ЖК «Маргелов»: Когда гордишься домом, в котором живешь

Городские джунгли –так говорят о жизни в пределах узких улиц, дворов, заставленных машинами, нехватки просторных газонов и детских площадок. Увы, но реальность такова: чем современнее и прогрессивнее становится город, тем теснее в нем жителям. Однако даже в мегаполисе жизнь может быть комфортной, детство – ярким, а воздуха – много.

Уникальный жилой комплекс на более чем 800 квартир в настоящее время строится в микрорайоне Кальное. На четырех гектарах земли будет возведены две башни высотой 27 этажей и огромная по своему масштабу инфраструктура для досуга местных жителей – такого в Рязани еще не было. Тесно и душно здесь точно не будет.

Специалисты ГК «ЕДИНСТВО», которая занимается возведением жилого комплекса «Маргелов», рассказали, что работы ведутся по каркасно-монолитной технологии. Эта надежная технология позволяет быть уверенным в долговечности построенных домов, а также качественно и в короткие сроки завершить строительство. В начале следующего года современный дом распахнет двери для новоселов.

Несмотря на то, что территория жилого комплекса только разрабатывается, покупатели квартир могут быть уверены, что вся необходимая социальная, развлекательная и транспортная инфраструктура будет у них в шаговой доступности – детские сады, школы, поликлиники, гипермаркет, фитнес-центр, детские творческие студии и остановки общественного транспорта.

ЖК «Маргелов» –для тех, кто любит быть в гуще событий.

Три гектара для досуга жителей

Одна из особенностей жилого комплекса «Маргелов» – это функциональная территория, площадью около 4,3 гектара. И –только представьте – больше трех из них будут использованы для обустройства различных дворовых территорий! На просторах большого закрытого двора появятся игровые и спортивные площадки, газоны, беседки, парковка. Проектируя жилой комплекс, в компании всегда учитывают важность озеленения придомовой территории. Так что в жаркие дни во дворе будет сохраняться комфортная прохлада и тень. А еще для жителей построят свой собственный прогулочный бульвар, который зрительно будет отделять Муромское шоссе от ЖК.

Группа компаний уделяет большое внимание развитию подрастающего поколения и возводит для маленьких жильцов многофункциональные и современные детские комплексы. Важно, чтобы ребенок узнавал окружающий мир свободно, легко и безопасно, поэтому «ЕДИНСТВО» работает с поставщиками, которые реализуют самые современные игровые площадки. Все они оснащены специальным напольным покрытием, а сам игровой комплекс разработан с учетом всех норм и требований.

Позаботились строители и об автомобилистах. Как известно, в Рязани проблема дефицита парковочных мест сегодня стоит очень остро, и владельцам зачастую приходится искать приют для своего железного коня в соседних дворах. Для жителей и гостей жилого комплекса «Маргелов» на окраине дворовых территорий будет организована открытая парковка на более чем 400 парковочных мест. При этом обратите внимание, что парковочная зона не создает опасности для детей, так как движение автомобилей организовано по системе «двор без машин» – прогулки по территории комплекса совершенно безопасны. Очень важно, что жилой комплекс будет оснащен специальными подъемниками для удобства маломобильных групп населения.

Умная квартира для умных хозяев

Сегодня застройщики конкурируют друг с другом не столько в цене на жилье и скорости его возведения, сколько в безопасности проектов, оригинальности и функциональности планировок. Подбирая квартиру, мы обращаем внимание на то, насколько комфортно, безопасно и при этом экономно будет в ней жить. Одна из важных особенностей ЖК «Маргелов» – это наличие своей собственной автономной котельной. Она помогает значительно сократить расход энергоресурсов, а значит, и уменьшить финансовые расходы будущих новоселов на отопление зданий. Теплопроводность дома улучшают также двухкамерные стеклопакеты и новые технологии с использованием качественных и экологически чистых материалов, которые разработчики проекта применили для устройства наружных стен. А благодаря тому, что межквартирные перегородки выложены из поризованного керамического камня, в жилых помещениях обеспечивается отличная шумоизоляция. Так что вы с соседями не будете друг другу мешать ни отдыхать, ни веселиться.

