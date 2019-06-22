2019-06-22T15:27:00+03:00
Политика

Секретарь рязанского отделения «Единой России» прокомментировал прямую линию с президентом РФ

Аркадий Фомин отметил важность поднятых вопросов и рассказал о реализации нацпроектов в регионе
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия".. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия".
Изменить размер текста:

Секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Аркадий Фомин прокомментировал прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, более полутора миллионов вопросов и предложений от жителей с разных уголков страны — свидетельство высокого доверия россиян к нашему национальному лидеру, а для представителей власти любого уровня прямая линия — очередной сигнал для оценки ситуации на местах и оперативного принятия конкретных решений.

- Главное, на чем сделал акцент Президент страны, — это национальные проекты, потому что именно в нацпроектах заложены приоритеты развития экономики и социальной сферы, — подчеркнул Фомин. — Рязанская область участвует в реализации 11 нацпроектов, которые интегрированы в региональные программы.

Фомин также подчеркнул, что по инициативе секретаря Генсовета Андрея Турчака, члена Высшего совета, губернатора Рязанской области Николая Любимова в регионе действует система многоуровневого депутатского контроля за объектами и мероприятиями по нацпроектам. Важно и законодательное обеспечение всех инициатив. Создана рабочая группа при Рязанской областной Думе по реализации Послания президента, вырабатываются конкретные предложения с учетом региональной специфики».

Селу — особое внимание

Как отметил Аркадий Фомин, целый блок вопросов был связан с развитием сельского хозяйства. Президент ставит амбициозную задачу добиться к 2024 году существенного экспорта сельхозпродукции, и такие меры стали возможны, в том числе, за счет введения антироссийских санкций. Сегодня предусмотрена значительная федеральная помощь на поддержку села и отечественного производителя.

- В Рязанской области мы разрабатываем региональную программу комплексного развития села, на которую из федерального бюджета регионам будет выделено свыше 2 триллионов рублей. Целями и задачами этой программы является не только повышение производства и качества сельхозпродукции, но и улучшение качества жизни на селе, - особо подчеркнул Аркадий Фомин. - Собираем предложения с мест, депутаты проводят встречи с людьми, обсуждают перспективы развития сельских территорий, и уже до 1 сентября 2019 года мы представим региональную программу.

Дал слово — сдержи

Также, по словам Аркадия Фомина, президент на прямой линии сделал акцент на ответственном отношении власти за принятые решения.

- Речь зашла и о «Единой России» как о политической силе, которая не боится брать на себя ответственность, в том числе и за непопулярные решения. Члены партии выходят к людям, объясняют позицию, честно говорят о той ситуации, которая складывается по тому или иному проблемному вопросу, и какие есть предложения по решению. Это в очередной раз подчеркнул и глава государства, — заключил лидер рязанских единороссов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них [видео]
Новости 24