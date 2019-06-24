Инициатива, организованность и творчество: УК «Веллком Сервис» знает, как сделать двор уютным

Комфортные условия проживания и безопасность всех жильцов – ключевые задачи, которые ставит перед собой управляющая компания «Веллком Сервис».

Сотрудники постоянно ухаживают за цветами и кустарниками и из подъезда жители попадают в уютный двор, летом превращающийся в благоухающий сад.

– Мы активно используем зонирование территорий во дворах – разделяем места для спокойного отдыха и для активных игр. В каждом дворе есть песочницы и горки для малышей, лазалки и тоннели для ребят постарше. А к этому лету мы решили сменить покрытие на детской площадке около дома № 9 по 2-й Линии, – рассказали в управляющей компании.

Покрытие на площадке вот-вот закончат укладывать, и после все привычные игровые комплексы вернутся на свое место.

60% покупателей новых квартир – это семьи с детьми и поэтому VELLCOM group уделяет особое внимание строительству объектов для детей.

– При создании этих зон мы консультируемся с психологами, чтобы наши площадки помогали пробуждать в детях воображение и интерес к играм, – пояснили в холдинге.

VELLCOM DOM’a возводятся по индивидуальным проектам, отличающимся современным дизайном и яркими интерьерами, при этом – в них много света и пространства.

– Если около каждого многоквартирного дома будут качественные, современные и безопасные игровые площадки, то отдых на свежем воздухе станет не только полезным, но и интересным, – считают в компании.

Узнать, где можно купить квартиру с хорошими детскими площадками, можно по телефону 300-707.

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