Во всех жилых комплексах ГК «ЕДИНСТВО» есть смарт-квартиры, в которых за счет большой кухни-гостиной и просторной спальни можно создавать разные варианты планировки квартиры. Одно из главных преимуществ смарт-планировок в том, что в квартирах нет нефункциональных зон – меньше углов, больше конструктивных решений. По сути, по цене стандартной «однушки» клиент получает «двушку» или «трешку» с просторной гостиной и двумя полноценными спальнями. Квартиры в ЖК «Маргелов» представлены с разными планировками: от функциональных студий до больших и комфортных трехкомнатных квартир, панорамные окна, просторные кухни-гостиные с особенным видом из окна, видовые квартиры на пойму реки Оки.

Покупатели могут выбрать более компактную квартиру без ущерба для комфорта и, главное, для своего кошелька. Независимо от цены, все квартиры строятся в строгом соответствии с нормами противопожарной безопасности и в обязательном порядке оснащаются всем необходимым оборудованием.

Покупаешь у ведущего застройщика – получи особые условия

Покупка квартиры для большинства людей становится самой крупной и значимой покупкой в жизни. И без заемных средств обойтись удается редко. В жилом комплексе «Маргелов» квартиру можно приобрести по программе ипотечного кредитования. На сегодняшний день группа компаний сотрудничает с 9 банками, которые работают на территории Рязани. Как ведущий* застройщик Рязанской области «ЕДИНСТВО» имеет возможность получать особые условия по ипотеке. Также застройщик предоставляет беспроцентную рассрочку до одного года, которая позволит вам распределить крупные расходы на длительный срок и дает возможность спланировать бюджет. В компании всегда рады своим клиентам и находят возможность создать для них комфортные условия.

Очень удобно, что в ГК «ЕДИНСТВО» действует система «одного окна» – в центральном офисе клиент заключает договор, оплачивает госпошлину – здесь есть терминалы, установленные по договоренности с банком-партнером. Единственное, если вы соглашаетесь на оказание юридических услуг, вам нужно будет съездить к нотариусу и оформить доверенность на представление ваших интересов в государственных органах.

Сдай старую квартиру и получи новую взамен!

Как и во всех строящихся жилых комплексах «ЕДИНСТВА», в «Маргелове» можно приобрести квартиру по программе «Трейд-зачет: старое на новое». Суть программы заключается в том, что клиент выбирает квартиру, бронирует ее на срок до трех месяцев (при этом для него фиксируется цена), затем с помощью партнеров программы – агентств недвижимости –реализует свою квартиру. Главные достоинства приобретения приглянувшегося жилья по такой схеме – оперативность сделки, отсутствие рисков и дополнительных расходов. Ведь в этом случае все заботы и хлопоты, связанные с оформлением документов и юридическим сопровождением обмена жилой площади, берут на себя специалисты. Продавцу квартиры не придется тратиться на рекламу, публикацию объявлений, заниматься сбором документов, расходовать средства на проведение экспертной оценки и так далее. Улучшить качество жизни с ГК «ЕДИНСТВО» – легко!

P.S.

Свой жилой комплекс застройщик назвал в честь Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Этот человек олицетворял собой целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. И очень символично, что дом с таким названием вскоре появится в Рязани – признанной столице ВДВ. «Маргелов» – жилой комплекс для настоящих рязанцев.

СКАЗАНО

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев:

– Наши жилые комплексы названы громкими именами не случайно. Мы считаем, что гордость за знаменитых людей должна быть сопоставима с гордостью за дом, в котором ты живешь.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подробности о ЖК «Маргелов» можно узнать на консультации в центральном офисе ГК «ЕДИНСТВО», на сайте edinstvo62.ru или по телефону 8 (4912) 900-700.

*По данным Национального объединения застройщиков жилья.

Застройщик ООО «Деловой Союз». Разрешения на строительство №62-29-4-2016 и №62-29-3-2016 от 04.02.2016 с изменениями по состоянию на 14.03.2017. Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Кальная, 79.