сельских депутатов.

– Реализация новой государственной программы будет осуществляться в 2020-2025 годах. Общий объем финансирования составит 2 трлн 288 млрд рублей, средства федерального бюджета — 1 трлн 61,1 млрд, внебюджетные источники — 1 трлн 52,9 млрд рублей, — отметил Николай Бышов.

Он добавил, что программа охватывает все сферы жизни села и будет реализовываться по четырем направлениям: аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий; создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения; развитие рынка труда (кадрового потенциала); создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

– Программа многообещающая, — считает депутат Владимир Сидоров. — Но реализовывать ее необходимо с возведения качественного жилья. И конечно, поддерживать те муниципалитеты, где есть производство.

Николай Бышов заметил, что в настоящее время проводится сбор предложений и формирование проектов развития сельских территорий.

Региональный координатор партпроекта «Российское село» также обратил внимание, что в одно из направлений госпрограммы — «Содействие занятости сельского населения» — вошли предложения, озвученные участниками Форума сельских депутатов.

– При прохождении студентами вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, производственной практики на сельских территориях, а также при заключении ученических договоров индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, будет предоставляться субсидия, возмещающая до 30% затрат, — сообщил Николай Бышов.

Он добавил, что в настоящее время федеральное ведомство собирает сбор данных по количеству студентов и сельхозпредприятий, средней заработной плате в этой отрасли по регионам.

Позже, на очередном заседании Рязанской областной Думы состоялся правительственный час, на котором обсудили готовность к реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

По словам заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Филиппова, Рязанская область уже направила заявку в Минсельхоз РФ на участие в ведомственных проектах госпрограммы на 2020 год. В частности, в нее вошли мероприятия по улучшению жилищных условий, газификации и водоснабжению населенных пунктов, компактной жилищной застройки и благоустройству. Предполагаемый объем финансирования — 436,628 млн рублей, из них 155,309 млн — софинансирование региона.

В ближайшее время в регионы поступят методические рекомендации Минсельхоза по разработке проектов.

Председатель областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин призвал депутатов поучаствовать в общественных обсуждениях проектов в своих муниципальных образованиях.

– Я уверен, что наш регион активно включится в реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», программа интересная и перспективная, — подчеркнул он.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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