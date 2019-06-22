Секретарь рязанского отделения «Единой России» прокомментировал прямую линию с президентом РФ

Секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Аркадий Фомин прокомментировал прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, более полутора миллионов вопросов и предложений от жителей с разных уголков страны — свидетельство высокого доверия россиян к нашему национальному лидеру, а для представителей власти любого уровня прямая линия — очередной сигнал для оценки ситуации на местах и оперативного принятия конкретных решений.

- Главное, на чем сделал акцент Президент страны, — это национальные проекты, потому что именно в нацпроектах заложены приоритеты развития экономики и социальной сферы, — подчеркнул Фомин. — Рязанская область участвует в реализации 11 нацпроектов, которые интегрированы в региональные программы.

Фомин также подчеркнул, что по инициативе секретаря Генсовета Андрея Турчака, члена Высшего совета, губернатора Рязанской области Николая Любимова в регионе действует система многоуровневого депутатского контроля за объектами и мероприятиями по нацпроектам. Важно и законодательное обеспечение всех инициатив. Создана рабочая группа при Рязанской областной Думе по реализации Послания президента, вырабатываются конкретные предложения с учетом региональной специфики».

Селу — особое внимание

Как отметил Аркадий Фомин, целый блок вопросов был связан с развитием сельского хозяйства. Президент ставит амбициозную задачу добиться к 2024 году существенного экспорта сельхозпродукции, и такие меры стали возможны, в том числе, за счет введения антироссийских санкций. Сегодня предусмотрена значительная федеральная помощь на поддержку села и отечественного производителя.

- В Рязанской области мы разрабатываем региональную программу комплексного развития села, на которую из федерального бюджета регионам будет выделено свыше 2 триллионов рублей. Целями и задачами этой программы является не только повышение производства и качества сельхозпродукции, но и улучшение качества жизни на селе, - особо подчеркнул Аркадий Фомин. - Собираем предложения с мест, депутаты проводят встречи с людьми, обсуждают перспективы развития сельских территорий, и уже до 1 сентября 2019 года мы представим региональную программу.

Дал слово — сдержи

Также, по словам Аркадия Фомина, президент на прямой линии сделал акцент на ответственном отношении власти за принятые решения.

- Речь зашла и о «Единой России» как о политической силе, которая не боится брать на себя ответственность, в том числе и за непопулярные решения. Члены партии выходят к людям, объясняют позицию, честно говорят о той ситуации, которая складывается по тому или иному проблемному вопросу, и какие есть предложения по решению. Это в очередной раз подчеркнул и глава государства, — заключил лидер рязанских единороссов.