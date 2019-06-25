«Единая Россия» представит интерактивную карту для контроля за тарифами ЖКХ в регионах

«Единая Россия» до конца лета представит интерактивную карту, на которой будут обозначены тарифы ЖКХ в регионах и динамика их роста. Данные от активистов будут поступать на портал, а затем, после обработки — передаваться в Минстрой России и Федеральную антимонопольную службу. Об этом заявил координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

– Мы не допустим обмана потребителей. Все должно быть в рамках законодательства. А те, кто захочет позволить себе больше, должны получать по рукам. Поэтому для мониторинга роста тарифов ЖКХ «Единая Россия» решила сделать специальную карту, на которой будет обозначено, где какие тарифы применяются, насколько повысили. Это будет интерактивный формат. Везде, где будут наблюдаться увеличения выше положенного, будем выяснять, по какой причине, — сообщил он. — Призываем активистов проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» подробно информировать наши региональные школы о ситуации с завышением, разбираться вместе с нами.

Александр Козлов добавил, что тарифы ЖКХ не должны превышать уровня инфляции.

Как отметила региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Баринова, вопрос мониторинга и контроля роста тарифов всегда был приоритетным.

– В рамках партпроекта в регионе систематически проводится мониторинг соблюдения предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги. Особое внимание уделяется вопросу компенсирования затрат при росте тарифов выше предельного индекса оплаты, проводятся мероприятия, направленные на повсеместное информирование граждан по вопросам получения меры дополнительной социальной поддержки, — рассказала она.

По словам Татьяны Бариновой, ежегодно в бюджет Рязанской области закладываются суммы для осуществления выплат.

– Благодаря инициативе членов фракции «Единая Россия» в региональном парламенте и в рамках реализации партпроекта «Школа грамотного потребителя» был законодательно увеличен срок обращения за компенсационными выплатами с 6 до 24 месяцев, — подчеркнула региональный координатор. — Данная работа будет продолжаться. На 2019 год запланирован двухэтапный рост тарифов на «коммуналку» Это решение связано с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года — увеличение на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.

Татьяна Баринова напомнила, что вопросы, связанные с ростом тарифов, были озвучены во время прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным 20 июня.

– Вопрос существенный, связанный с ростом тарифов ЖКХ… Таких вопросов много, они не уходят из-под контроля правительства, из-под моего личного контроля. Есть ограничения роста коммунальных тарифов. Нужно только следить, чтобы в региональном разрезе эти ограничения соблюдались. Буду нацеливать правительство, чтобы контроль за этой сферой был налажен должным образом, — пообещал глава государства.

На правах рекламы.